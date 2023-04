Foro Llao Llao: los apuntes de Javier Milei para explicarles la dolarización a los empresarios

escuchar

BARILOCHE.– El diputado liberal Javier Milei llegó al hotel Llao Llao para participar por segundo año consecutivo del exclusivo foro que se hace aquí. Mientras que el año pasado su presencia pasó casi desapercibida, tras dar una charla durante el atardecer del segundo día del foro, en esta edición, los empresarios lo esperaron para almorzar. Acompañado por su hermana y asesora política, Karina, el precandidato de La Libertad Avanza planeó su exposición la noche anterior y se decidió por explicar su principal apuesta si es presidente de la Argentina: el proceso de dolarización.

Ayer por la mañana, volcó esas ideas al papel en una serie de apuntes que escribió con birome azul en letras mayúsculas en un cuaderno espiral. La primera hoja dice “Dolarización // Llao Llao” y se centra en “la historia de la inflación en la Argentina” y si “¿debería seguir existiendo el peso como moneda?”.

Luego listó los “fundamentos de la dolarización” y dijo: “Moral: robar está mal. Técnico: metodología. Político: Máquina de la estafa”. También escribió acerca del “dinero, precios y tipo de cambio”, y recordó las tres funciones del dinero: “unidad de cuenta, medio de pago generalizado y reserva de valor”.

Los apuntes de Javier Milei. Apuntes 2

“Hay temas de la dolarización que noto que no lo tienen claro ni los economistas”, dice el diputado nacional. “Y por ende todo el debate es inválido. El problema es que la gente y los economistas no entienden la naturaleza de la demanda de dinero. Y ahí está toda la ensalada. Es más, la formulación de los libros está mal, en el equilibrio general, no se pone al ingreso como argumento y la tasa de interés tampoco, porque surge del precio relativo de los bienes presentes con respecto a los futuros”, agrega el exprofesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El diputado liberal insiste en que es posible aplicar una dolarización, pese a que en la economía sobran los pesos y faltan dólares. Esta medida, junto con la de cerrar el Banco Central (BCRA), son las dos decisiones que más incertidumbre generan en el empresariado y en los inversores.

“Hay gente que sí va a estar asustada. La casta está asustada ahora. La casta son los políticos ladrones, los sindicalistas chorros, los empresarios prebendarios y los periodistas que viven de la pauta y de los sobres. Y hay varios malos acá. No creamos que son todos ángeles”, dijo Milei, en una conferencia de prensa antes de hablar con el círculo rojo empresarial.

“Si yo le digo a un empresario prebendario que va a tener que competir con el mundo, después de que reforme el Estado, el mercado laboral y que seamos competitivos en términos de presión fiscal, al tipo que tiene la vaca atada no le va a gustar. Con lo cual es obvio que hay gente que en la construcción de este sistema fascista empobrecedor que tenemos que gana plata y que, si le tocan los intereses, se va a enojar, obvio. Pero la pregunta es: ¿Qué hacemos? ¿Nos bancamos la extorsión de los que están hundiendo el país? ¿O vamos y los enfrentamos? Yo estoy dispuesto a enfrentar a toda la casta, porque también creo que la gran mayoría de los argentinos son argentinos de bien”, agregó el diputado

En el salón principal del Llao Llao, donde se sirven los desayunos, el círculo rojo esperaba al precandidato liberal para almorzar. Entre los presentes estaban Eduardo Elsztain (Grupo IRSA), Marcos Galperin (Mercado Libre), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy Group), Martín Migoya (Globant), Facundo Gómez Minujin (JP Morgan), Javier Goñi (Ledesma), Agustín Otero Monsegur (San Miguel), Carlos Miguens (Patagonia Gold) y Verónica Andreani (Andreani).

Javier Milei en el foro de Llao Llao Gentileza Foro Llao Llao Fede Romero

Ante los empresarios, Milei, sin embargo, dijo que “si no fuera por el Banco Central y el robo del Estado, los empresarios presentes no serían los más importantes de la Argentina, sino que de todo el mundo”. Eso provocó que el público lo aplaudiera, según dijeron en el equipo del diputado.

En el círculo rojo, la presentación de Milei no conformó. Dijeron que se centró solo en temas económicos y dio explicaciones académicas a cada pregunta. “Parecía que quería ser candidato a ministro de Economía, no a presidente” , dijo uno de los presentes en reserva. Otro de los empresarios indicó que era difícil hacer repreguntas acerca de, por ejemplo, qué tipo de cambio es necesario para dolarizar la economía. “Él va a 2000 kilómetros por hora y es difícil sacarlo de ahí”, señalaron.

En lo económico, al explicar cómo hará para reducir el déficit fiscal del Estado, dijo que bajaría 13% del PBI el gasto del Estado entre la eliminación de la obra pública y su reemplazo por el sistema de “iniciativa privada a la chilena”, la eliminación de las transferencias discrecionales a las provincias y la quita de los subsidios económicos.

“ Después está el tema de las empresas del Estado, que yo considero que hay que cerrarlas, porque básicamente son un mecanismo por el cual la política se hace de caja destrozando empresas . Por último, queda la eliminación de las jubilaciones de privilegio, que eso ya entra en una línea más complicada. Pero hay que cortar el gasto”, concluyó.