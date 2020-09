Cómo se trabaja en Mercado Libre, Google, LinkedIn y Facebook en plena pandemia

Los referentes de estas cuatro firmas, que juntas suman 200.000 trabajadores, analizaron el presente y futuro del trabajo

Paula Urien 11 de septiembre de 2020

"Reconectados", un encuentro virtual entre los principales referentes de Recursos Humanos de cuatro de las plataformas más relevantes del mundo, dejó un panorama sobre cómo se trabaja hoy en estas empresas que, juntas, suman casi 200.000 empleados. Con cargos que van más allá de director o directora de Recursos Humanos, estos ejecutivos tienen en común la búsqueda de un clima de trabajo que saque lo mejor de cada persona, aún en épocas de pandemia, confinamiento, temor por lo que puede traer el futuro a nivel laboral, agotamiento por reunir en un mismo espacio trabajo y hogar, y otras cuestiones que hacen a día a día. Se trata de una nueva manera de trabajar, signada por la necesidad de adaptarse, una cualidad muy buscada en los tiempos prepandemia, pero vital en la actualidad.

El evento fue organizado por Mercado Libre de forma abierta y gratuita, y participaron Sebastián Fernández Silva, Chief People Officer de Mercado Libre; David White, VP de People Analytics & Compensation de LinkedIn; Sameer Chowdhri, Global Head HR Solutions de Facebook; y Carol Azevedo, Google Market HR Latam, que compartieron acciones, pero, sobre todo, preocupaciones relacionadas con la gestión y el bienestar de los empleados en época de pandemia.

En un contexto que todavía es de incertidumbre, desde Google, Azevedo ya anunció que se trabajará de manera remota hasta por lo menos mediados del 2021. Aquí, las claves de la conversación, que gran parte giró en torno del cuidado de la salud mental de sus colaboradores.

1.El futuro laboral es remoto, pero no todos los días. Si algunas empresas fantaseaban con dar de baja las oficinas al 100% y trabajar de manera remota, y solo con algún que otro encuentro presencial, los especialistas lo desaconsejan. Un buen negocio inmobiliario puede terminar matando a la compañía, si solo se miran los números fríos. Con una esposa argentina, David White,de LinkedIn, asegura que tiene la perspectiva norteamericana, más distante, y la latina, que "necesita besos, abrazos, compartir un mate". Y advierte: "Nada de esto se da en la actualidad, pero habla de personas que necesitan tener contacto físico con otras personas. Es difícil que puedan trabajar en sus casas siempre. Sería cauteloso con un modelo full-remoto".

Mercado Libre tiene la política de que se debe combinar trabajo remoto con presencial. Por esto, la nueva normalidad será con un tercio del equipo trabajado presencial y dos tercios, remoto, de manera rotativa. "Si se prolonga el Covid y hay algún caso, todo el equipo presencial se irá a su casa para la cuarentena, y llegará otro equipo a la oficina", dice Fernández Silva.

Pero no solo es un tema de salud. Se basan, entre otros estudios, en un trabajo realizado por el profesor e investigador de Stanford, Nick Bloom, que se llama "Lecciones aprendidas para el trabajo remoto poscovid". Las conclusiones son:

El trabajo remoto debería ser part time: dos o tres veces por semana. Destaca el valor que aporta la oficina a la motivación y creatividad.

dos o tres veces por semana. Destaca el valor que aporta la oficina a la motivación y creatividad. Trabajar desde casa debería ser una elección. Solo el 50% de los encuestados por Bloom quiso trabajar de manera remota cuatro días por semana. "Para los jóvenes la oficina es una parte esencial de su vida social", advierte.

Solo el 50% de los encuestados por Bloom quiso trabajar de manera remota cuatro días por semana. "Para los jóvenes la oficina es una parte esencial de su vida social", advierte. El home ofiice debería ser flexible. Según su experiencia el 50% de los encuestados quiere volver a la oficina

2. ¿Qué nos estresa? El burn-out (el síndrome de estar "quemado") es una realidad, según Sebastián Fernández Silva, de Mercado Libre. Presentó un informe donde se ve que lo que ayuda a combatir el estrés es el ejercicio físico, la conexión social, las prácticas relacionadas con el bienestar y la cercanía con los hijos en los hombres. Los factores "estresores", por otro lado, son: el Covid-19, más aún si hay algún familiar con la enfermedad, tener adultos a cargo, y los hijos, para las mujeres.

