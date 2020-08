Trabajo. Otra polémica comparación del Gobierno con la gestión de Macri

El Ministerio de Trabajo difundió una comparación de lo que pasó con los puestos de trabajo een 2019 y durante los meses de aislamiento; por qué el escenario es más complejo de lo que se cree, según los especialistas Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

Las comparaciones son siempre odiosas, pero más si se trata de un tema con tantas aristas y parches como el empleo, al menos en la Argentina. El Ministerio de Trabajo publicó anoche un hilo en Twitter en el que cotejaba los datos de la pandemia y los de 2019, en plena crisis del gobierno anterior, información que luego replicó el Presidente. Para destacar la gestión, la cartera que dirige Claudio Moroni distinguió datos negativos, pero "menos malos" que los anteriores y, en algunos casos, con recortes temporales distintos. Y, aun así, el diagnóstico de los especialistas hacia adelante proyecta que no habrá mucho por destacar cuando pasen las medidas de contención.

"En lo que va de este año la variación interanual de los salarios reales del empleo registrado privado y el empleo cayó la mitad de lo que perdió en 2019", señala el primer tuit. En el gráfico, las estadísticas oficiales muestran que, en mayo del año pasado, esa variación fue del 8,3% y, en el mismo mes de este año, del 4%, en un contexto de relativa baja inflación, aunque también de muchas paritarias paralizadas por la incertidumbre.

"En los primeros cinco meses de 2020, en términos laborales, producto de ATP [la ayuda estatal para pagar salarios] y medidas como prohibición de despidos y doble indemnización, la Argentina logró que la caída del empleo registrado sea menor a la de 2019, bajo la administración anterior", dice el segundo mensaje.

La diferencia es de apenas unos miles: mientras que en los 12 meses del año pasado se perdieron 152.000 empleos, en la pandemia -un contexto que, cabe aclarar, causa estragos en todo el mundo- se desvincularon 149.000 trabajadores. El recorte es distinto si se toman los datos que difundió el gobierno anterior en los primeros cinco meses de 2019: la pérdida fue de 94.300 empleos formales.

"Hay una diferencia de 54.700 despidos en un período en que rigió la prohibición de despedir, la indemnización doble y el aislamiento de los trabajadores -dice el abogado laboralista Ricardo Foglia, de Foglia Abogados-. En realidad, para saber bien cuál fue el resultado de pérdida de puestos de trabajo debido a la pandemia y la cuarentena, la comparación tendría que hacerse por el mismo período de 12 meses".

En el informe al que hace referencia el tuit, titulado Dinámica del empleo asalariado registrado durante el último período de gestión de Cambiemos y la Pandemia, para relativizar el impacto del Covid-19 en la Argentina Trabajo señala que "se advierte que la contracción actual en el marco de la pandemia es prácticamente la misma que en el año 2019" y añade que esos 149.000 trabajadores fueron en realidad desvinculados en los meses de marzo, abril y mayo.

Durante la pandemia se perdió menos empleo que durante 2019, insistió Moroni luego, en declaraciones difundidas a la prensa, pero reconoció el efecto ineludible del coronavirus: "Esta es la peor crisis económica que haya atravesado la Argentina de las que tengamos memoria. Estuvo totalmente paralizada la actividad", dijo.

En el último tuit, se compara a la Argentina con otros países del mundo. "El desempleo cayó menos en nuestro país que en otras economías", señala Trabajo, y recopila datos de Estados Unidos, Canadá, Chile y Brasil, donde el empleo asalariado registrado tuvo un mayor retroceso. La crisis se siente en la mayoría de las naciones, aunque esos son lugares que no tienen las mismas leyes que la Argentina, donde hoy rigen la prohibición de despidos y la doble indemnización, que salvaron -al menos temporalmente- al mercado laboral de un desastre mayor, coinciden los abogados especializados.

A su vez, en el informe, Trabajo compara los datos de 2019 de la Argentina con esos mismos países y apunta que fue el que tuvo "peor rendimiento laboral" (en el empleo formal privado) durante ese año, período en el que no regían las normas de contención ni existía el coronavirus, pero sí una crisis económica. Según Foglia, estas comparaciones son "delicadas" porque son países que no tienen las mismas dinámicas en sus mercados laborales ni las mismas metodologías para medir el empleo.

"La pandemia nos hace meternos en un mundo irreal porque es algo enloquecedor, pero la crisis de 2018 y 2019 fue fortísima por la cantidad de empresas que cerraron y los miles de empleos que se perdieron. Hoy, si no existieran estas medidas, el desastre sería mucho mayor, pero festejar estos números, no", dice el abogado laboralista Juan Carlos Cerutti, director del Área de Derecho del Trabajo de Plan A. Para el especialista, los datos presentados de ese modo fueron parte de una "dinámica de discusión" que se instaló en los últimos tiempos "como si la realidad fuera como Twitter".

Si hay prohibición de despidos, ¿por qué igual se perdieron casi 150.000 empleos del sector registrado en unos tres meses? Son salidas acordadas en formato de retiro voluntario, despidos "a la fuerza" (un empresario que cierra su compañía y prefiere llevar su caso a los tribunales) y pasaje de empleo registrado a autónomos o a informal, señala Cerutti.

Por otro lado, y tal como recordó el mismo Moroni, rige la posibilidad de acordar suspensiones con pago de compensaciones. Hoy, según datos oficiales, hay 750.000 trabajadores bajo esta figura.

Hacia el futuro, el panorama no es prometedor. Los especialistas en derecho laboral auguran que es probable que se sienta algo del impacto contenido por las medidas de emergencia una vez que estas terminen, pero además, habrá inconvenientes severos para la creación de empleo. "Es un problema histórico que tiene la Argentina, y es el de cómo crear nuevos trabajos, que se verá intensificado pasada la cuarentena", suma Foglia.

Mientras tanto, el Gobierno prepara una serie medidas relacionadas con asistencia a actividades golpeadas y a la formación profesional, adelantó Moroni.

Para Trabajo, la única manera de salir de la situación empantanada es que la economía crezca. El diagnóstico, dice el ministro, es que la modificación de las normas laborales no ayuda a la creación de empleos. "Poniéndolo en términos burdos: usted puede bajar a cero el salario, pero si un productor no vende lo que produce, no contrata a nadie. Lo que impulsa la creación de empleo es el desarrollo económico", apunta.