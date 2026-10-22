Furiase dijo que tienen más de US$125.000 millones para atravesar las elecciones del año que viene

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, dijo que el Gobierno cuenta con fondos en dólares para el año que viene que superan los US$125.000 millones, lo que permitirá mantener la estabilidad cambiaria y de tasas.

El funcionario también evaluó que la suba del riesgo país de las últimas semanas ―que hoy se ubica en los 709 puntos básicos― se debe principalmente a un “contexto internacional adverso” y que la Argentina fue “más castigada” que otros países.

Las declaraciones las hizo en el cierre de la 3° Cumbre Aseguradora Argentina. Furiase aseguró que el año que viene “no va a haber volatilidad cambiaria ni de tasas de interés”, más allá del ruido que hay en el mercado sobre la sostenibilidad del programa financiero que lleva adelante el Gobierno.

Federico Furiase, Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, participó de la 3° Cumbre Aseguradora Argentina Captura

También informó que el programa financiero del año que viene “ya está cerrado y no depende de salir al mercado internacional”. Y agregó: “Solo depende de colocar US$5000 millones en el mercado local, que es asumir el vencimiento del refinanciamiento de los Bonares del año que viene”.

También señaló que se puede usar parte del swap con China de US$20.000 millones para pagar los vencimientos del año que viene. Remarcó que no solo el Banco Central (BCRA) compra dólares, sino que también el Tesoro tiene US$10,5 billones en reservas. “Tenemos una munición en dólares para el año que viene que supera los US$125.000 millones”, determinó.

En cuanto a la escalada del riesgo país, sostuvo que “está 100% correlacionado con la crisis internacional”. Un contexto internacional “adverso” marcado por la combinación, dijo, de problemas de sostenibilidad de la deuda en el mundo desarrollado y el shock de oferta en los precios de los commodities que llevaron al precio del petróleo a subir más de 70% en lo que va del año y que las tasas de EE.UU. sean las más altas desde 2005.

“La Argentina fue castigada de más en el riesgo país que el resto de sus pares con una calificación crediticia parecida”, sostuvo Furiase al comprar el indicador elaborado por JP Morgan del país con el de El Salvador, Bolivia y Ecuador. Evaluó que se debe a que tiene un “beta amplificado” por su historia de crisis financieras y económicas, que le da una “sensibilidad” respecto a lo que sucede en la economía internacional.

“Cuando va bien, tiene un impacto positivo mayor y cuando va mal, tiene un impacto negativo también mayor”, determinó.

La comparación de la evolución del riesgo país de la Argentina contra pares con la misma calificación creditica Captura

En tanto, observó que “la moneda argentina ha sido de las que tuvo mejor performance relativo en este contexto internacional”. Lo mismo ocurrió con la deuda en pesos y las tasas de interés. Para él, esto demuestra el castigo de más que hubo en el riesgo país y de los bonos soberanos en dólares y no se condice con la estabilidad cambiaria y en las tasas de interés.

Furiase destacó que el “corazón de la estabilidad macroeconómica” está basado en el equilibrio fiscal, lo que dará “municiones” para que no haya volatilidad cambiaria o de tasas. El superávit fiscal se consiguió con la reducción de gastos, que fue de 5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) del país, y la baja en impuestos. Este se realizó en un contexto de crecimiento económico, lo que permitió “cuidar el bolsillo de los más vulnerables”.

También remarcó el orden monetario y el fortalecimiento del BCRA, lo cual consideró como una “condición necesaria” para la estabilidad de la moneda y la baja de la inflación y de la pobreza.

“Nosotros recibimos un balance del Central totalmente quebrado, con US$12.000 millones de reservas netas negativas”, señaló. Eso llevó a una “recomposición importante” de las reservas internacionales y la eliminación de los pasivos remunerados, que calificó como “inflación escondida debajo de la alfombra”. Atribuyó el buen desempeño relativo del peso en el clima global adverso a este saneamiento de las cuentas del organismo monetario.

Furiese destacó la racha compradora del BCRA este año Ricardo Pristupluk

Sostuvo que la Argentina es el único país actualmente que cuenta con un resultado fiscal primario positivo y superávit en la balanza comercial energética, lo que contrasta con la gestión anterior. “Representa un activo en términos globales muy potente para la diversificación global”, indicó.

Ante la incertidumbre mundial, la postura del país es beneficiosa porque no necesita tomar deuda para financiarse de los mercados internacionales y queda exenta de la suba de tasas en el mundo, además de contar con su propio petróleo y alimentos ante los altos precios de los commodities para abastecerse y comercializar al exterior.

El Secretario de Finanzas evaluó que el riesgo país está “castigado y desacoplado” e indicó que se debe a que el mercado le está asignando un “riesgo político” al precio de los bonos para después de 2027, cuando se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. “Para nosotros, eso está tremendamente exagerado por los fundamentos económicos, las municiones que venimos preparando para el año que viene y las reformas estructurales”. Y determinó que el mercado terminará descontando que “Javier [Milei] gana el año que viene caminando”, lo que se va a reflejar en el precio de los títulos.