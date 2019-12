Impuestos, déficit, deuda y tamaño del Estado, temas en Twitter

Qué se comenta de los temas que ganaron el escenario económico,Qué se comenta de los temas que ganaron el escenario económico

@AbramAldo , Aldo Abram,Economista: "El gobernador Axel Kicillof dijo que si un jubilado no puede pagar las tarifas es saqueo. Avísenle que entre el 40% y 60% de lo que pagamos por los bienes y servicios, entre ellos las tarifas, son impuestos Así que ya sabe quiénes son los saqueadores. Vergonzoso"

@GiacoDiego , Diego Giacomini,Economista: "La deuda no será sustentable dinámicamente. Si se firma la reestructuración con los dos años de gracia pero con el taxímetro corriendo y solo pateando pagos, cuando terminen los dos años de gracia vamos a tener un problema similar o mayor. Este país no crecerá con este Estado"

@FedericoFuriase , Federico Furiase,Economista"Será clave que más allá de 2020 el Gobierno muestre un sendero creíble de convergencia al superávit fiscal primario requerido p/ estabilizar deuda a PBI. La condición necesaria p/ tener una reestructuración exitosa de la deuda que permita dar aire al perfil de vtos y descomprimir riesgo país"

@aetchebarne , Agustín Etchebarne,Economista "Lo que no entienden ni Martín Guzmán ni Matías Kulfas es que el problema principal radica en el tamaño y la ineficiencia del Estado. No comprenden que 8 mill ones de ciudadanos del sector privado no pueden mantener a 22 millones"