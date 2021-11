Feletti anticipó que después del congelamiento seguirá la intervención en los precios

El control de precios sobre ciertos productos de consumo masivo dejará de lado a partir del 7 de enero la palabra “congelados” para dar lugar a “consensuados”, según les comunicó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, a los representantes de comercios mayoristas y minoristas con los que se reunió hoy.

Sucede que, tal como comunicó la propia Secretaría de Comercio Interior, lo que se pretende es empezar a discutir la próxima fase del programa de forma consensuada entre todos los actores para consolidar una canasta amplia y diversa. “Sabemos que la cadena de comercialización es larga y diversa. Por lo mismo, instrumentaremos todas las instancias necesarias para escuchar a todos los actores y poder llegar así a un consenso durante los primeros días de enero”, anticipó esa cartera.

Según comentó a LA NACION Yolanda Durán, presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos (Cedeapsa), Feletti anunció que paulatinamente se va a salir de los precios congelados el 7 de enero próximo. “Se nos pidió que a partir de esa fecha presentemos un listado de 1000 productos, que se llamará Canasta de Precios Consensuados, con el detalle de la estructura de costos y los márgenes”, reveló la directiva.

En este sentido, desde Comercio Interior confirmaron que hay voluntad de llegar a un acuerdo, a una canasta consensuada, sobre la base de una lista de productos que contemple una oferta diversa y con precios accesibles. “Estamos trabajando para generar un esquema que permita monitorear el cumplimiento del programa para lograr mayor transparencia y precisión de la información, base del acuerdo y el consenso que queremos lograr. Es necesario contar con la información necesaria para ir ajustando y modificando la canasta en función de las necesidades que surjan, siempre priorizando el acceso de las y los consumidores a la misma”, señalaron.

Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), opinó sobre cómo será la segunda fase que empezará después del 7 de enero. “La nueva etapa va a ser más consensuada con los distintos sectores, porque la actual no es una canasta muy prolija y ajustada, debido a que no se pudo llegar a un buen diálogo con los monopolios. Esta vez, los precios no fueron consensuados, porque a los minoristas no nos preguntaron cuál era la rentabilidad que queríamos”, subrayó.

A los minoristas que se reunieron por la tarde con Feletti (los mayoristas lo hicieron por la mañana) les quedó un sabor agridulce en cuanto a los resultados de la reunión, puesto que su principal pedido era que los mayoristas presentaran un listado con los precios a los cuales les venderían sus productos, pero no se efectivizó. “Eso no lo hicieron, pero sí se comprometieron a tener un precio por bulto cerrado y otro por menudeo. Vamos a ver si es así. Nosotros lo que pedimos es una rentabilidad de entre 20 y 25%”, señaló Savore.

En el encuentro de la mañana también se informó que Comercio Interior trabaja para relanzar y ampliar el programa Súper Cerca, al que se le quiere dar una impronta regional y con más participación de las pymes. “Hay una preocupación del Gobierno por generar un proceso de ampliación de oferta, incorporar nuevos actores para generar diversidad tanto en la producción como en la comercialización, lo que va a redundar en beneficio de los consumidores”, dijeron fuentes oficiales.

Por parte de los mayoristas se hicieron presentes en la reunión de la mañana Micropack, Parodi SRL, Yaguar, Vital, Nini, Maxiconsumo, Diarco y Makro, mientras que del encuentro con minoristas participaron la Asociación Supermercados Unidos (ASU), Cedeapsa, FABA y la Federación Argentina de Supermercados, que agrupa a los más chicos y que están en el interior.