Consultado sobre la diferencia entre la percepción de los hijos según el género, Fernández Silva respondió que "hay estudios que demuestran que las mujeres dedican casi el doble de tiempo que los hombres a las tareas como la crianza de los hijos, el cuidado de adultos mayores y las obligaciones domésticas" y que "esta desigualdad es una de las principales causas que generan ese 'efecto estresor' en las mujeres".

3. Salud mental. Culturalmente, se hace mucho hincapié en cuidar la salud física, y no tanto en cuidar la salud mental que es tanto o más importante. El ejecutivo de LinkedIn hizo referencia al aumento de productividad durante el confinamiento. Se trata, según su visión, de algo que puede ser positivo según la mirada de las empresas, pero "no de una buena manera. Si no tenemos cuidado, más adelante vamos a ver las consecuencias en temas de salud mental", advierte. "Hay un ritmo de trabajo cuando se va a la oficina y esto se quebró a partir del home-office", añade.

En Mercado Libre, junto con Ineco, hicieron una encuesta para saber cuál es la situación anímica de las personas que integran la compañía. El 55% presentó signos bajos de estrés, ansiedad, depresión. El 45%, un nivel medio y ninguno un nivel agudo. Para ese 45% se realizó un acompañamiento personalizado. "El estrés cognitivo, como la ansiedad, la angustia, el decaimiento y el agotamiento, también impacta en la organización, porque se terminan tomando decisiones de manera automática" comenta Fernández Silva.

4. No invadir los tiempos personales de los colaboradores. En Facebook tienen la premisa no molestar a los trabajadores en su tiempo personal. Sameer Chowdhri cita a Adam Grant: "Las personas no son una fuerza importante para la compañía. Son la compañía". Aconsejan impulsar a los líderes a tomarse días de vacaciones, no solo para renovarse y reenergizarse, sino también para dar el ejemplo de que, aun en estos tiempos, es bueno desconectarse.

5.El feedback es todo. El trabajo remoto implica el no-contacto personal. Aquí se pierden microconversaciones que le dan a la gente una idea de dónde está parada. "A las personas les gusta saber que están siendo productivas, que contribuyen con el equipo", dice Azevedo, de Google.

6. Nuevas contrataciones con procesos virtuales. Maximizar el acompañamiento de los "nuevos" es otra clave para estos tiempos. Además de sus jefes y de las inducciones de RR.HH, Chowdhri aconseja "recomendarles a los nuevos integrantes que pueden ser pares, con las que puedan contar para cualquier duda, consulta o charla informal". Y asegura: "Es probable que nunca hayan pisado la oficina y que haya muchas preguntas que no quieren hacer a su jefe".

7.Tecnología, siempre a punto. Todas las empresas cuentan con tecnología de punta, pero esto parece no ser suficiente en tiempos de home office intenso. Todos están de acuerdo en que hay asegurarse de que todos puedan conectarse bien y hacer un seguimiento de los equipos, conexiones, y responder con velocidad ante cualquier problema.

8.Escuchar a los empleados uno por uno, su experiencia laboral y necesidades. El concepto de pensar en los empleados como clientes se considera hoy fundamental. "Deben contar con una red de apoyo", afirma, Azevedo, de Google. Además, remarca que los equipos deben estar muy bien integrados y que ésto es resposabilidad de los líderes. "Solo con una escucha activa se podrán identificar las dificultades emocionales", agrega. En Google hay licencias pagas para que, en casos puntuales, las personas puedan ocuparse de su familia.

9. Productividad. Hacer evaluaciones más puntuales por trabajos entregados y no por períodos completos. Esto es porque son tiempos donde puede darse que el trabajo no se realice de manera constante por factores externos que influyen en los tiempos de cada uno.

10.Entrenar a los líderes. Al igual que en los tiempos prepandemia, es importante que la gente sepa cuáles son los objetivos de la empresa para evitar errores de interpretación. Desde LinkedIn se aconseja maximizar el concepto de confiabilidad de empleados en el top management. "La cultura actual empieza por el líder", dice White.