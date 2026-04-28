Falla la plataforma oficial y demora la oferta clave por la licitación de Transener

La plataforma Contratar, el sistema oficial donde el Estado publica sus licitaciones públicas, está fallando en uno de los momentos más esperados del año para el sector energético. Este martes a las 10 tenían que publicarse simultáneamente las tres ofertas económicas por la participación estatal en Citelec —la sociedad controlante de Transener, la columna vertebral del sistema eléctrico argentino—, pero solo aparecieron dos. La de Edison Energía-Genneia todavía no está disponible y el proceso quedó en suspenso.

Las dos ofertas que sí se publicaron permiten ver un resultado parcial: Central Puerto ofreció US$301 millones y Edenor, US$230 millones. Pero el número que falta es precisamente el que puede cambiar todo. Edison Energía-Genneia es la sociedad entre los hermanos Patricio y Juan Neuss, el fondo Inverlat, el Grupo Newsan y el banquero Jorge Brito, y en los últimos dos años se convirtió en uno de los grupos que más agresivamente construyó posiciones en este negocio.

En el sector están de mal humor: una licitación de esta envergadura exige transparencia simultánea en la publicación de todas las ofertas para garantizar la integridad del proceso.

Con los datos disponibles hasta el momento, Central Puerto lidera la puja. La mayor generadora eléctrica del país, controlada por Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y el banquero Eduardo Escasany, ofreció US$301 millones, superior al piso estimado de US$206 millones que el fisco esperaba obtener. Edenor, la mayor distribuidora del país controlada por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, quedó segunda con US$230 millones. Pero mientras Contratar siga sin mostrar la tercera oferta, el resultado no puede darse por cerrado.

Transener opera el 85% de la red de líneas de alta tensión del país y supervisa el 15% restante. Administra más de 15.000 kilómetros del sistema de extra alta tensión de 500 kV. La estructura accionaria que se disputa es indirecta: el Estado posee el 26,32% de Transener a través de Enarsa, que controla el 50% de Citelec junto a Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin.

Los tres grupos que compiten son los más poderosos del sector. Edison Energía-Genneia, cuya oferta todavía no aparece, acumuló en los últimos dos años la distribuidora tucumana EDET, la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa), la transportista Litsa, la central hidroeléctrica Potrerillos y las represas Alicurá y Cerros Colorados del Comahue. Sumar Transener le daría presencia transversal en generación, transporte y distribución. Para Central Puerto, en tanto, quedarse con la empresa implicaría coronar una estrategia de diversificación que en los últimos meses la llevó a Vaca Muerta, a la minería de litio en Catamarca y a la construcción de baterías de almacenamiento eléctrico. Para Edenor, ganar hubiera significado completar la cadena eléctrica desde el otro extremo: de la distribución al transporte en alta tensión.

El diagnóstico sobre el activo en juego es contundente. Pablo Tarca, director general de Transener, lo expuso días atrás en una audiencia pública: la demanda de electricidad creció 117% entre 2002 y 2024, mientras que el sistema de transporte se expandió apenas un 54%. “Tenemos un sistema fuertemente saturado”, advirtió. En 20 de los últimos 33 años el sector convivió con situaciones de emergencia económica, lo que derivó en restricción de inversiones y baja rentabilidad crónica. Quien se quede con Transener heredará ese rezago —y la oportunidad de revertirlo.