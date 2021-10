Fuerte rechazo empresarial a los controles de precios por la fuerza del Gobierno

Los empresarios manifestaron hoy su rechazo a los controles de precios por la fuerza que aplic贸 el Gobierno y alertaron sobre los efectos que producir谩n en la econom铆a, entre ellos, un posible desabastecimiento y el desaliento de inversiones.

Las grandes c谩maras empresarias adem谩s reafirmaron ayer que que la fijaci贸n de un congelamiento de precios no resuelve el problema de la inflaci贸n y que es una medida 鈥渕uy negativa鈥 para el funcionamiento de las empresas. Tambi茅n se帽alaron que altera la previsibilidad, y frena desembolsos productivos y la generaci贸n de trabajo.

La Secretar铆a de Comercio Interior que conduce Roberto Feletti, public贸 en el Bolet铆n Oficial la Resoluci贸n 1050 que establece precios m谩ximos utilizando la Ley de Abastecimiento como herramienta para freezar una canasta de casi 1500 productos b谩sicos por 90 d铆as.

La Asociaci贸n Empresaria Argentina (AEA) emiti贸 un comunicado para fijar su posici贸n sobre la decisi贸n de Feletti, flamante reemplazante de Paula Espa帽ol. 鈥淟a reciente resoluci贸n de la Secretar铆a de Comercio Interior respecto de la fijaci贸n de precios m谩ximos es una medida muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro pa铆s鈥, indic贸 la nota y agreg贸: 鈥淟a experiencia de la Argentina y mundial es muy elocuente en cuanto a que los congelamientos de precios no resuelven el problema de la inflaci贸n鈥.

鈥淓sta medida, al alterar significativamente la previsibilidad necesaria, desalienta la realizaci贸n de inversiones productivas y la generaci贸n de nuevos empleos por parte del sector privado, que es el actor central del desarrollo econ贸mico y social鈥, concluyeron.

Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, encabezando la reuni贸n con empresarios alimenticios tambi茅n.

El presidente de la C谩mara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, alert贸 ayer, declaraciones a una radio santafecina, sobre los posibles faltantes. 鈥淰a a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca p茅rdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera鈥.

鈥淪i yo soy un productor, si tengo un producto que no puedo tener rentabilidad no lo voy a fabricar porque no lo puedo volver a hacer. 驴Le voy a comprar al proveedor m谩s caro de lo que puedo vender? No existe鈥, complet贸 el presidente de la CAC. 鈥淰a a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca p茅rdida no lo va a volver a fabricar鈥, indic贸 el hombre de negocios. Y luego agreg贸: 鈥淓s como si un eximio personal de la salud insistiera con un medicamento que nunca ha funcionado鈥.

鈥淟os controles de precios o congelamiento nunca funcionaron, no solo en el mundo, en la historia no funcionaron. El primero fue en 52 y despu茅s todos los gobiernos con algunas excepciones, incluyendo el Gobierno de [Mauricio] Macri hace unos a帽os, implement贸 controles de precios. Nunca funcionaron, porque es una aspirina que calma el dolor moment谩neo de una enfermedad muy dif铆cil, muy compleja, y la enfermedad contin煤a鈥, se帽al贸. Grinman. Luego volvi贸 a ironizar: 鈥淪i eso fuera la soluci贸n para controlar la inflaci贸n, en lugar de ponerlo por 90 d铆as p贸nganlo por 4, 5 o 10 a帽os. Pero no funciona鈥.

鈥淟os empresarios cuando vamos a dialogar con el gobierno de turno tratamos siempre de colaborar, no importa qu茅 gobierno sea. Tratamos de encontrar algunas cosas que a ellos les pueden servir para transitar cierto per铆odo con una relativa normalidad y entonces acordamos. Pero en esta oportunidad no pudieron acordar nada, le impusieron todo y le dijeron es esto o vamos por la resoluci贸n o vamos a aplicar la [Ley de Abastecimiento] 20.680鈥, sum贸.

La mirada de Copal

鈥淓l argumento de que la inflaci贸n se aceler贸 por los aumentos de la categor铆a de productos de alimentos y bebidas pierde sentido ya que existen otras divisiones cuyos precios crecen por encima del 脥ndice IAB y del 脥ndice General鈥, hab铆a afirmado Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal en un comunicado enviado anteayer. 鈥淔rente a la amenaza de la aplicaci贸n de la Ley de Abastecimiento y las manifestaciones sobre codicia, hay que reconocer que la industria no es la causa de la inflaci贸n sino que sufre sus consecuencias鈥, agreg贸.

鈥淓stamos abiertos al di谩logo, siempre hemos demostrado el esfuerzo para acompa帽ar las iniciativas y programas planteados por el Gobierno en materia de precios, as铆 como nuestro compromiso de abastecimiento de alimentos y bebidas a las familias argentinas. Contamos con toda la predisposici贸n para encontrar juntos soluciones que sean sostenibles dado que tenemos un rol clave para motorizar la reactivaci贸n post-covid de la econom铆a, logrando un crecimiento federal y a largo plazo鈥, concluye Daniel Funes de Rioja.