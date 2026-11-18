“No tenemos que esperar que haya un aumento de consumo”, dijo Guillermo Rimoldi, CEO de Georgalos, ante empresarios de la industria alimentaria reunidos en La Rural. Con las ventas de consumo masivo en baja, la firma busca ganar más espacio en las góndolas argentinas con nuevos productos y ampliar sus ventas en la región. En el mismo panel, Alejandro Bestani, presidente de INCA Alimentos —empresa familiar que elabora conservas y otros productos de almacén—, contó que su compañía acaba de crear un área de comercio exterior y atribuyó la decisión a las condiciones del mercado local.

La búsqueda de nuevos mercados para crecer fue uno de los ejes del congreso de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), entidad que agrupa a las principales empresas alimenticias del país, que se realizó este miércoles en el marco de la primera edición de Argentina Alimenta. Georgalos ya opera en Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay y ajustó su estrategia para crecer en Perú y Colombia.

INCA Alimentos empezó este año a vender en Uruguay y está cerrando operaciones en Paraguay y Chile. Quiere llegar a las góndolas con su marca en un rubro en el que, según Bestani, los productos suelen venderse con la etiqueta del comprador. En el país, busca ampliar su línea de almacén con productos de economías regionales. El crédito para las pymes, dijo Bestani, es “complicado, complejo y bastante inaccesible”.

Carla Martín Bonito y el canciller Pablo Quirno recorren la primera edición de Argentina Alimenta, en La Rural.

Bestani también señaló un cambio en el tipo de cliente al que apunta su empresa. Entre quienes se mudan solos, dijo, muchos optan por comprar comida hecha o pedir por delivery. En otra de las exposiciones, Ximena Díaz Alarcón, fundadora de Youniversal, citó datos de la Cepal sobre el avance de los hogares unipersonales y de las parejas sin hijos en la región.

Los empresarios recordaron cómo se adaptaron a otras crisis. Bestani contó que en agosto de 2001 le tocó “poner el pecho” y tomar decisiones difíciles. La firma familiar pasó de ser una empresa grande a una pyme.

Ese mismo año, Georgalos vendió la marca Mantecol y la recuperó en 2022. “El riesgo empresario es parte del ADN del crecimiento”, dijo Rimoldi. En otro panel, el presidente de la cooperativa láctea Manfrey, Ércole Felippa, recordó cómo la firma se adaptó a la hiperinflación y las devaluaciones. “Cada una de esas crisis sirvió para de alguna manera salir fortalecido”, dijo.

Emanuel Fellay, gerente general y cofundador de Entrenuts, contó que la empresa vende en diez países y que Estados Unidos es el principal destino de sus exportaciones. Su producto principal es la pasta de maní. Hoy las ventas al exterior representan entre el 8% y el 10% de la facturación. La meta es llegar a cerca del 50% en un plazo de tres a cinco años.

“La Argentina necesita exportar más para crecer. Esta industria también necesita exportar más para crecer”, dijo a LA NACION Carla Martín Bonito, presidenta de la Copal. De las casi 15.000 empresas de alimentos y bebidas del país, solo 1200 exportan, detalló.

La industria de alimentos y bebidas reúne a 14.800 empresas, de las cuales el 95% son pymes, y concentra el 34% del empleo industrial registrado del país, según la Copal.

En 2025, el sector vendió al exterior US$32.200 millones, el 37% de las exportaciones argentinas, y aportó US$28.700 millones netos de divisas, según los datos que presentó Paulina Campión, jefa de departamentos de Copal. Para este año, la entidad proyecta unos US$35.000 millones en exportaciones, por encima del récord de US$34.400 millones de 2022.

Martín Bonito describió un mercado local “con distintas velocidades”. La actividad del sector se mantiene en niveles de 2025, con una recuperación en panificados y conservas y una contracción en la carne vacuna y las bebidas alcohólicas, dijo. Entre enero y septiembre, la producción de bebidas cayó 3,3% frente al mismo período de 2025 y se ubicó 14% por debajo de 2022. La producción láctea, en cambio, creció 4,1% frente a 2025 y quedó 3% por encima de 2022, según el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA).

El mismo informe estimó que la actividad industrial en su conjunto bajó 2,8% en el acumulado del año y quedó 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

Con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, las economías con acceso comercial preferencial para la Argentina pasaron de representar el 9,7% al 27,6% del PBI mundial, según la Copal.

Para competir en el exterior, Martín Bonito puso el foco en los impuestos. Según estimó, los tributos nacionales, provinciales y municipales representan entre el 40% y el 50% del precio final de un producto, frente a un rango del 20% al 25% en los principales países competidores. “Es tan importante bajar impuestos como simplificar la estructura tributaria”, dijo la titular de Copal, que también pidió reducir la incidencia de Ingresos Brutos y liberar los saldos a favor de las empresas para que puedan volcarlos a la producción.

El planteo coincide con parte del Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial que la UIA presentó al Ministerio de Economía. La propuesta prevé reducir gradualmente Ingresos Brutos para la industria o permitir su compensación con IVA, bajar del 35% al 25% la alícuota de Ganancias para sociedades y facilitar el uso de los saldos tributarios a favor. La aplicación llevaría seis años y empezaría por las pymes de los sectores más expuestos a la competencia internacional, con mayor intensidad de empleo o con un deterioro significativo de la actividad.

El canciller Pablo Quirno dijo en la apertura que la feria convocó a unas 40 empresas importadoras de 23 países. Martín Bonito señaló que se agendaron 1500 reuniones de negocios. “El tamaño del mercado al que accede una empresa también se decide en una negociación diplomática”, dijo. Puso como ejemplo la miel. Tras el inicio de la aplicación provisional del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el valor exportado por el complejo apícola a ese mercado entre mayo y agosto fue 87% superior al promedio del mismo período de los tres años previos, según el canciller. Con la aplicación del acuerdo en mayo, las economías con las que la Argentina tiene acuerdos comerciales preferenciales pasaron de representar el 9,7% al 27,6% del PBI mundial, según el cálculo que presentó Campión.

Patricia Ortiz, CEO de Fincas Patagónicas, señaló que, en el caso del vino, las exigencias de trazabilidad en Europa alcanzan a los proveedores de botellas, etiquetas, corchos y cajas. También advirtió que el trabajo comercial sigue en destino. “La venta en realidad es cuando el consumidor lo retira de la góndola”, dijo.

El canciller Pablo Quirno habló en la apertura del congreso de la Copal, en La Rural, y destacó el papel de los acuerdos comerciales para abrir mercados.

En el mercado interno, las ventas de consumo masivo medidas en volumen cayeron 1,2% interanual en septiembre y acumularon una baja del 2,7% en los primeros nueve meses del año, según Scentia. Los autoservicios independientes retrocedieron 3,7% frente al mismo mes de 2025, los mayoristas, 3,4%, y los supermercados, 2,6%.

En septiembre, las ventas de perecederos bajaron 10,2% interanual, las de bebidas sin alcohol, 8%, y las de productos de desayuno y merienda, 5,2%. “Alimentación” fue la única categoría que creció en el acumulado a septiembre, con una suba del 1,2%.