La primera entrevista de Gerardo Ferreyra, el empresario dueño de Electroingeniería, que fue excarcelado tras pagar 50 millones, comenzó con un tenso cruce con el periodista, Alejandro Bercovich.

Ferreyra fue el último empresario en recobrar la libertad en el marco de la megacausa de Los Cuadernos de las Coimas en la que está procesado como supuesto integrante de una asociación ilícita y fue enviado a juicio oral junto al resto de los acusados, entre ellos, la expresidenta Cristina Kirchner y el detenido exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Los primeros minutos de la charla en Radio con Vos, que se reproduce a continuación, fueron los más tensos:

- Bercovich: Gerardo Ferreyra es el titular de Electroingeniería. Es uno de los empresarios que estuvo imputado y procesado en la causa de los Cuadernos y que permaneció casi un año preso. El único empresario que permaneció preso casi un año en Ezeiza hasta junio de este año cuando le otorgaron la prisión domiciliaria. Hoy la Justicia dispuso su excarcelación luego de que pasara desde junio con prisión domiciliario. Gerardo Ferreyra es uno de los grandes empresarios de la Argentina. Creció mucho en la época del kirchnerismo y tiene la gentileza de atendernos a nosotros esta tarde.

Ferreyra: Me voy a permitir hacerte un comentario. Esa muletilla de que crecí mucho durante el kirchnerismo me molesta. Me molesta porque no se ajusta a la verdad. Yo espero de usted que diga la verdad, en general.

- B: Lo hacemos.

- F: Nosotros en la época del menemismo nos multiplicamos por 70. O sea, en el menemismo y con plena convertibilidad y preferencia a las empresas extranjeras, nosotros multiplicamos nuestra facturación por 70 a lo largo de diez años. Que es mucho menos de lo que crecimos durante el kirchnerismo, como decís vos. A su vez, durante el kirchnerismo, no solo electroingeniería o Gerardo Ferreira crecieron mucho, sino que todo el país creció mucho.

Entonces, me gustaría preguntarte a vos, ya que te animás a decirme en mi primer reportaje que doy después de la excarcelación, me animaría a preguntarte a vos: ¿Cuánto creció tu sueldo? O ¿Cuánto creció tu patrimonio durante los 12 años donde todo el país mejoró y creció? Por ejemplo, nuestros trabajadores del sindicato de Luz y Fuerza, multiplicaron en 2.5 en dólares sus ingresos reales.

- B: Le contaría de mí Gerardo pero, realmente, le estoy tan agradecido por este rato que nos va a dedicar que quiero aprovecharlo al máximo.

- F: ¿Pero me escuchaste lo que te dije de los trabajadores de Luz y Fuerza? 2.5 veces en dólares multiplicaron sus ingresos reales.

- B: Lo escuché, pero no es mi caso.

- F: Toda la sociedad creció. No tomes como un tema personal. Tampoco lo tomo yo. Lo que pasa es que no se es justo cuando se dice eso.

- B: Entiendo que habiendo sido tan señalado usted esté susceptible a este respecto y la verdad no era mi intención ni estigmatizarlo, ni fijar ningún mote, ni tatuarle ninguna letra encima. Simplemente, describía lo que para mí empresarialmente ocurrió. Pero que tampoco tiene nada de malo. Como usted dice, un montón de empresas crecieron.

- F: Alejandro, no es que me siento molesto. Me sorprende en vos que te presentás, y creo que sos, como un periodista independiente. Sin embargo, copiás muletillas de los medios hegemónicos. De haberlo sabido no hubiese accedido a este reportaje.

- B: Bueno, bueno, no nos metamos en eso. ¿Le parece Gerardo? Vamos a su historia que es lo más jugoso y lo más interesante de contarles a nuestros oyentes.

- F: No podía dejar pasar este tema. Como te imaginás, no podía dejar pasar que focalicen en mí persona y en mi empresa algo que ocurrió en toda la sociedad. Para la alegría de todos, digamosló. Todos crecieron.

- B: Usted escuchó otra cosa que dije en mi introducción que Gerardo Ferreyra fue el único empresario que estuvo casi un año preso en la causa de los Cuadernos.