novedades

Este mes, se agregan dos versiones: SE de transmisión manual y SEL con transmisión automática. La nueva versión Freestyle SE será la entrada a la gama y contará con el mismo diseño y con la nueva pantalla flotante de 7” con sistema de conectividad SYNC 3, compatible con Android Auto y Apple Car Play. Además, al actual catálogo Freestyle SEL, se agregará la caja automática de seis marchas y el Control de Velocidad Crucero. Y en todas las variantes se sumará levanta cristales con sistema One Touch Up and Down para todas las ventanillas y sistema Global Closing.