En búsqueda del próximo MercadoLibre: un fondo de inversión se expande en la Argentina para financiar talento local

Pese a las crisis económicas de las últimas décadas, la Argentina se mantiene como un país atractivo para los fondos de inversión que buscan descubrir en el talento local a las próximas empresas unicornios, como fueron Mercado Libre o Globant. El espíritu emprendedor en la Argentina, a su vez, se retroalimenta gracias al financiamiento que aportan las compañías que arriesgan capital en la etapa inicial de los negocios (startups). En este contexto, un nuevo fondo de inversión levanta el perfil para anunciar el interés activo en nuevos proyectos argentinos.

Se trata de Latitud Ventures, un fondo de capital de riesgo nacido en Estados Unidos, pero que tiene foco en proyectos de América Latina. Cuenta con una liquidez de US$25 millones para invertir, pero su objetivo principal es hacer de puente entre los emprendimientos locales y los grandes fondos de inversión de Estados Unidos.

Latitud Ventures fue creado por el estadounidense Brian Requarth (casado con una colombiana), la brasileña Gina Gotthilf y el argentino Tomás Roggio. A su vez, cuenta con el respaldo financiero de los principales emprendedores de la región, como el banco Nubank, Mercado Libre y la empresa de delivery Rappi.

En la Argentina, Latitud Ventures ya invirtió más de US$3 millones en una docena de startups, como Pomelo, FUDO, Tapi, Elevva y Extendeal, que son empresas en su mayoría tecnológicas que diseñan software para mejorar los sistemas de otras compañías.

“Entre los inversores de los fondos de Latitud se encuentran importantes inversores individuales como David Vélez (Nubank), Stelleo Tolda (Mercado Libre), Francisco Álvarez Demalde (Riverwood), Carlos García (Kavak), Sebastián Mejía (Rappi), Nigel Morris (QED/CapitalOne) y Saurabh Gupta (DST), así como inversores institucionales regionales y globales como Industry Ventures, NFX, FJ Labs, Globo Ventures y Galicia Ventures”, dice la compañía.

Depósito de Mercado Libre Mercadolibre

Latitud Ventures nació hace tres años, luego de la pandemia, cuando recaudó US$13 millones para su sigiloso Fondo I en febrero de 2021. Tres años después, la firma recaudó otros US$12 millones adicionales para el primer cierre de su Fondo II. Ahora, tiene el objetivo de cerrar el Fondo II en US$25 millones en los próximos meses. Esto elevaría la cantidad total recaudada por la empresa a US$38 millones.

“En los últimos cinco años, el ecosistema latinoamericano se ha desarrollado gracias a casos de éxito como Nubank, dLocal, Auth0 (además del crecimiento sostenido de MercadoLibre o Globant), y existe de una serie de candidatos a salir a cotizar en la bolsa pronto (cómo QuintoAndar, Rappi o Kavak). Como resultado, los principales fondos globales llegaron a la región y los fondos locales recaudaron vehículos de financiamiento cada vez más grandes. Sin embargo, aún existe la necesidad de un inversor ‘pre-semilla’ verdaderamente pan-regional, que proporcione el primer capital para que los fundadores se centren en el arranque de sus startups”, dice Roggio, socio general de Latitud Ventures, con sede en Uruguay.

El fondo invirtió en más de 70 startups de toda América Latina, como Alinea, BHub, Clubbi, Finkargo, Kanastra, Pomelo, StarkBank, Treble y Yuno. Con respecto a la Argentina, ya hizo 14 inversiones en startups con equipos o headquarters argentinos: Pomelo (US$100 millones de capital levantados de inversores globales), Elevva (US$30 millones), Tapi (US$25 millones), FUDO (US$12 millones), Extendeal (US$7 millones), otras muy avanzadas como Belo o Remitee, y varias otras en etapa algo más temprana: AnyoneAI, Aument, Darwin AI, Exactly, Nulinga, PulpOS, Qurable o Wibond (todas ellas entre US$2 millones y US$5 millones levantados).

Hernán Corral, Gastón Irigoyen y Juan Fantoni, cofundadores de Pomelo.

“Si bien la Argentina tiene un mercado doméstico mucho más chico que Brasil y México, el talento argentino está entre los mejores de la región. Tiene mucha capacidad de ejecución, en general con recursos más limitados, y con una ambición regional y global desde el día cero. Eso lo podemos ver en nuestro portfolio. Empresas que todavía no tienen tanta visibilidad, cómo Remitee, Belo o FUDO, ya están construyendo negocios muy relevantes”, dice Roggio.

Requarth, el socio americano basado en San Francisco, California, fue el fundador de VivaReal en Brasil (similar a ZonaProp), y orquestador de la fusión de ZAP Imóveis, que llevó a una venta de US$650 millones a OLX. Es inversionista ángel en más de 100 empresas, incluidas QuintoAndar, Brex, Jeeves y Clara; emprendedor Endeavor; inversor de Shark Tank México, y autor del bestseller de Amazon Viva the Entrepreneur: Founding, Scaling and Raising Venture Capital in Latin America.

Gotthilf es brasileña-americana, basada en Nueva York, y fue vicepresidenta de marketing en Duolingo, llevando la aplicación de 3 a 200 millones de usuarios. También ocupó puestos de liderazgo en Tumblr y en la campaña presidencial de Mike Bloomberg. Recientemente, fue destacada como una de las Top Women Investors in Latin America Tech 2023 de Lavca y como una de las 500 personas más influyentes en América Latina 2023 de Bloomberg Línea.

Roggio, por su parte, es el único argentino, y encabezó Latitud Ventures desde su inicio, liderando las inversiones en Pomelo, Finkargo, BHub, Elevva, Yuno y más de otras 40 startups. Anteriormente, dirigió las ventas B2B para Disney/DGE y ABInbev UK. Tiene un MBA de London Business School.