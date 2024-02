escuchar

Tanto las empresas petroleras como el gremio sectorial más grande se sorprendieron por las declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de amenazar con suspender la producción de la actividad hidrocarburífera. Ambas partes atraviesan uno de los mejores momentos productivos en años, luego de que el Gobierno liberara los precios de los combustibles y tras las inversiones realizadas en transporte, que destrabaron el principal cuello de botella a la producción.

“Hay buena sintonía con las empresas. Todos los meses nos sentamos a negociar las paritarias luego de conocer el dato de inflación. ¿Por qué vamos a llevar adelante un paro en medio de las negociaciones positivas?”, dijeron hoy a LA NACION en el sindicato de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que dirige Marcelo Rucci y tiene casi 27.000 afiliados. De esta manera, dieron por descartado que vayan a avanzar con un paro en la mayor cuenca petrolera del país, que incluye a Vaca Muerta.

Los gremios petroleros acordaron con las cámaras empresariales un aumento salarial de 47,6% en enero y la semana pasada, luego de que se conociera el dato de inflación, cerraron una nueva suba de 20,6% para este mes. El próximo encuentro será en marzo, luego de que se conozca la variación de precios de febrero.

La amenaza de Torres también causó sorpresa en el sector privado porque la producción petrolera de Chubut está en declinación y las empresas están mudando sus inversiones a Neuquén, donde está la formación Vaca Muerta.

La cuenca del Golfo de San Jorge, que se extiende entre Chubut y Santa Cruz, aportó en diciembre el 29% del total de la oferta petrolera del país, con 201.077 barriles diarios. Estuvo lejos de la producción que generó la cuenca neuquina, con el 66%, que equivale a 456.270 barriles por día. Mientras que en 2023, la producción de esta cuenca creció 16,5% interanual, la del Golfo de San Jorge cayó 1%, según datos de la consultora Economía & Energía (EyE).

“ Chubut está ubicado en una cuenca sedimentaria madura , como el Golfo de San Jorge. Está peleando para que las empresas continúen operando en esa provincia. YPF ya dijo que iba a dejar de invertir porque no era rentable. Si un gobernador toma una decisión de supuestamente cortar la producción, es una declaración inoportuna ”, opinó el exministro de Energía Juan José Aranguren.

“Tomar esa decisión sin afectar el derecho de propiedad de las empresas privadas es ilegal”, agregó.

Carteles de los candidatos a gobernador de la provincia Ignacio Torres, de JxC, y Juan Pablo Luque, del PJ. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

La provincia cobra entre 12 y 15% de regalías por la producción de gas y petróleo en su suelo. En diciembre pasado, Chubut tuvo ingresos por $26.588 millones por ese rubro , que representa un tercio del total de ingresos fiscales de la provincia. Gracias al salto de 118% del tipo de cambio oficial (de $365 a $800) en ese mes, los ingresos por regalías aumentaron de manera interanual 327%, muy por arriba de la inflación de 211,4%.

Por lo tanto, la principal perjudicada por la decisión de suspender la producción sería la propia provincia, que recibe mayores ingresos por regalías que los $13.500 millones que dejó de percibir de Nación por la retención de la coparticipación.

“La pretensión inicial de Torres de hacer lo que iba a hacer es impracticable. Está en la presencia de un delito. Creemos que lo dijo porque quiere exponer la situación y que cobre visibilidad. No es algo que se cree que pueda hacer. Las concesiones son de las provincias, pero la producción es de las empresas. Si avanza con la amenaza, estaría haciendo algo en contra de la ley, cuando todos estos años se habló de la importancia de la seguridad jurídica para mantener las inversiones ”, dijeron en reserva en una de las empresas productoras con presencia en la cuenca.

Otro actor del sector privado coincidió: “La amenaza va a contramano de que hay un consenso enorme de las fuerzas políticas de que el desarrollo del sector de hidrocarburos es estratégico. Introduce un ruido innecesario. Una vez que se da la concesión, las empresas tienen libre disponibilidad de los recursos que producen. Me pareció que Torres estuvo mal asesorado, no puede obligar a las provincias a que no produzcan. Fue un error de principiante, aunque más me sorprendió la rapidez con la que salió el comunicado de todos los gobernadores de la Patagonia y de Juntos por el Cambio. Pareció una estrategia conjunta que estuvo acordada previamente”.

El gobernador de Chubut consiguió apoyo también del titular del sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila, con quien está alineado políticamente, ya que fue elegido diputado nacional por el PRO en las últimas elecciones.

“Ahora nos quieren imponer una dictadura, pero si nos provocan nos obligarán a tomar acciones y el responsable será el Estado Nacional”, dijo al diario local La Opinión Austral, durante una movilización de trabajadores en Comodoro Rivadavia. “No vamos a dejar que nos saquen el boleto, el incentivo docente, ni todo lo que quieren sacarnos. Jamás les soltaremos la mano a los trabajadores. Estafaron a la provincia del Chubut y no podemos permitir eso. Le decimos a Nación que si tenemos que hacer algo lo haremos”, agregó.

La declinación de la producción de Chubut y Santa Cruz generó que, desde diciembre, la producción no convencional de Vaca Muerta explique el 51% del total de extracción de petróleo de la Argentina. Este cambio en la matriz de producción petrolera local en tan poco tiempo derivó en que las principales refinerías del país tuvieran que hacer inversiones millonarias para adaptar sus plantas al petróleo más liviano de Vaca Muerta, llamado Medanito.

Debido a la mayor producción de gas y petróleo, se espera que el sector energético tienda a una balanza comercial positiva de US$3800 millones este año, que no ocurría desde 2009.