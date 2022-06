Gasoducto Néstor Kirchner: el CEO de Techint se defendió de las acusaciones de Matías Kulfas: “No hubo corrupción ni direccionamiento del pliego”

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, se defendió de las acusaciones del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y desmintió que hayan existido irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. “No hubo corrupción ni direccionamiento del pliego”, sostuvo ante colegas empresarios en medio de la celebración por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

En ese contexto, Rocca señaló que “debería prevalecer el sentido común para ir adelante todos juntos” y ponderó la “relevancia” de la construcción de la obra que, a su entender, significa “poner sobre la mesa un consenso básico” en torno a la política energética.

Los principales empresarios del país se congregarán hoy en el marco de un encuentro en el que se celebrarán los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en cuya apertura se escuchará un mensaje grabado del presidente Alberto Fernández, en tanto la clausura estará a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán Ricardo Pristupluk

“Para poder hacer un gasoducto en un tiempo breve y llegar para el invierno de 2023, para poder recoger las ofertas y conectar esto con la construcción del gasoducto, el tiempo ha sido muy corto”, indicó el empresario luego de deslizar que el Gobierno “llegó un poco tarde con el tema del financiamiento”.

En ese sentido, Rocca aseguró que “la compra de los tubos es un pliego técnicamente indiscutible” y que “se hizo lo que se tenía que hacer”; y no se privó de criticar la reacción de la oposición a los dichos de Kulfas: “Se puede poner una multitud de grietas, con gente de un lado y del otro que confunde el espesor con el diámetro, el milímetro con la pulgada”.

“Nosotros, como empresarios, no estamos condenados al éxito, sino a pensar de forma positiva en la oportunidad. Yo sigo pensando que no es momento de irse de la Argentina, es momento para trabajar para hacer las cosas y que las cosas se hagan, ir para adelante y construir“, definió el empresario, para después finalizar: “A pesar de que la confianza económica no es la mejor y hay muchas cosas que no van, tiene que haber una oportunidad, una posibilidad, un sueño y hay que transmitirlo”.

Matías Kulfas, citado por la Justicia

Este martes, el juez federal Daniel Rafecas citó al exministro Kulfas a declarar como testigo acerca de sus dichos sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. La cita es para el este viernes a las 10. Asimismo fue convocado para el próximo lunes Antonio Pronsato, extitular de la unidad ejecutora de Enarsa a cargo del proyecto.

La obra está ahora bajo la lupa de la Justicia. Ayer el juez había ordenado procedimientos judiciales en los que secuestró el expediente de la licitación cuestionada. Hubo procedimientos en la empresa Energía Argentina y en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Hoy ordenó una nueva serie de medidas de prueba para seguir analizando los pliegos y si se direccionó la elección de la empresa para llevar adelante una parte de la obra.

Una de esas medidas es una convocatoria a las cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral) para que designen personal calificado que informe a la Justicia acerca de los requerimientos técnicos exigidos para la construcción del gasoducto, señalaron fuentes judiciales a LA NACION. El principal acusado en este expediente es Agustín Gerez, titular de Energía Argentina. El fiscal del caso es Carlos Stornelli.