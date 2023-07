Emisión: el Gobierno tomó del BCRA otros $688.000 millones para comprar las divisas con que pagó al FMI en junio

🏦SIGUE LA MAQUINITA 🚨



Tal como se esperaba, el 30/6 el BCRA le hizo un giro de AT al Tesoro por u$s 688.000M.



Esta manera, el tesoro le "compró" los DEGs y Yuanes al BCRA para hacer frente al vencimiento por U$S 2.692M.



De esta manera, se sobrepasó la meta de emisión del… https://t.co/HwoQC6WEGi pic.twitter.com/LNx7RFXC5a