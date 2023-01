¿Es posible? Las condiciones que puso Sergio Massa para tener una moneda común con Brasil

escuchar

El ministro de Economía Sergio Massa dio hoy detalles del plan para avanzar hacia una “moneda común” con Brasil, aunque puso límites. “No significa resignar la moneda” propia, dijo, sino “encontrar un instrumento denominador común comercial que refleje la potencia del producto bruto de la región”.

Massa hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, tras rubricar un Memorándum de Entendimiento sobre Integración Económica y Financiera regional en la Casa Rosada, en el marco de la visita que realiza a la Argentina, el presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

El ministro explicó que “la decisión de ambos gobiernos es empezar a trabajar para lograr una moneda común de ambos países y con invitación a otros países de la región, para encontrar un instrumento económico y comercial que habilite a profundizar el sistema de comercio entre ambos países y dentro de la región y el Mercosur”. En las últimas horas, incluso, se pronunció sobre esto el propio Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Respecto del proyecto, Massa señaló que “ese instrumento debe tener el reflejo del PBI de cada uno de los países, en términos de participación” y reflejar las monedas de cada uno de los países, lo que -aclaró- no significa resignar las monedas propias, sino “encontrar un elemento denominador común comercial que refleje la potencia del producto bruto de la región”.

“A través del acuerdo, establecimos mecanismos para avanzar en documentos comunes para llegar al objetivo de una moneda común, no única, y mecanismos de comercio común”, destacó.

Haddad, por su parte, dijo que los presidentes de Brasil y Argentina solicitaron, además, la creación de una cámara de compensación con una moneda común para liquidar cuentas. “Esta moneda común no tiene nombre ni fecha límite y no buscaría la unificación monetaria como el euro de la Unión Europea”, sostuvo el funcionario brasileño.

Comercio y financiación

Asimismo, Massa explicó que se ha avanzado “en la inversión energética; en el desafío de mejorar la performance de intercambio de moneda para mejorar la comercialización, y en un programa de financiación de exportaciones recíproco con el objetivo de aumentar el volumen y simplificar la vida de las empresas brasileñas a la hora de exportar a la Argentina y, en el caso de la Argentina, aumentar el ritmo de abastecimiento en las cadenas de valor de Argentina”.

Por otra parte, explicó que “en los últimos 10 años se ha perdido casi un 40% del comercio bilateral” con Brasil y destacó que “esta es una región que en el último año ha exportado más de 600.000 millones de dólares que ha tenido resultado positivo por más de 80.000 millones de dólares”. Así, aseguró: “Eso, reflejado en un instrumento monetario de comercio, nos puede dar la libertad a nuestras empresas en términos de comercio bilateral y fortaleza a la hora de negociar con otros bloques económicos”.

Massa remarcó que se ha “decidido avanzar en un acuerdo entre el Banco do Brasil y el Banco Nación con un esquema de garantías; el monto lo va a anunciar el ministro de Hacienda de Brasil que nos va a permitir acelerar el proceso de abastecimiento y exportación de empresas de Brasil a la Argentina y de suministro de empresas argentinas con empresas brasileras”.

El ministro enfatizó que “esto tiene, por un lado, la eliminación de la incertidumbre que para muchos se genera producto de la restricción que Argentina tiene en el régimen de aprobaciones temporales o administrados de comercio exterior porque elimina esa incertidumbre para todo lo que es bienes y productos brasileros por un régimen propio financiado desde el Banco do Brasil con el Banco de la Nación Argentina”.

Tras ello, sintetizó: “El Banco do Brasil se compromete con las empresas argentinas, no hay riesgo soberano adicional. El banco de la Nación Argentina se compromete con las empresas de Brasil y la obligación de pago de divisas se corre un año y un día. Ese es el impacto positivo de la operación de pago y el financiamiento en divisas lo hace el Banco do Brasil, como lo hace ahora el banco Patagonia con el Banco do Brasil”.

Inversión energética

En cuanto al desafío de la integración energética, Massa aseguró que la Argentina y Brasil “hoy encuentran un límite al crecimiento industrial y al abastecimiento de nuestras poblaciones producto del declino que viene sufriendo la cuenca de Bolivia” y que “infraestructuras regionales para el desarrollo apalancadas por el BID, la CAF, como es el caso de la obra del Gasoducto, pero también apalancadas por acuerdos bilaterales, tienen la centralidad de permitirnos procesos o proyectos que tengan ganancia para ambos países”.

En este sentido, Massa afirmó que el objetivo es que Vaca Muerta llegue a Brasil para que los brasileños puedan acceder al volumen de gas que necesitan para el proceso de desarrollo industrial, y para que “los argentinos puedan tener la oportunidad de poder exportar parte de lo que es nuestro recurso, que hoy se encuentra inexplotado o subexplotado por falta de infraestructura”.

Luego, Massa ratificó que en los próximos 90 días se licitará el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner 1 para garantizar el abastecimiento y, a la vez, se avanzará con la obra Salliqueló-San Jerónimo, para explorar desarrollo de infraestructuras y abastecer a Río Grande do Sul.

También destacó que se trabaja en la obra de reversa del Gasoducto Norte, que permitirá aprovechar la infraestructura existente del abastecimiento de Bolivia a Brasil, vía a Bolivia a Mato Grosso do Sul.

Sobre ese tema, Haddad, consultado por Vaca Muerta, concluyó: “El gasoducto no necesita de dinero público. Si el gasoducto se hace por una empresa brasileña y el destino final del gas será Brasil, tanto de Presal [en Brasil] como Vaca Muerta, la empresa brasileña le va a comprar el gas”.

Con información de Télam

LA NACION