“Estamos muy ansiosos”: Estados Unidos reclama que se apruebe un acuerdo clave sobre patentes

“Estamos muy interesados en que se apruebe el PCT”, dijo, sin vueltas, Joel Reynoso consejero comercial de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, durante el último encuentro del Amcham Trade & Investment. “Estamos muy ansiosos”, reforzó.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en agosto de 2026 la adhesión de Argentina al PCT, un sistema internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que simplifica la presentación de solicitudes de patentes en múltiples países. El proyecto fue modificado y por eso volvió al Senado, donde podría tratarse mañana en el recinto.

“Estados Unidos continúa siendo el principal inversor extranjero en la Argentina, con una inversión directa de más de US$30.000 millones en 2025 y más de 300 empresas operando en el país”, sostuvo Reynoso y remarcó que “estamos viendo un creciente interés”.

“No es casualidad que empresas como Exxon Mobil o J.P. Morgan hayan establecido centros globales de servicios y soporte de alta calidad en el país. Nuestra relación comercial beneficia a ambos países. Las empresas estadounidenses pueden aportar tecnología, equipo y conocimientos que ayudan a Argentina a crecer. Al mismo tiempo, las empresas argentinas pueden ampliar sus exportaciones y encontrar nuevas oportunidades en el mercado en Estados Unidos”, dijo el funcionario.

También hizo referencia al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) firmado entre Argentina y Estados Unidos el 5 de febrero de este año. “Incluye reducciones arancelarias para determinados productos, facilita los procesos de importación para nuestras empresas, además de compromisos en áreas como la propiedad intelectual y comercio digital”, agregó.

Detalló que, entre otras medidas, la Argentina otorgará arancel cero a más de 220 productos estadounidenses, mientras que el país del norte eliminará aranceles para determinados productos argentinos, como algunos recursos naturales, minerales críticos, químicos, vinos, frutas y hasta la yerba mate, entre otros. También hizo referencia a que “ahora es más fácil conseguir panceta americana en la Argentina”. Destacó, sin embargo, que “el acuerdo está firmado, pero todavía no entró en vigor y necesita completar los procedimientos internos correspondientes”.

El CEO de Amcham, Alejandro Díaz, detalló que el ARTI “tiene dos áreas, la arancelaria, que requiere la aprobación del Congreso, y esto está pendiente, y la no arancelaria, donde se están trabajando medidas muy válidas”.

Por otro lado, el funcionario norteamericano se refirió al programa de financiamiento EXIM, del Export-Import Bank de Estados Unidos, una agencia oficial de crédito a la exportación. Su función es financiar compras de bienes, servicios y tecnología estadounidenses en otros países, además de respaldar proyectos en los que participen empresas de ese país. “Quiero destacar que el programa de financiamiento de Exim de hasta US$7000 millones, para apoyar proyectos en áreas como minerales críticos, seguridad energética, infraestructura eléctrica y tecnologías avanzadas. Para mí es un orgullo pensar que hace unos años atrás Exim no estaba trabajando en la Argentina”, dijo.

Dentro de las claves para hacer negocios en Estados Unidos, Mariel Doyenart, directora ejecutiva de Icana, dijo “pongan en agenda la etapa relacional de la misma manera que se ocupan de las cuestiones del negocio o financieros”. Se refirió a tener en el equipo gente que hable en inglés y comunicar rápidamente en 30 segundos sin sobre contextualizar, entre otros consejos.

La mirada local

Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de la Nación está presente en gran parte de los encuentros empresariales. En esta oportunidad, dejó definiciones en la última edición del Amcham Trade & Investment, donde tuvo lugar la economía y la política local.

En primer lugar, y haciendo referencia al “costo argentino”, dijo que es Ingresos Brutos el impuesto (provincial) más distorsivo, además de otros como las tasas de seguridad e higiene.

Otra de las cuestiones sobre las que Lavigne se ha manifestado en otras oportunidades es la modificación de la ley de cabotaje, un desafío, ya que toca múltiples intereses y no será fácil.

La ley de cabotaje regula el transporte de mercancías y pasajeros, y reserva en gran medida esa actividad para buques de bandera argentina y tripulaciones nacionales, para proteger la marina mercante local y el empleo marítimo. El transporte entre puertos argentinos debe ser realizado por embarcaciones argentinas. Solo de manera excepcional pueden participar buques extranjeros cuando no haya oferta local suficiente o mediante autorizaciones especiales. Los impulsores de la reforma sostienen que el régimen actual encarece la logística y resta competitividad a la economía, y los detractores dicen que va en contra de la marina mercante nacional.

“Uno va al norte argentino y los puertos están parados después de Rosario. Tenemos una ley de hace 50 años, hay pocas personas que se benefician, es un régimen obsoleto”, sostuvo Lavigne.

Más de 80 reuniones de negocios

Durante el encuentro, se generó un espacio de reuniones entre empresas asistentes y socias de Amcham para generar “matchmaking”, es decir, reuniones cara a cara entre empresarios para hacer negocios B2B.

Anotarse da la posibilidad de tener el acceso a una plataforma donde las empresas asistentes se envían entre sí solicitudes, que la otra parte puede aceptar o rechazar.

En el caso en que ambos estén de acuerdo, se da una conversación de 15 a 20 minutos para generar una primera instancia de relacionamiento. En esta oportunidad, se generaron 80 reuniones.