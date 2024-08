Estiman que la baja del impuesto PAIS podría tener un impacto de hasta 0,7 puntos en la inflación de septiembre

Escuchar

Después de que ayer se confirmara que, a partir del próximo lunes, el impuesto PAIS retornará del 17,5% al 7,5% para todos los bienes y servicios, distintas consultoras estimaron que tendrá un impacto de entre 0,5 y 0,7 puntos porcentuales en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que sería inferior al 4% de julio último.

“El impacto en la marcha de los precios resulta difuso, ya que el traslado a los valores minoristas de los bienes importados se realizará con el transcurso de los próximos días o semanas. En un escenario intermedio, la reducción del IPC de septiembre podría estimarse en 0,5/0,6 puntos porcentuales, colaborando con el proceso de desinflación”, dice un informe de Delphos Investment.

De acuerdo con esto, Leonardo Chialva, socio de la consultora económica, adelantó que, para septiembre, su escenario base es de una inflación total de 3,2%, con una inflación núcleo del 3,1%, y para agosto prevén un 3,8% y un 2,9%, respectivamente. Hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la inflación de agosto “va a estar cercana a la de julio”. “Ojalá sea un poco más abajo. Creo que en septiembre va a bajar más por el Impuesto PAIS y otras medidas que anunciaremos que van a reducir el costo argentino. La baja va a continuar siempre teniendo en cuenta que la inflación es un fenómeno monetario, la Argentina no emite más pesos, por ende las condiciones están dadas”, agregó en declaraciones con Radio Rivadavia.

En tanto, el economista de la fundación Libertad y Progreso, Lautaro Moschet, explicó que, en septiembre, se conjugarán por lo menos dos efectos por los que habría una nueva desaceleración de la inflación. “En primer lugar, no están previstos aumentos de tarifas y, en segundo lugar, la baja del impuesto PAIS favorece con una caída aproximada de 0,7 puntos porcentuales en el nivel de precios. Es esperable que tengamos un dato de inflación incluso menor que el de julio”, opinó.

Por su parte, Fernando Marull, socio de FMyA, calculó también un impacto de 0,7 puntos porcentuales en la inflación de septiembre que, de esta forma, pasaría de 3,7% a 3%, según sus proyecciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el lunes bajará 10 puntos el impuesto PAIS LA NACION/Soledad Aznares

Claudio Caprarulo, director de Analytica, estimó un impacto de máxima de 0,65 puntos porcentuales, pero dijo que podría no notarse en septiembre. “Es bastante complejo, porque no es directo el traslado, en tanto las empresas ya tienen stock comprado a la tasa anterior, a la vez que para las nuevas importaciones pueden elegir no reflejar la baja y aumentar la rentabilidad en un entorno donde cayeron muy fuerte las ventas. Dicho esto, estimamos que podría generar una baja de hasta 0,65 puntos porcentuales y, en el escenario optimista de que se dé, empezará en los últimos meses del año. Difícilmente tenga efecto en septiembre”, analizó. Para ese mes estima una inflación de 3,5%.

El director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, coincidió en que es difícil calcular el impacto. “Si un producto baja su precio por toda la reducción del impuesto PAIS, tendría una baja del 8,5% ¿Cuántos productos de todos los que existen podrían bajar en esa cantidad? Es difícil de estimar. No todo el que se vea beneficiado por esto va a bajar automáticamente el precio de venta, no necesariamente va a ser instantáneo y tampoco pega en todos los rubros del IPC. Los rubros que más pueden estar impactados son ciertos artículos para el hogar, productos electrónicos, tal vez los autos y los combustibles; creemos que puede estar cerca de medio punto porcentual de inflación. Pero vuelvo a repetir que no necesariamente se daría todo en un mes y es muy incierto realmente”, insistió.

Por último, Rocío Bisang, analista económica de EcoGo, dijo que, suponiendo que la baja del impuesto se traslada completa a precios, y sin tener en cuenta los efectos de segunda vuelta, creen que el impacto sería de aproximadamente 0,6 puntos porcentuales en la inflación de septiembre. “Todavía no recalibramos las proyecciones, pero es probable que veamos una inflación más cercana al 3% que al 4% en septiembre”, cerró.