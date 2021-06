“Hace un papelón cada dos por tres”, la crítica de Alfonso Prat-Gay a un funcionario de Alberto Fernández

El exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay estuvo en Mesa Chica, el programa de LN+, allí analizó la realidad de la Argentina, cuestionó los actos “hipócritas” del oficialismo, por ejemplo, al abstenerse de condenar las detenciones en Nicaragua, y -áspero- lanzó: “Es un gobierno en el que el presidente [Alberto Fernández] no es creíble, la vicepresidenta [Cristina Kirchner] ya sabemos de dónde viene y el canciller [Felipe Solá] hace un papelón cada dos por tres”.

Para él, entonces, “no ofrecen ninguna respuesta más que la de cuidar las espaldas de la vicepresidenta en sus temas judiciales y atender cuestiones puntuales muy chiquitas pensando que con eso pueden tener uno o dos votos más”.

“El esfuerzo lo hace el privado y la plata se la lleva el Estado”

Más adelante, cuestionó el manejo de la economía, principalmente en cuanto a la gestión del ministro de Economía Martín Guzmán, a quien acusó de “ocuparse casi exclusivamente del Club de París y del Fondo Monetario” y, por el contrario, “no hacerse cargo del problema más serio que tiene la economía: la inflación”.

Sobre esto, señaló que el ministro “no está haciendo ningún esfuerzo fiscal”. “Las retenciones hoy cobran un nivel en pesos mayor porque subieron los precios de los commodities, como la soja. El esfuerzo lo hace el productor y la plata se la lleva el Estado nacional y provincial”, dijo. Y enfatizó: “El que hace el esfuerzo es el sector privado que cada vez contribuye con más impuestos y recibe menos servicios y de menor calidad”.

Prat Gay: "El Gobierno se está dando cuenta de que todo lo que hace le resta votos"

De todos modos, ante la pregunta de si debería o no haber renunciado, contestó: “Es una decisión muy personal. Yo creo que cuando no tenés el control de la situación y se te piden resultados sobre cosas que no controlás es un lugar bastante complicado. Lo que pasa es que ese es el lugar donde está el Presidente. Él no tiene el poder, lo tiene Cristina, que cada vez que habla marca la agenda”. El economista hizo, entonces, una analogía y dijo: “Imaginate lo que es sentarse en esa silla eléctrica, que es la presidencia, si no tenés el poder”.

Axel Kicillof: el ideólogo detrás de la visión económica de Cristina Kirchner

En otro tramo, y ante la consulta del periodista José Del Rio por el “plan” de Cristina Kirchner de aumentar los salarios en el corto plazo para mejorar el consumo y reactivar así la economía, Prat-Gay puntualizó: “Considerar que eso es un ‘plan’ es un esfuerzo heroico. Creo que lo que hay detrás de las ideas mezcladas de Cristina Kirchner es Kicillof. Él es el ideólogo detrás de estas cosas, y ya destrozó la economía en la gestión anterior. Yo heredé sus problemas y subsisten“.

“Ahora Guzmán está discutiendo la cuestión del Club de París, que fue un acuerdo que armó Kicillof de manera tal de dejarle el regalito al próximo gobierno y la ironía de la vida es que le quedó al gobierno del que él forma parte”, señaló entonces.

Las “hipocresías” del Gobierno, según Prat-Gay

En la entrevista, Prat Gay evaluó la postura del Gobierno en el conflicto de Nicaragua y criticó que solamente no se involucran “cuando les conviene”. “Es tan hipócrita que más no lo pueden mostrar”, disparó.

Sumado a esto, se refirió a la intención de Cristina de “repensar” el sistema de salud y hacerlo más estatal. Según dijo, se trata de otro acto “hipócrita”: “No tengo recuerdo de una sola vez en la que un Kirchner se haya atendido en un instituto público. Eso pasa con los populismos, y en eso se parece mucho al régimen de Maduro o al de Putin”. Así, al profundizar en este aspecto, opinó que “el modelo que quiere el Gobierno es el ‘capitalismo de amigos’”, esquema que -para el exministro- se replica en la negociación de las vacunas.

“El Gobierno se dio cuenta de que todo lo que venía haciendo hasta ahora le resta votos”

Además, al observar el panorama electoral, consideró que “Juntos por el Cambio tiene que vender futuro y explicarle al votante cuál va a ser el camino” para plantear, a partir de allí, hacia adónde proyectar. “Es tan grande la tarea que no debe quedar nadie afuera”, dijo luego al ser consultado sobre si Mauricio Macri debería o no estar incluido. Y agregó: “No creo que haya una pelea por el liderazgo, es una pelea natural por los lugares de la lista”.

De esta manera, al hacer alusión a la pospandemia, consideró que “falta mucho para llegar al día después” y proyectó que se vienen “meses complicados antes de las elecciones”. En ese sentido, evaluó la situación del oficialismo, y lanzó: “El Gobierno se dio cuenta de que todo lo que venía haciendo hasta ahora le resta votos”.

En línea con eso, Prat-Gay consideró que fue un error dictaminar “cuarentenas que quizás se podían aplicar en el mundo desarrollado, pero que no se pueden aplicar en el conurbano, en barrios donde la gente vive en casas hacinadas o donde el 40% trabaja en la formalidad”. Y lanzó: “Se dieron cuenta tarde de que eso es un problema, y el problema no está concentrado solamente en el conurbano que es casi lo único que les interesa a ellos, sino a lo largo de todo el país”.

