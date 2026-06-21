Finanzas: otra semana de estabilidad con compra de reservas

El FOMC dejó la tasa inalterada en 3,5/3,75% en la primera reunión de Kevin Warsh como chairman de la Fed, siendo más relevante una nueva forma de operar, que el mercado leyó como más hawkish. Así como nueve de los 18 miembros del Comité esperan al menos una suba en lo que resta de 2026 (cuando hace no mucho esperaban entre 2 y 3 bajas), el mercado ve una entre septiembre y octubre y una más en 2027. Un mundo con condiciones de liquidez menos flexibles no juega a favor de los emergentes.

La Argentina resistió el impacto

Luego de haber tocado un mínimo en más de ocho años de 425 pbs, tras el upgrade de S&P Global, el riesgo país reaccionó a la nueva postura de la Fed con una suba hasta 435 pbs. Sin embargo, la rueda externa más calma del jueves junto a la noticia del salto de la Confianza del Consumidor de 6,4% en junio, derivaron en una ligera compresión a 429 pbs. Un nivel tan bajo de EMBI perfila a la Argentina para volver a colocar deuda en los mercados externos por primera vez desde enero 2018.

El dólar retoma la senda alcista

El dólar spot escaló a $1451 el jueves, su nivel nominal más alto desde el 14 de enero, acumulando una suba de 1,6% en la semana. En lo que va de junio, el avance ya alcanza 3,1%. La distancia con el techo de la banda sigue siendo holgada, en 23,3%. Por ahora, el BCRA no muestra señales de haber retomado una intervención firme. Las tenencias privadas del bono dólar link TZV26 que decidieron no participar del canje llegan a US$2050 millones, lo que implica una demanda potencial en el spot.

El Central mantiene la racha

El BCRA adquirió US$183 millones en la semana al jueves, completando 110 ruedas consecutivas con saldo positivo. El promedio de junio desaceleró a US$81 millones diarios, muy por debajo de los US$138/137 millones de abril y mayo. La moderación refleja que, a este nivel de tipo de cambio, aparece demanda privada neta que limita el margen de compra. El acumulado del año ya supera los US$10.800 millones, lo que le da espacio a la autoridad monetaria para aminorar el ritmo de compras.