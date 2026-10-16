Elecciones en Brasil: cuáles son los escenarios posibles y cómo prepararse para el balotaje entre Lula y Bolsonaro

La segunda vuelta en Brasil será el próximo domingo 25 de octubre. La sorpresa del resultado en la primera vuelta, en la que Flávio Bolsonaro se impuso sobre Lula da Silva, provocó un impulso en el mercado carioca: el lunes siguiente el Ibovespa subió casi 8% en el día, el real se apreció más de 4% y las tasas se desplomaron. Este efecto impactó positivamente en toda la región, incluida la Argentina, aunque en menor medida.

Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta con uan diferencia de dos puntos sobre Lula SILVIO AVILA - AFP

“Tras la primera vuelta electoral en Brasil, el resultado fue más favorable de lo esperado para la oposición, lo que llevó al mercado a incrementar la probabilidad implícita de una victoria de Bolsonaro en el balotaje. En este contexto, los activos brasileños registraron una fuerte reacción positiva, reflejando una mejora en las expectativas de los inversores respecto del escenario político y económico”, explicó Ammiel Pardo, economista senior de Aldazabal y Cía.

Al respecto, Damián Vlassich, líder de equipo de Estrategias de IOL Inversiones, destacó que “el mercado reaccionó rápido” al resultado: el Ibovespa acumula una suba de casi 11% en octubre y el real se apreció más de 8% en el año, con el dólar en torno a 5,03 reales. No obstante, advirtió que la contienda volvió a apretarse hacia un “empate técnico”, lo que llevó a varios inversores a tomar ganancias en las acciones más sensibles a las tasas.

Los escenarios posibles

Los especialistas observaron que el mercado anticipa una victoria por Bolsonaro, por lo que un resultado para el opositor podría ser positivo, pero en menor medida. En tanto, un triunfo del oficialismo genera dudas por sus implicancias fiscales.

“Una victoria de Flávio Bolsonaro en el balotaje está en gran parte descontada por el mercado, después de la fuerte suba que tuvieron los activos brasileños tras la primera vuelta”, señaló Sergio Gonzalez, head de Oficina de Inversiones en Cohen Aliados Financieros. De todos modos, consideró que hay “un pequeño espacio para que las acciones sigan subiendo si se confirma ese resultado”. No obstante, advirtió que “el desempeño va a depender de las iniciativas fiscales que impulse Bolsonaro y de cómo impacten en el clima de negocios” en el largo plazo.

Si Lula gana, se anticipa una caída en las acciones brasileñas EVARISTO SA - AFP

Por el contrario, Gonzalez indicó que una reelección de Lula da Silva representa el “escenario de riesgo”, por lo que las acciones brasileñas podrían caer significativamente. Estimó que el retroceso podría ser mayor que lo que avanzaron tras la primera vuelta porque “el mercado tendría que desarmar posiciones construidas sobre el escenario contrario”.

El equipo de research de Cocos coincidió sobre este punto, en especial tras el paquete de medidas que el gobierno anunció esta semana. “El mercado lo lee en clave fiscal: son más compromisos de gasto en un país donde las cuentas públicas ya son la principal preocupación”, puntualizó.

Estrategias para inversores

Ante este panorama, los argentinos que están posicionados en Cedears ―activos que permiten comprar acciones del exterior desde el mercado local― de Brasil se preparan para el efecto que pueden traer los próximos comicios.

Vlassich señaló que hay que asumir que, dependiendo del resultado del balotaje, el lunes 26 de octubre los Cedears brasileños van a abrir con un “salto de precio”, hacia arriba o hacia abajo, y no habrá posibilidad de ajustar la posición antes. A su vez, evaluó que ninguno de los dos resultados puede descartarse, así que es mejor evitar abrir posiciones antes del domingo 25 de octubre. “Quien ya tenga exposición puede tomar parte de la ganancia de octubre y esperar el resultado y las primeras definiciones fiscales”, observó.

Los Cedears que se destacan de cara a las elecciones de Brasil Magnific

Pardo consideró “atractivo” mantener exposición a través de Cedears de compañías brasileñas. “En particular, una eventual profundización de reformas orientadas a fortalecer los fundamentos macroeconómicos y mejorar el clima de negocios podría generar un entorno más favorable para las empresas, otorgando a las acciones brasileñas un potencial de suba adicional en los próximos meses”, afirmó.

A continuación, estos son los Cedears que destacaron los analistas para posicionarse en Brasil: