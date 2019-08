¿Qué miran las empresas cuando analizan tu CV?

Técnicas y estrategias para que la primera presentación formal ante quien ofrece un puesto de empleo resulte en un paso a la siguiente etapa

El CV es el pasaporte al empleo que se busca. "Es la herramienta para conseguir una entrevista, no un trabajo; de ahí que alguien deba destacarse sobre el resto para hacer que el selector quiera conocer al candidato," recomienda Pablo Guarnaccia, manager de Professionals en Randstad Argentina. "Hay que tener en cuenta que los reclutadores reciben cientos de CV por día, a lo que se suma la búsqueda proactiva que ellos mismos hacen por la conectividad y digitalización de que disponen hoy," agrega Natalia Terlizzi, Directora de HuCap.

Si bien no hay una regla de oro para diferenciarse de los demás postulantes, sí existen tips que pueden ayudar y mucho. ¿Cuáles son los CV ganadores? ¿En qué se fijan los que eligen? ¿Y qué es lo que los ahuyenta más?

"Frases como, por ejemplo, 'más de 25 años de experiencia en marketing' no van más", observa una editora de currículums. Por la revolución en la que se encuentra el mundo del trabajo, la aptitud hoy es la de adaptarse a los cambios constantemente. "Para ser atractivos a los ojos de las empresas es clave que el CV muestre la capacidad del candidato para aprender y desaprender todo el tiempo y de desarrollar nuevas habilidades", sugiere Guarnaccia. Y advierte que no sirve enunciar habilidades solamente, como por ejemplo innovación y creatividad, conceptos que, de tan usados, ya se vaciaron de contenido. "Es necesario, en cambio, plasmar en el CV resultados concretos o proyectos en los que estas habilidades se hayan puesto en juego," aclara. "El postulante no tiene que enumerar tareas sino logros observables, que son la razón por la cual la empresa paga sueldos", refuerza con el mismo espíritu Terlizzi.

Actualmente se registran cambios en la extensión, el contenido y el vocabulario de los CV que no pueden ignorar los que buscan trabajo. Lily Zhang, del medio digital The Muse, hace hincapié en la importancia de ser sintético y comprensible en la redacción del CV. "Ceñirse a la regla de las tres C, es decir: que sea concreto, conciso y confiable", precisa Terlizzi. "Lo que se escribe debe ser veraz porque el CV tiene el carácter de declaración jurada", añade.

Y da como ejemplo la necesidad de incluir también qué se hizo en aquellos períodos en los que hubo algún impasse laboral (si existieron) y no omitir el motivo. La mentira tiene patas cortas también en esta situación.

CV customizado

"El CV tiene que armarse en función del puesto al que se aspira. Por eso, si se requiere mucho trabajo en equipo, es de las habilidades que el candidato debe destacar primero," aconseja Zhang. "Es importante tomarse el tiempo de ajustarlo a la posición de la búsqueda porque eso puede marcar la diferencia", afirma en la misma línea el directivo de Randstad. "Por ejemplo, resaltando un trabajo que se tuvo relacionado al de la búsqueda o en una empresa del mismo sector, lo que muestra que se conoce la industria," ejemplifica.

Terlizzi señala dos cuestiones a las que conviene prestar atención. Uno es que si el candidato está sobrecalificado para un puesto determinado y aun así lo desea porque quiere trabajar en una compañía específica, puede pilotear la situación en su favor. Si para él meter un pie en la empresa es mejor que perderse la oportunidad, porque considera que así se abren puertas, debe poder explicarlo a la gente de Recursos Humanos. Por otro lado, ¿le conviene consignar la remuneración que espera o mejor obviar ese dato? Puede ocurrir que el sueldo sea menor al deseado pero que haya compensaciones de otro tipo, como un buen clima de trabajo o la opción de hacer home office, y que para alguien esto justifique el déficit en el ingreso esperado. La consigna parecería ser evitar toda aquella información que clausure opciones.

La originalidad tiene límites

"Lo diferente en la forma del CV aporta, pero siempre dentro de un marco de equilibrio y sobriedad," puntualiza Guarnaccia. "No hay que abusar de la originalidad y conviene mantener un formato profesional y práctico, centrado en la trayectoria, las habilidades y los conocimientos que agregan valor a la posición a la que se está postulando", agrega. Para Terlizzi es importante aprovechar las nuevas tecnologías para diferenciarse si se cuida siempre que el diseño no se interponga con la claridad del contenido.

CV techie

"Si la tecnología es una fortaleza importante del postulante, puede preparar un video para destacarse por su creatividad, siempre y cuando la empresa destino tenga los recursos digitales para verlo," propone Zhang. "A nivel global, existe una tendencia a reemplazar el CV escrito por el video CV, que permite mostrar mejor la actitud del candidato", sostiene en igual dirección Gonzalo Agüero, cofundador y CEO de Worcket. "Todo puede aprenderse y enseñarse, pero la actitud se tiene o no se tiene," especifica. "En un video CV, es también más fácil reconocer si el candidato tiene la 'madera' y el 'fit cultura' que busca la empresa", acentúa.

De hecho, si una imagen vale más que mil palabras, un gesto, la elección de un término por sobre otro e incluso un acento en una lengua extranjera pueden ser más elocuentes que mil imágenes. Las elecciones que hace el candidato en su video permiten al selector decodificar el lenguaje del cuerpo de un modo veloz y eficiente.

Redes profesionales, al frente

Guarnaccia remarca que "es importante para el candidato actualizar constantemente el perfil de LinkedIn, por el protagonismo que hoy tiene esta red profesional para un proceso de selección." Y agrega: "Linkedin es de suma utilidad para hacer un verdadero trabajo de networking y marca personal, algo crucial al momento de la búsqueda laboral."

Terlizzi coincide plenamente y explica que "las redes sociales profesionales juegan un rol clave hoy, porque para muchas búsquedas de determinados niveles jerárquicos son los mismos selectores los que salen al encuentro del talento."

Conocerse a uno mismo

"Es imperativo conocerse como candidato, para poder resaltar el aporte que puede ofrecerse en la posición a la que se aplica", subraya Agüero. "Seguramente el reclutador llegará a una instancia en la que varios CV concordarán al cien por ciento con los requisitos del perfil de búsqueda, y ahí lo que hará la diferencia son la actitud y la predisposición del candidato", remata Guarnaccia.

Al igual que en cualquier otra actividad en la que la persona se juega algo importante, en la elaboración del CV existe un arte y un equilibrio difícil de recomendar y lograr, a la vez que un elemento del azar. Lo que puede dar ciertas garantías, y en eso coinciden varios especialistas, es el anhelo que muestre el candidato de querer acceder al puesto y la convicción de tener con qué.