En Houston, YPF se reunió con la noruega Equinor, uno de sus principales socios en la exploración offshore en el Mar Argentino

HOUSTON.- A pocos días de que YPF tenga su reunión trimestral con inversores en Nueva York, en la cual detallará los resultados financieros de la compañía e informará sobre el avance de los próximos proyectos, los ejecutivos de la petrolera hicieron una escala previa en esta ciudad para participar de la conferencia de energía más importante del mundo, la CERAWeek by S&P Global.

Con más de 7500 inscriptos que caminan por el hotel Hilton Americas (a la vuelta del estadio de basket de los Houston Rockets), los ejecutivos de YPF pasan desapercibidos entre la multitud. De hecho, son pocos los argentinos presentes en este encuentro, lo que refleja la falta de interés del mundo en Vaca Muerta, en comparación con otros proyectos que dan que hablar, como las reservas en Estados Unidos, Egipto y Argelia.

Sin embargo, en este contexto, el presidente de YPF, Pablo González, tuvo una reunión privada con Anders Opedal, el CEO de Equinor, la empresa con control estatal de Noruega. “Esta fue la primera vez que las máximas autoridades de ambas compañías mantienen una reunión a este nivel”, destacaron en YPF.

El presidente de YPF, Pablo González, y el presidente y CEO de Equinor, Anders Opeda, junto con otros ejecutivos de ambas petroleras en la CERAWeek by S&P Global

Equinor es socio de YPF y de Shell en la exploración offshore (costa afuera) en el Mar Argentino, a más de 300 kilómetros de Mar del Plata. La petrolera de Noruega vivió en primera persona el año pasado una de las falencias que más encuentran las empresas en la Argentina: la falta de previsibilidad. La compañía contrató un buque para hacer exploración sísmica en la zona, pero nunca logró entrar a aguas argentinas: quedó emplazado en Montevideo a la espera de que una orden judicial le permita operar. Eso nunca ocurrió y el buque volvió al hemisferio norte para explorar otros activos.

“Durante el encuentro, analizaron la evolución de los proyectos que desarrollan en el país. Especialmente, destacaron que la plataforma offshore es una de las menos exploradas del mundo y que cuenta con un gran potencial para el futuro y crecimiento de la Argentina”, dice el comunicado de YPF.

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la reunión, temprano en la mañana, en el cuarto piso del hotel, se desarrolló una sesión titulada Latin American Upstream: Competitiveness in global markets (Upstream Latinoamericano: competitividad en los mercados globales). Allí, ejecutivos de ExxonMobil, Equinor, Petrobras y Ecopetrol debatieron sobre el potencial de la región y destacaron las reservas en Brasil, Colombia, Venezuela, México y Guyana. La Argentina no fue parte de la discusión.

El país ni siquiera fue mencionado cuando se le preguntó a Verónica Coelho, Senior Vice President & Country Manager Brazil para Equinor, sobre las exploraciones offshore en el Mar Argentino. “Estamos recién empezando a explorar ahí, pero en Brasil vemos muchísimo potencial, donde ya estamos operando”, respondió.

Alistair Routledge, country manager de ExxonMobil en Guyana, en tanto, envió un mensaje para todos los gobiernos latinoamericanos. “En Venezuela se producían tres millones de barriles por día. Luego cambiaron los términos de las inversiones y ahora miren a Venezuela, produce menos de 600.000 barriles diarios y tiene muchos desafíos económicos, políticos y sociales”, indicó.

Una planta de explotación de petróleo offshore. Shutterstock

“Para los países que son muy dependientes de las commodites, los gobiernos deben entender de la importancia de la estabilidad y de que las reglas sean claras. Debe haber regulaciones que apoyen las inversiones, porque tienen un horizonte de 30 años. No es que no queremos operar bien, pero queremos vivir en armonía, como lo demostramos en Guyana. Era el segundo país más pobre del hemisferio occidental, antes de que se descubra petróleo y gas. Abrimos un centro de desarrollo, para que la población local se comprometiera y conociera el proyecto. La población se benefició del descubrimiento, no solo cuando sale la producción, sino en el desarrollo de los proyectos. Nos comprometimos desde el primer día con ellos”, agregó.

Finalmente, destacó que “América Latina tiene reservas de energía competitivas y ofrece diversidad, pero los gobiernos necesitan reconocer que se necesita estabilidad para desarrollar las inversiones”.