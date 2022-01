Cumbre entre el Gobierno y empresarios para definir qué pasará con el congelamiento de precios

Con el objetivo de lograr un acuerdo con las empresas de consumo masivo y alimentos más importante del país para una transición ordenada de un congelamiento unilateral -que vence el viernes- a una canasta consensuada, la primera línea económica del Gobierno se reúne en estos momentos con representantes de las principales compañías del país.

Según confirmaron en Economía, Martín Guzmán, Matías Kulfas, Roberto Feletti y Miguel Pesce, participan de un almuerzo con empresarios en las terrazas del Palacio de Hacienda. El encuentro comenzó a las 13.30, según confiaron. “El tema precios es uno de los que se tratan en la ocasión”, indicaron cerca del ministro de Economía.

El viernes vencerá el congelamiento de precios dispuesto a través de la resolución 1050 en octubre pasado por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y ahora el Gobierno busca establecer una canasta de Precios Cuidados con consenso de los privados que tengan una revisiones trimestrales y actualizaciones no más elevadas de 2% mensual. Sin embargo, hasta la semana pasada, pese a que las empresas acercaron sus propuestas, no tenían respuesta oficial. Además. afirman que tienen poco margen para no aceptar formar parte de lo que serían un “acuerdo voluntario”.

Con los representantes del gabinete económico, están presentes en el almuerzo Laura Barnator, gerente general de Unilever; Gabriela Bardin, gerente general de P&G; Gonzalo Fagioli, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Quilmes; Abelardo Gudiño; gerente general de Coca Cola; Adrián Kaufmann Brea; gerente general de Comunicaciones de Arcor; Maximiliano Lapidus, gerente en La Serenísima; Agustín Llanos, gerente de Molinos Río de la Plata.

La inflación en la Argentina terminará el año con alzas cercanas al 50%. En el sector afirman que las alzas de los productos en las góndolas no fueron superiores al 30%, por lo que perdieron márgenes de rentabilidad como consecuencia de las paritarias, la suba de productos importados por la variación del dólar o la escasez de oferta de insumos por la pandemia.

El Gobierno, y particularmente Guzmán, se sienten avalados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la publicación de la evaluación Ex Post del Stanb-By (SBA) tomado en 2018 por Mauricio Macri. Según la lectura oficial, el documento afirma que la política monetaria de la gestión de Cambiemos no fue suficiente para frenar la fuerte suba de precios en 2018 y 2019, lo que -dicen en Economía- avala la idea oficial de que el origen de la inflación es multicausal.

En ese camino, además, el último documento del Fondo dio luz verde a una política oficial de ingresos y precios (entre ellos, los acuerdos con las empresas) para frenar las expectativas de inflación. Claro que eso -estimó el Fondo en el mismo documento- debe ir acompañado de una reducción gradual del déficit, menor emisión monetario y tasas de interés reales.

En las últimas semanas, antes de Fin de Año, en el equipo económico se registraron picos de tensión a la hora de definir las herramientas que se usarían para frenar los precios. Guzmán, Kulfas y Julián Domínguez buscaron generar acuerdos con los diferentes sectores, entre ellos el campo, mientras que Feletti sugirió públicamente un aumento de las retenciones. El momento más álgido de ese enfrentamiento derivó en la salida del Gobierno de Débora Giorgi, número dos de Feletti.