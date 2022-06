Los empresarios, críticos: de “somos un país fallido” a “no nos corran el arco”

“Somos un país fallido”, disparó Federico Braun, titular de La Anónima, durante el segundo panel del encuentro por los 20 años de AEA. “La Argentina es un fracaso si comparamos lo que somos con lo que imaginamos hace 70 u 80 años que podíamos ser”, añadió durante el segundo panel, que fue moderado por Ricardo Kirschbaum, secretario general de Redacción de Clarín.

En esa línea, recordó la famosa frase del expresidente Eduardo Duhalde, quien manifestó que “estamos condenados al éxito”. Para Braun, en cambio, es más bien lo contrario: “Si tuviera que apostar, creo que estamos más condenados al fracaso que al éxito”, dijo, y agregó: “Tenemos que entender por qué fracasamos, qué nos pasa en la Argentina donde las oportunidades terminan en frustración”.

Luego, Braun dijo que “el país tiene que tener una estrategia, un rumbo claro”, pero que “si hay un país que claramente no tiene rumbo claro, es la Argentina”. Y completó: “Por más que tenemos constitucional liberal, estamos entre un sistema capitalista débil y uno socialista. En la Argentina hay decisiones que no son correctas, para tener el país entre capitalismo y comunismo. El comunismo lo defino como que el Estado es dueño de los medios de producción. Muchas empresas estamos adoptando prácticas para que el capitalismo sea más adoptable, creíble, amigable con la sociedad. No hay buen viento para quien no sabe dónde va”.

Por último, se refirió a las acusaciones que suelen recibir los empresarios por parte del actual Gobierno. “El empresario no es un bobo o un malo que hace las cosas para destruir”, disparó. Agregó que “el único modelo es el capitalista” y que el socialismo tuvo “un fracaso estrepitoso” y ejemplificó con casos de Rusia, China, Corea y Venezuela.

En esa línea también habló Carlos Miguens, del grupo que lleva su apellido. “Todos tenemos responsabilidad en el fracaso de la Argentina”, dijo, y aclaró que “si seguimos haciendo lo mismo que hasta ahora, vamos a tener el mismo resultado”.

Con espíritu de autocrítica, añadió que, por lo cambiante y volátil que es el país, “a veces solucionamos nuestros problemas sin pensar en el país”. Y completó: “Pensamos en antinomias y eso no va más. La síntesis de la grieta es mayor pobreza”.

“Los empresarios somos responsables de tener una enorme dispersión, hay muchas organizaciones, y al final no hay representación para discutir decisiones políticas con el gobierno”, dijo, y contrastó con los sindicatos “que tienen la CGT” y el campo, con la Mesa de Enlace.

A su turno, Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, analizó el panorama mundial y el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania. “El mundo no va a ser como antes. Hay mucha incertidumbre”, dijo.

Luego, se refirió a que “hay una nueva unidad en Occidente (que incluye a Australia, Japón y a veces a India)” que surge con las sanciones económicas a Rusia y con decisiones militares también.

También se refirió al impacto en la agroindustria y en la energía, y sumó también el efecto en la siderurgia. “Hay una redefinición geopolítica mundial que cambia la organización de la cadena mundial de suministros. La seguridad de la cadena se vuelve más importante que la conveniencia”, analizó, y anticipó que “estamos yendo a una crisis alimentaria a nivel mundial”

Luego, Martín Migoya, fundador de Globant, sentenció respecto del cambio constante de reglas de juego: “No nos corran el arco”.