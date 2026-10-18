Finanzas: contexto externo desafiante y riesgo país en alza

La inflación de septiembre en EE.UU. fue un mal dato. La general aceleró a 0,6% mensual (descontado por la suba de 9,1% de la nafta) y la núcleo vino 0,1pp arriba de lo esperado, en 0,3%. El mercado mantuvo la visión de un hike de tasas en diciembre, sin dar elementos para una compresión de las tasas de Treasuries. No obstante, las renovadas dudas sobre la inteligencia artificial gatillaron un flight to quality, que comprimió la tasa a 10 años a 5,13% desde 5,24%. El riesgo país escaló hasta 629 puntos.

Una suba pero con matices en septiembre

El IPC de septiembre se aceleró a 1,93%, 0,27 puntos porcentuales por encima de agosto, pero por debajo del 2% que anticipaba el mercado y en línea con la mediana del REM. La mejor señal llegó por el lado de la núcleo, que bajó de 1,8% a 1,68%, su menor ritmo en tres meses. Sin embargo, la carne, que pesa 11,7% en el IPC, podría presionar en los próximos meses. Con una inflación implícita en precios de mercado de 1,9% mensual hasta marzo de 2027, nos inclinamos por títulos ajustables por CER.

Finanzas estiró plazos sin pagar premio

El Tesoro logró un rollover de 136% en la primera licitación de octubre: adjudicó $6,6 billones frente a vencimientos por $4,85 billones, sin pagar premio sobre el secundario. El 59% quedó en títulos que vencen en la próxima administración y el plazo promedio saltó a 535 días, contra 111 a 176 días en las cuatro subastas previas. Con un tipo de cambio y tasas overnight estables (a pesar de los vaivenes de esta semana), en el corto plazo, el carry luce más atractivo que la historia de crédito.

El Central acelera las compras

El BCRA se hizo de US$291 millones el martes en el MLC, la mayor compra desde fines de julio, y sumó US$101 millones el miércoles y US$182 millones el jueves. Así, en octubre ya acumula más de US$900 millones, un ritmo superior al de los últimos dos meses. La oferta se apoya en el agro, que viene liquidando US$153 millones diarios, y en la liquidación de emisiones corporativas y provinciales (San Juan). El spot se mantuvo en torno a $1514 y la venta de dólar link por parte del BCRA habría cesado.