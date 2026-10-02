Glencore anunció una inversión de US$4000 millones para desarrollar Agua Rica en Catamarca

PARÍS.– En el marco de la Semana Argentina que se realiza en esta ciudad y luego de un encuentro entre el presidente Javier Milei y el CEO de la compañía, Gary Nagle, la minera Glencore anunció un acuerdo millonario para desarrollar el Proyecto Agua Rica, en Catamarca. Se trata de una inversión prevista por US$4000 millones.

El proyecto de Minera Agua Rica, que pertenece a Glencore, fue aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Agua Rica contempla una inversión de capital estimada en US$4000 millones.

Durante los primeros dos años, la compañía prevé desembolsar US$771 millones, un monto casi diez veces superior al mínimo exigido por el régimen, según se informó en un comunicado de Presidencia. El proyecto será financiado mediante una combinación de aportes de capital y deuda de Glencore, se indicó.

Según las estimaciones, Agua Rica tendrá un potencial de producción promedio anual de 200.000 toneladas de cobre, mientras que las exportaciones alcanzarían los US$2167 millones por año. La totalidad de la producción estará destinada a los mercados internacionales.

Cómo será el desarrollo

El proyecto aprovechará infraestructura existente. El mineral será procesado en la planta de Alumbrera y luego transportado a través de un mineraloducto hasta Tucumán. Desde allí, continuará por tren hasta el puerto de Rosario.

En materia de empleo, durante la construcción se prevé la generación de hasta 3500 puestos de trabajo. Una vez que el proyecto entre en operación, se estiman 1250 empleos directos y 3750 indirectos.

La compañía también manifestó su compromiso con la generación de empleo local y el fortalecimiento de las cadenas de valor en la región. El desarrollo contempla además obras de infraestructura vinculadas con rutas, energía y agua, según se informó oficialmente.

El cronograma previsto establece que las obras comenzarían en noviembre de 2027, mientras que el inicio de la operación está estimado para octubre de 2031.

La aprobación de Agua Rica se suma a los proyectos que ingresan al RIGI y que, según el Gobierno, apuntan a ampliar la inversión productiva, la generación de empleo y las exportaciones argentinas.

El anuncio se hace en el marco de la Argentina Week que se realiza en París, donde la plana mayor de funcionarios del Gobierno viajó con más de una decena de gobernadores y empresarios. Ayer, TotalEnergies anunció que tiene inversiones en marcha por US$10.000 millones y que aplicará a un RIGI en Neuquén por US$5000 millones para un proyecto llamado San Roque. Por otra parte, Pan American Energy informó que busca ingresar al RIGI con una inversión de US$1200 millones para revitalizar Cerro Dragón.

Hoy por la mañana, Pluspetrol y GyP obtuvieron el RIGI para un proyecto de US$12.400 millones en Vaca Muerta. El desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada contempla una inversión a 25 años, más de 620 pozos y una producción que superará los 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

La mirada de Nagle

“Quiero agradecerte personalmente a vos y al Presidente por haber podido hacer posible este proyecto y modificar la ley de glaciares. El otro factor clave que hizo posible Alpachón fue el RIGI”, dijo Nagle el jueves en la OCDE en el panel que compartió con el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

“Los impuestos son una parte fundamental. Obviamente, todo el mundo dice: ‘Ah, las empresas mineras, ustedes simplemente quieren pagar menos impuestos, quieren pagar menos impuestos’”, afirmó Nagle. “Pero, en última instancia, como multinacionales, comparamos el costo de hacer negocios y, sobre la base de nuestra asignación de capital, cuánto vamos a pagar. Y cuando se compara la Argentina después del RIGI con sus competidores más cercanos, en particular Chile y Perú, la Argentina ahora se vuelve más competitiva. Y como sabés, el capital no conoce fronteras”.

“El capital va hacia donde encuentra la mejor relación entre riesgo y retorno. Ahora la Argentina se vuelve muy atractiva por los incentivos fiscales que ofrece el RIGI”, afirmó.