Horacio Rodríguez Larreta recluta “halcones” para su armado presidencial y Patricia Bullrich se acerca a Emilio Monzó

Lanzados en la carrera por la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich miden fuerzas y disputan aliados en Juntos por el Cambio con miras a una eventual competencia interna en 2023. Con Mauricio Macri aún corrido de la grilla de aspirantes, los CEOs de Pro buscan posicionarse en la carrera hacia la Casa Rosada.

Si bien tienen distintos estilos de construcción política, el jefe de gobierno porteño y la titular de Pro intensificaron sus recorridas por distintos rincones de la provincia de Buenos Aires y el interior del país, y aceleraron el armado de sus equipos para pelear por la sucesión de Alberto Fernández.

Ayer, Diego Santilli, alfil del alcalde en Buenos Aires, cerró el pase de Florencia Arietto al larretismo. Distanciada de Bullrich, la exfuncionaria del Ministerio de Seguridad participó de una recorrida por Vicente López junto a Larreta, Santilli y Miguel Ángel Pichetto, referente de Peronismo Republicano.

La rosca entre Bullrich y Monzó

Si bien su pase a las filas del larretismo había sido promocionado durante las últimas semanas, Emilio Monzó no tiene previsto desembarcar en la mesa chica que trabaja en el armado presidencial del jefe porteño. Tampoco piensa sumarse al proyecto de Bullrich, pese a que compartieron un asado de rosca la semana pasada en la casa de Gerardo Milman, principal ladero y estratega de la exministra, y tienen buen feeling. Menos aún planea sellar su vuelta al equipo que edifica el sueño presidencial del médico Manes ni alinearse con plan que teje el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, jefe de la UCR.

Tras un largo período de introspección, Monzó quiere ser armador “freelance” en Juntos por el Cambio. Inquieto por las tensiones internas, Monzó, escoltado por sus principales laderos, Sebastián García de Luca y Nicolás Massot, quiere ser un articulador en Juntos por el Cambio para poner a los mejores jugadores del conglomerado opositor en los puestos clave para la batalla con el kirchnerismo en 2023. “Hay que evitar que Juntos por el Cambio se rompa”, dicen cerca del extitular de la Cámara de Diputados.

A tono con su acercamiento a los “halcones”, Monzó ya no habla de armar un “scrum” de moderados -lo intentó convencer a Larreta de que aglutine a las “palomas” de Juntos por el Cambio-, sino de “estadistas”. “En 2015 ganamos la elección con un equipo medio pelo. Ahora, tenemos el PSG. Hay muchas ‘estrellas’ o buenos candidatos. Y eso hay que administrarlo”, grafican en el monzoísmo.

El expresidente de la Cámara baja cree que Macri recuperó la centralidad en Juntos por el Cambio y es el único que podría ordenar el espacio, pero está convencido de que el expresidente no debería volver a competir en 2023, para no provocar mayor rispidez en la coalición.

Monzó y Patricia Bullrich

El diputado y la titular de Pro, coinciden fuentes cercanas a ambos, tuvieron una buena charla en el asado que compartieron la semana pasada. Para diferenciarse de Larreta, la exministra de Seguridad no cree en armar mesas ni catalogar con roles a sus aliados. Sabe que la carrera es larga y no quiere apresurarse: “No hay que cortar todo en lonjas”, les dice a los suyos. Por eso, cuida su vínculo tanto con Morales como con Alfredo Cornejo, a quienes imagina como potenciales compañeros de fórmula.

Y, tras la cumbre de la mesa federal de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña mantuvo una extensa charla con Bullrich. ¿La “hormiguita” deja a Larreta para sumarse a los “halcones”? En Confianza Pública, el partido de la legisladora, ponen paños fríos: apuestan a consolidar su armado y crecer dentro de Juntos por el Cambio. Ocaña tiene una alianza con Larreta en la Capital y escoltó a Diego Santilli en las legislativas pasadas. Pero con Bullrich también tienen un vínculo hace años: “Patricia también tiene potencial”, dicen en la fuerza de Ocaña.

Los escuderos de Bullrich quedaron satisfechos tras el encuentro con Monzó, quien había calificado de “sicarios digitales” que “bombardean el diálogo” a los sectores más duros de Pro que orbitan cerca de la exministra de Macri. “Emilio nos dijo que quiere trabajar para el diálogo y para un candidato que surja de la cultura política”, comentan fuentes de Pro. Allegados a Bullrich se fueron del asado con la sensación de que Monzó apostará por la titular de Pro en la pulseada con Larreta.

Larreta y Bullrich, juntos tras el acuerdo

Sin embargo, en sintonía con su plan de no pegarse a ninguno de los presidenciables, Monzó mantuvo reuniones con Larreta, Bullrich y Morales durante las últimas semanas. También mantiene los lazos con Manes. “Trabajamos para Juntos”, repiten sus allegados.

Eso sí: quienes siguen de cerca los movimientos del exintendente de Carlos Tejedor lo notaron disconforme con la supuesta falta de decisión de Larreta de avanzar con el armado de su estructura para pelear por la Casa Rosada. Siente que camina con pies de plomo a la espera de una señal de Macri. En cambio, ve a Bullrich dispuesta a disputar el poder. “Horacio está en la actitud de heredero y Patricia es conquistadora”, evalúan en el mozoísmo.

El pase de Arietto

Santilli salió ayer a promocionar el pase de Arietto, exmassita que trabajó con Bullrich en el Ministerio de Seguridad, al larretismo. “Creo que Diego es el mejor candidato para gobernar la provincia. Por eso, me sumo a su equipo. La provincia necesita ley y orden”, manifestó Arietto. En la cima de Pro relativizaron el desplante: “Florencia quería ser la jefa en Buenos Aires”.

Allegados a Santilli presentaron la incorporación como una señal de amplitud en la construcción de Larreta: “Halcones y palomas, todos adentro”. Al presentar a Arietto, el diputado nacional dijo que apuesta por una “construcción de una alternativa republicana, federal, amplia y moderna” en Buenos Aires.

Santilli y Posse, en San Isidro

Horas antes, Santilli se había mostrado con el intendente radical de San Isidro, Gustavo Posse, aliado del larretismo desde las legislativas pasadas, en Boulogne. De hecho, enfrentó a Facundo Manes, el postulante que ungió la UCR, en la interna con Pro. El exvice de Larreta también quiere arrimar a Juntos por el Cambio a José Luis Espert y Cynthia Hotton. En su cruzada por llegar a la gobernación bonaerense en 2023, Santilli sumó un nuevo contrincante: Martín Tetaz, del sector de la UCR que responde a Martín Lousteau, comenzará a caminar el viernes la provincia. El economista, quien fue electo diputado en la Capital en noviembre, arrancará su raid por Esteban Echeverría y estará junto a Lousteau en el plenario de Evolución del próximo sábado.

Pichetto, en tanto, seguirá apostando a fortalecer el espacio de Peronismo Republicano. Su objetivo, dicen cerca del auditor, es disputar la primaria presidencial de Juntos por el Cambio. Con buen vínculo con Macri, Larreta y Bullrich, el exsenador está convencido de que el Pro debe definir quién será su candidato a presidente, para evitar una dispersión. Si no hay acuerdo en Pro, aventuran cerca de Pichetto, el peronismo tendría más chances de ganar en 2023. “A mí no me gustan ni las palomas, que vuelan bajo, ni los halcones que van por el medio. Yo prefiero las águilas que vuelan alto”, sintetizó Pichetto en diálogo con LN+.