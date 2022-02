Generación Zoe: detuvieron a otras cuatro personas en Córdoba y se hicieron nuevos allanamientos

CORDOBA.- Otras cuatro detenciones se sumaron en la causa contra Generación Zoe en Villa María. La fiscal de Segundo turno de esa ciudad, a cargo de Juliana Companys, confirmó las detenciones; todos están acusados por estafa reiterada y asociación ilícita. Los presos suman 11. El líder del movimiento, Leonardo Cositorto, sigue prófugo y es buscado por la Interpol.

Los nuevos detenidos son René German Udrizan, Martín Pereyra, Juliana Bolea y Agustín Pereno. También se realizaron siete allanamientos en Villa María, en los que se secuestró “material de interés en la causa”.

Además de Cositorto, tienen pedido de captura su segundo, Maximiliano Javier Batista (hay versiones de que podría estar en Holada); Claudio Javier Alvarez; Silvia Rosa Fermani; Silvio Eduardo Shamne; Ivana Analía Alvarez y Florencia Anahí Álvarez, todos imputados por los supuestos delitos de asociación ilícita y estafa reiterada.

Están presos y con abogados designados: Norman Próspero (el contador de Generación Zoe, quien llegará este miércoles a Villa María); Gabriela Fernanda Alvarez; Claudia Pereyra; Cristian Omar Delgado; Silvia Beatriz Luján y Gabriela Alvarez.

Los investigadores entienden que Cositorto está en el Caribe -no en Colombia, donde estuvo unos días- y no habría viajado a Málaga, donde tenía charlas previstas. En la noche del lunes, dio una por redes sociales en la que de entrada pidió un aporte de US$ 100 por mes a sus seguidores. A cambio, les prometió acceso a “aulas de coaching e informes sobre el presente y futuro de la comunidad, charlas en Zoom todas las noches y acceso a eventos presenciales en el futuro”.

El pedido de captura de Interpol plantea que Cositorto, junto con otras siete personas, acordaron “asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada ‘Zoe’ y ‘Al Coaches SAS’, dedicada al dictado de cursos de coaching, mentoring, trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas de que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera”.