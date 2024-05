Cristian Ritondo le contestó a Patricia Bullrich tras acusarlo de hacerle un golpe de Estado en Pro: “Me extraña que no sepas la definición”

Escuchar

La fuerte disputa interna de Pro no para de escalar. Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados nacionales de ese partido, le respondió a Patricia Bullrich, quien lo acusó de ejecutar un “golpe de Estado” tras la renuncia masiva de dirigentes del espacio en la dirección de la provincia de Buenos Aires. “Nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año”, argumentó Ritondo sobre Daniela Reich, legisladora provincial y esposa de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, de excelente relación con la ministra de Seguridad.

“Patricia, siendo politóloga me extraña que no sepas la definición de golpe de Estado. En Pro de la provincia de Buenos Aires hubo una renuncia masiva de dirigentes porque nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año. Se llamará a elecciones como lo establece el Estatuto de forma estrictamente legal”, publicó Ritondo en su cuenta de X. Y cerró su mensaje con una frase que suele utilizar la ministra y el propio presidente Javier Milei: “Dentro de la ley, todo”.

Minutos antes, en declaraciones a TN, la titular de la cartera de Seguridad explicó por qué definió la renuncia masiva como “golpe de Estado” y lo vinculó con la ruptura del bloque de legisladores provinciales en la provincia más poblada del país. “El bloque Pro Libertad es un grupo de diputados de la provincia que, frente a una situación que tuvieron la semana pasada, donde sufrieron una especie de golpe de Estado por parte de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, decidieron reagruparse”.

Luego, amplió: “Creo que Ritondo estuvo en el tema. Sacaron un partido que tenía plena institucionalidad hasta 2026 y lo vaciaron. Si tengo mandatado hasta 2026 y me renuncia toda la gente para adelantar las elecciones, eso se llama golpe de Estado. Como los quisieron echar, los legisladores se agruparon”.

El viernes pasado se conoció que renunciaron 24 de los 33 miembros del partido en la dirección de la provincia de Buenos Aires, lo que fuerza a que sean convocadas elecciones para renovar a autoridades. El grupo -por ahora- disidente en Buenos Aires postula que Ritondo asuma al frente del partido en el distrito. En recientes declaraciones, el exministro de Seguridad de la provincia durante la gobernación de María Eugenia Vidal reivindicó la identidad de Pro y afirmó que “si Bullrich quiere ir a La Libertad Avanza, que se vaya, ya no es más presidenta de Pro”.

En este contexto, este martes, un grupo de diputados bonaerenses del partido amarillo anunció su alejamiento de esa bancada en la Legislatura provincial e informaron sobre el nacimiento del bloque “Pro Libertad”. La novedad fue dada a conocer a través de un comunicado -firmado por Fernando Compagnoni, Sofía Pomponio, Florencia Retamoso, Abigaíl Gómez, Oriana Colugnatti y la senadora Reich- en el que manifestaron su “compromiso inquebrantable con el cambio”.

“La realidad nos exige decir con claridad dónde estamos parados. Hay sólo dos opciones reales: o acompañamos totalmente el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen al populismo empobrecedor. Se está o no se está. No hay posiciones intermedias. Con el cambio no se negocia, el cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamiento”, justificaron a través del texto.

Nace el bloque #ProLibertad en la

Provincia de Buenos Aires.

En este momento histórico, ratificamos nuestro apoyo total al cambio profundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está haciendo el Gobierno Nacional. pic.twitter.com/nwDWm4YOHQ — Florencia Retamoso (@florretamoso) May 28, 2024

En esa sintonía, aseguraron que su misión será “bancar el cambio a fondo, ejercer un control crítico de las acciones del gobernador Axel Kicillof, interactuar positivamente con los bloques que comparten las ideas de cambio y libertad y construir proyectos superadores en los temas que verdaderamente importan a los bonaerenses, como la seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico, la baja de impuestos y la eliminación de trabas para quienes trabajan, mejores condiciones para la inversión y el desarrollo de empresas, PyMEs y el campo, y un ataque frontal a todas las burocracias administrativas y políticas que tienen a la provincia detenida en el tiempo”.

