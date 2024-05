Falta de GNC | El vice de la Cámara de Expendedores: “Hoy van a cerrar todas las estaciones”

Escuchar

La situación por la falta de gas se complicó desde la madrugada y este miércoles todas las estaciones de servicio que proveen GNC van a estar cerradas. Así lo confirmó por la mañana el vicepresidente de la Cámara de Expendedores, Oscar Olivero, quien incluso anticipó que no será posible resolver el problema en un día y que al menos se necesitarán entre 48 y 72 horas para retomar la presión normal de los gasoductos.

“Hasta hoy las estaciones de servicio que tenían contratado gas firme, en el promedio de su venta diaria para los días de frío, no tenían problemas. Sí la estación de servicio que no había contratado ese gas. Pero aproximadamente a la 1 de la madrugada se recibió una comunicación restringiendo el GNC en forma total , incluso para las estaciones que tienen firme. O sea que en este momento tenemos una conmoción tremenda de consultas porque lamentablemente hoy van a cerrar todas las estaciones ”, reveló Olivero en Radio Con Vos, sobre la notificación que recibieron de parte de la distribuidora Ecogas.

Tal como explica la página oficial del Enargas, la prestación del servicio de distribución puede realizarse en base firme -una característica del servicio brindado a los clientes que no prevé interrupción salvo en situaciones de emergencia o fuerza mayor- o interrumpible -que tiene la posibilidad de ser cortado con aviso de la distribuidora de gas al cliente-. En este caso de crisis, también se les interrumpió el suministro a quienes tienen base firme.

Explicó también Olivero que si el sector residencial prioritario consumía normalmente 10 millones de metros cúbicos de un gasoducto, los primeros días de mayo la cifra escaló a 60 millones de metros cúbicos y, como el frío continuó, llegó a 80 millones. “Ante esta situación, la presión de gas en los gasoductos cae y al caer comienza a peligrar el abastecimiento. Si hoy hubiera gas y se pudiera inyectar, no sería de inmediato. En una hora esto no se soluciona, técnicamente hablando”, detalló.

Estimó, entonces, que para que se retome la presión normal deberán pasar más de 24 horas. “Lo que puede ayudar es que estamos teniendo 11 grados hoy. Y con 11 grados es muy posible que afloje un poco el consumo. Igual creo que son dos días por lo menos, 48 o 72 horas hasta que se normalice”, aventuró el número dos de la Cámara de Expendedores, quien añadió: “No hay forma de resolverlo aunque hoy llegaran uno, dos o tres barcos. Hay que esperar que los barcos regasifiquen el GNL que traen y lo inyecten a los gasoductos; y eso demora unos días”.

En tanto, comentó que esta situación no se dio en los últimos años principalmente porque los inviernos no fueron tan crudos y porque ahora apareció además la particularidad de que las bajas temperaturas se adelantaron. “Es muy arriesgado decirlo, pero puede ser que no se haya adquirido la cantidad suficiente de GNL para inyectar en mayo. Ese aspecto lo maneja la Secretaría de Energía y el Enargas”, deslizó e insistió: “A nosotros, desde nuestra posición como estacioneros, desde la Cámara siempre aconsejamos a las estaciones contratar el promedio de venta diario de firme. Ahora, la situación se complicó tanto este año que ni teniendo contratado el firme y estándolo pagando... a la 1 de la mañana aproximadamente dieron una orden de corte total”.

