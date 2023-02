“Fui contra la corriente”: el empresario peruano que crea objetos de lujo con piedras preciosas que son admirados en el mundo

escuchar

Rolls-Royce, Disney, Van Cleef & Arpels y S.T. Dupont son algunos de los 150 clientes y socios comerciales que L’Aquart tiene en el mundo. La empresa produce objetos de lujo utilitarios como instrumentos de escritura, juegos de mesa, accesorios para fumadores, vajilla y armazones de lápices labiales en donde el protagonista son los brillantes, zafiros, rubíes, jades y amatistas.

Con el argentino Jorge Adeler hizo una colección de gemelos. Sin embargo, tiene claro que lo suntuoso en absoluto debe limitarse a las alhajas. A pesar de que no tiene muchos clientes argentinos, la relación que mantiene con una artista plástica de Entre Ríos lo vincula aún mucho más con el país.

“Quise crear algo importante con identidad Latinoamericana”, dijo Luis Albero Quispe, director creativo y desarrollador comercial de la empresa. “El objetivo era crear la primera marca peruana suntuaria. Significaba nadar contra la corriente, porque a los países sudamericanos, más allá de la extracción de gemas, no se los asocia con ese tipo de mercados”, sostuvo.

Suele emplear una roca icónica argentina. “La rodocrosita que usamos viene de Catamarca”, dijo Quispe. “Es una piedra muy valorada en el mundo”.

Luis Alberto Quispe con un lote de amatista de Bolivia, en la feria de minerales de Tucson, la más importante del mundo. Quispe

Según manifiesta el director, es un orgullo para él que la empresa, además de tener reconocimiento mundial, esté entre las únicas 10 que se desarrollan en la actividad. Las principales compañías del rubro están en Rusia y Estados Unidos.

Quispe es ingeniero industrial. Con 31 años, en 2011 hizo una maestría en Branding Internacional de Marcas de lujo en Francia. Ese mismo año fundó L’Aquart.

“Cuando estaba en París le vi una nueva perspectiva a este negocio. Las redes de contacto que logré en Europa me ayudaron a crecer”, aseguró el fundador.

L’Aquart tiene socios comerciales en todo el mundo que, incluso en distintos rubros, están relacionados a los mercados de lujo. Siempre con gemas preciosas, hizo juegos de piezas de Star Wars y esculturas de Hulk para Disney, lapiceras para Rolls-Royce, encendedores y otras piezas selectas para la francesa S.T. Dupont. Hay incluso muchas más que por contratos de confidencialidad, no se pueden mencionar.

Clutch de diamantes, rubí y oro; se vendió a US$87.000 a un empresario ruso. Quispe

“Fue una estrategia bastante acertada porque, siendo un país sudamericano, es complejo llegar a los mercados de lujo”, dijo Quispe.

Entre sus clientes hay coleccionistas, museos que compran sus líneas y muchos empresarios millonarios de Rusia, Estados Unidos, China, Hong Kong, Taiwán, Arabia Saudita, Qatar y Dubai, principalmente. Hace algunos años el Sultán de Omán le compró un juego de ajedrez de diamantes, esmeralda, jade y oro.

La exclusividad en el mercado suntuario es clave. “El consumidor de lujo busca objetos especiales: algo tan distinto como único”, sostuvo Quispe. De la mano de los diseños, las combinaciones de gemas, platino y oro, L’Aquart cumple los sueños más caprichosos del mundo.

Juego de ajedrez de jade, cristal de roca, diamante y esmeralda comprado por el Sultán de Omán a U$S 450.000 Quispe

El 50% de sus creaciones son a pedido y la otra mitad son colecciones que ellos crean y que ponen a disponibilidad del mercado. Venden a través de casas de subastas internacionales, además de hacer colaboraciones con marcas de lujo como la joyería francesa Van Cleef & Arpels. Uno de los últimos lanzamientos fue el lápiz labial más lujoso del mundo, creado de la mano de un partner de la industria de cosméticos y tallado en rubí.

Las 17 personas que integran la empresa y están ubicadas en Lima hacen 100 piezas al año. Cada objeto cuesta entre U$S 2000 dólares –como algunas lapiceras de colección- y varios millones. El objeto más caro fue un busto de tamaño real de jade. La escultura de la medusa se vendió a un ruso a U$S 2.000.000.

La medusa de jade llevo dos años de trabajo y fue el objeto más caro de L'Aquart.

El manejo de stock es clave en el negocio. “No es fácil conseguir la piedra y la calidad que necesitas cuando te hacen un pedido especial”, dijo Quispe. “Como compramos constantemente gemas en las ferias internacionales como la de Tucsón y en las minas, el 99% de las órdenes las cubrimos con nuestras existencias”, sostuvo.

Conservan 90 toneladas de piedras preciosas. El gramo de la mejor rodocrosita ya cortada y pulida vale U$S 20 los 5 gramos, mientras que el rubí U$S 200 $ y el diamante U$S 1200 en ese mismo peso. Las gemas suelen representar entre 10% y 40% de los costos de fabricación.

El mercado internacional de los minerales es pequeño y se conocen todos. “Las relaciones son importantes”, dijo el director creativo. “Constantemente nos llaman de diferentes minas para ofrecernos su producción. Son negocios que se hacen a la antigua, en donde la confianza y la credibilidad son primordiales”, aseguró.

La mina de rubí de Arusha, Tanzania. Quispe

El concepto de L’ Aquart es que nada se parezca a los que en realidad es. Por eso, un cactus de oro y jade puede convertirse en segundos en un juego completo de alhajas. “El reconocimiento internacional que tenemos, lo ganamos gracias al diseño único, la ejecución implacable y al material de alta calidad que conseguimos”, afirmó Quispe.

Copas de rubí y baño de oro; su valor es de U$S 87.000 cada una. Quispe

Hace algunos años, un empresario chino quiso comprar su empresa, sin embargo, el director creativo y fundador peruano se negó: “Estaba abierto a recibir inversionistas, pero no a vender mi empresa”. Para Luis Alberto Quispe L’ Aquart es su sueño mejor cumplido.

Más aún, su piedra más preciosa.