Cómo es el nuevo espacio VIPCLUB en Ezeiza

Los viajeros frecuentes y más exigentes van a contar con un nuevo servicio exclusivo en el Aeropuerto de Ezeiza a partir del 21 de abril: un espacio VIP de 780 m² que combina diseño, arte y luz natural, distribuidos en tres niveles, buscando brindar una experiencia de confort única.

Presentado con un evento especial como lo es este espacio, en el que los participantes pudieron descubrir de qué se trata esta propuesta, un concepto que redefine la idea del lujo en los viajes. Accesible a través de una membresía, el servicio de Aeropuertos Argentina brinda una solución completa para los viajeros desde que llegan a Ezeiza hasta el embarque, ofreciendo una experiencia integral que garantiza confort, privacidad y eficiencia en cada momento.

Lujo sin precedentes

La nueva sala de VIPCLUB en Ezeiza, presentada por Aeropuertos Argentina, se distingue de cualquier otro servicio vip tradicional. “Se trata de una experiencia sin precedentes”, definieron desde la empresa en la inauguración.

Tomas Morrison

Y es que, además de estar desarrollado en tres niveles y contar con gastronomía de autor, menú a la carta y exhibiciones de arte, el espacio cuenta con un diseño de altísimo estilo, con revestimientos y solados de mármol y madera de nogal natural y vidrios de color, lo cual crea un ambiente tan acogedor como sofisticado.

Tomas Morrison

Eso se refleja en la iluminación suave que resalta los elementos arquitectónicos pensados para conectarse con la emoción del viaje. El mobiliario, por su parte, es de muy alta calidad, y está distribuido espacialmente para garantizar la intimidad y la conversación.

También hay espacios exclusivos dedicados a la tecnología, donde los miembros de VIPCLUB pueden acceder a estaciones de trabajo privadas con conectividad de alta velocidad.

Tomas Morrison

Es, en definitiva, un punto de encuentro para una comunidad que valora la distinción y el confort, donde cada visita se convierte en una experiencia única dentro del Aeropuerto Ezeiza.

La gastronomía de autor tiene su propio lugar con el menú a la carta del chef Agustín Brañas, un verdadero embajador de la cocina argentina reconocido en el mundo.

Con una vasta experiencia nacional e internacional, manejó la gastronomía de resorts de lujo en Argentina, Uruguay, Chile y Las Bahamas. También creó el Chubut Food and Fire en Gstaad, un restaurant de cocina de fuegos en Suiza con las mejores carnes del mundo que ingresó en la guía Michelin, fue premiado con el Best Award of Excellence y reconocido por la revista Vogue Francia.

Tomas Morrison

Además, su restaurante en Río de Janeiro es reconocido en todo Brasil por la excelencia de su producto, y su anterior restaurant Benedetta fue reconocido por la Guía Michelin apenas al año de abrir y ahora va por más aperturas de restaurantes con nuevos conceptos, como Aura cocina de territorio en honor a su recorrido.

El menú desarrollado para el espacio VIP en el aeropuerto de Ezeiza está pensado para viajeros exigentes, que recorren el mundo y conocen los mejores sabores. Con una fuerte inspiración argentina, el menú busca destacar la calidad de los productos locales.

A través de una propuesta cuidada y con identidad, el menú equilibra lo gourmet con lo práctico, considerando las necesidades del viajero moderno.

Tomas Morrison

En cuanto al arte, también está presente a través de diferentes obras de renombrados artistas argentinos curadas por Nazli Kalayci, especialista en difundir el arte argentino por el mundo.

La nueva experiencia de VIPCLUB es parte, además, de una renovación de la identidad visual de la marca, que eleva de esta manera su imagen y reafirma su compromiso con la exclusividad y la calidad de sus servicios.

Tomas Morrison

Desde la partida hasta el arribo

Además de este nuevo y distinguido espacio, el VIPCLUB es un servicio que asegura ahorro de tiempo y confort en todo el tránsito aeroportuario. En las Partidas, por ejemplo, ofrece Concierge personalizado, reservas a través de plataforma, estacionamiento con estadía incluida y valet parking, self check-in prioritario, controles de seguridad y migraciones privado, asistencia permanente hasta el embarque y beneficios exclusivos en el Duty Free.

En los Arribos, por su parte, los miembros también disponen de una sala exclusiva, atención personalizada, controles privados en migraciones y asistencia en maletería.

La contratación de VIPCLUB es a través de una membresía exclusiva que otorga acceso ilimitado a los Socios con acompañantes, además de la posibilidad de incluir otros beneficios, como traslados privados. Los socios tienen acceso, además, a salas VIP en otros aeropuertos del interior del país y en Uruguay. También se ofrecen programas de Cuentas Corporativas que se ajustan a la necesidad de cada empresa.

VIPCLUB lleva el lujo de los aeropuertos a otro nivel, es exclusividad en cada paso.

Más información: aeropuertosargentina.com

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION