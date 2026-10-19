Fuerte reclamo de los grandes supermercados al Gobierno por las billeteras virtuales

Una guerra por la “asimetría impositiva y la competencia desleal” se profundiza. Las grandes cadenas de supermercados le reclamaron hoy al Gobierno que interceda ante algunas provincias para que todos los comercios –sobre todo los llamados “supermercados chinos”– paguen Ingresos Brutos, sobre todo cuando hacen pagos con billeteras virtuales.

Más precisamente, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) le pidió al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, que interceda ante los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe para “lograr su adhesión inmediata al régimen unificado Sircupa”.

“ASU, entidad que nuclea a las principales cadenas de supermercados y autoservicios del país, hizo formal un reclamo dirigido al Gobierno Nacional para garantizar la equidad competitiva en el comercio minorista”, estimaron los supermercados en un comunicado.

ASU le solicitó al Ministerio de Economía, según la misiva oficial, que “impulse y promueva”, en el marco de los acuerdos de armonización tributaria, la incorporación urgente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe al Sistema de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre Proveedores de Servicios de Pago (Sircupa), administrado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (Comarb).

“Desde el sector supermercadista alertaron sobre la profunda distorsión que genera la falta de adhesión a Sircupa en distritos con altos volúmenes de consumo”, dijeron en la nota que llegó a los medios. “Mientras que el comercio formal y las grandes cadenas operan bajo esquemas bancarizados estrictamente fiscalizados —sufriendo retenciones automáticas de Ingresos Brutos mediante el sistema Sircreb—, un segmento considerable de la competencia informal utiliza cuentas de pago y billeteras virtuales (PSP) sin ningún tipo de impacto fiscal directo en dichas jurisdicciones”, agregaron.

“Esta ausencia de regulación en estos distritos genera consecuencias nocivas para la economía formal como, por ejemplo, un escenario de competencia desleal, dado que el comercio que opera con billeteras virtuales elude las retenciones a cuenta que sí afrontan los negocios formalmente registrados”, indicaron en ASU.

Asimismo, la entidad alerta también sobre “una canalización de la informalidad”, ya que, dijeron en el comunicado oficial, “la falta de control sobre las acreditaciones digitales convierte a estos medios en un vehículo ideal para omitir la declaración de ventas”.

“Esta situación lleva entonces a un castigo al cumplimiento, perjudicando a las cadenas que cumplen rigurosamente con sus obligaciones fiscales, beneficiando de forma indirecta a quienes operan al margen de la norma”, dijo. Desde la ASU aclararon que la implementación de Sircupa no implica la creación de un tributo nuevo ni el incremento de alícuotas, sino un mecanismo de recaudación y pago a cuenta sobre un padrón unificado.

ASU señaló entonces que “la adopción plena en todo el territorio nacional” permitiría una igualdad de condiciones, “ya que al aplicar sobre las billeteras virtuales el mismo criterio de control que el sistema Sircreb ejerce sobre las cuentas bancarias tradicionales”.

“Por su parte, también permitiría ampliar la base sin subir impuestos, captando y fiscalizando las operaciones de competidores que hoy eluden el impuesto sobre los ingresos brutos, reduciendo la presión sobre los contribuyentes cumplidores, además de impulsar la formalización del consumo digital, lo que garantizaría una trazabilidad comercial y no una vía de escape hacia la informalidad”, cerraron los grandes supermercados.