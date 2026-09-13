Finanzas: la industria de fondos se rearma y marca récords

El octavo mes del año llegó a su fin, y algunas señales van marcando el comportamiento del mercado: los dólares financieros se mantienen estables, el riesgo país está aún por debajo de los 500 puntos, y a esto se le suma el último dato de inflación, que profundizó la baja de la suba de precios, al marcar un 1,7% (contra el 2,1% de julio). Un marco que genera expectativas entre los inversores y se refleja en el comportamiento de la industria de fondos comunes de inversión, tanto en flujo como en rendimiento.

El patrimonio vuelve a tocar máximos

De hecho, si miramos el patrimonio administrado, creció un 3% a mes cerrado y ya acumula una suba del 1% en lo que va de septiembre, alcanzando los 111 billones de pesos. Además, en lo que va del año, marca un alza del 42% frente a una inflación acumulada del 21,3% (un resultado positivo en términos reales). En dólares, la suba fue similar - de la mano de un CCL estable- y llevó a los activos bajo administración a un récord de US$70.000 millones, el nivel más alto en moneda extranjera.

Los flujos explican el crecimiento

Pero hagamos un doble clic. Si bien los rendimientos jugaron un papel importante, los flujos siguen siendo la parte que más explica el crecimiento del patrimonio. En concreto, en pesos, las estrategias de corto plazo y CER se mantienen como las preferidas, con suscripciones por $2,3 billones y $960.000 millones. Las alternativas en dólares también concentran buena parte del interés de los inversores. Los hard dollar acumulan más de US$2500 millones en el año o el equivalente a unos $3,5 billones.

El panorama de los rendimientos

Pero el análisis está incompleto sin los rendimientos. En el año, las estrategias CER se llevan el podio entre los fondos en pesos, con avances del 26,9%, por encima del ritmo de crecimiento de los precios (21.3%). Detrás aparecen los de corto plazo con el 21,6% y los RF T+0 con el 20,1%. Un poco más de lejos los DL con el 18,7% y los MM con el 14,7%. En tanto, la baja performance del S&P Merval (3,5% en el año) explica que los fondos de Renta Variable acumulen subas de apenas el 2,7%.