La cadena de restaurantes de estilo italiano cerró su local Casa Tua de Puerto Madero, y la parrilla La Bistecca, en la calle Dardo Rocha, en San Isidro. Fuente: Archivo

Sofía Terrile Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de junio de 2020 • 17:02

Con las mesas vacías hace tres meses, la gastronomía está viviendo su peor crisis en años. Hoy se conoció que La Parolaccia, la cadena de restaurantes de estilo italiano, cerró su local Casa Tua de Puerto Madero. Además, la parrilla La Bistecca, que pertenece al mismo grupo empresario, también bajó sus persianas en la calle Dardo Rocha, en San Isidro.

Fuentes de la compañía indicaron a LA NACION que quedaron desvinculados "por mutuo acuerdo" 25 empleados de La Parolaccia Casa Tua y 39 de La Bistecca. Además, la empresa cerró una planta productora de panes y pastas ubicada en el barrio de Barracas, en la que 13 de los 49 empleados "no quisieron llegar a un acuerdo con la empresa", informaron.

"La marca, que opera hace 32 años en el país, seguirá funcionando con 11 locales, si bien actualmente no opera ni con take away ni con delivery , a la espera de las pautas de reapertura del Gobierno", agregó la fuente de la empresa a este medio.

La Parolaccia también anunció el cierre del local de Puerto Madero en un posteo en Instagram. En él, representantes de la marca escribieron que la baja definitiva de persianas fue debido a la pandemia del Covid-19. "Este es un golpe muy duro para nosotros, ya que en nuestros 30 años de trayectoria siempre hemos apostado al futuro y al crecimiento de nuestro país", se lee en la imagen.

La Parolaccia seguirá operando con otros locales en Puerto Madero, Barrio Norte, Recoleta, Palermo, Belgrano, San Isidro y Pilar.

La cadena de restaurantes se suma así a otros casos que resonaron en los medios en los últimos días, como El Trapiche, el bodegón ubicado en Paraguay al 5000, que también eligió su cuenta en Instagram para comunicarlo.

"Señoras y señores, desde una cuenta familiar les compartimos que hemos concluido un ciclo de más de 30 años", escribieron en su cuenta de Instagram.

"Los vínculos que se han generado en esta historia componen a la gran familia que somos. Lo hemos concluido junto a los trabajadores que han representado al Trapiche hasta el último día. Ellos han sido muy comprensivos, nos han acompañado y los acompañaremos. Extrañaremos dichos vínculos eternamente, nos conocimos a los abrazos, nos hemos querido, admirado (por lo que cada uno hacía por su familia), nos hemos tenido mucho cariño y no los vamos a olvidar nunca", continuaba el escrito.

Según un relevamiento de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), el 18% de los comercios debió cerrar desde que se inició la pandemia sobre un total de 110.000 ubicados en centros comerciales barriales.