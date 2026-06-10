Hernán Lacunza se suma como director al Banco Córdoba

CÓRDOBA.- El exministro de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, se suma al directorio del Banco Córdoba (Bancor), la entidad estatal de esa provincia. Este miércoles a la tarde se reunirá con el gobernador Martín Llaryora, quien también recibirá al empresario industrial lácteo Ércole Felippa que también se sumará a la institución.

Lacunza fue también ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires y es titular de la consultora Empiria, que esta semana publicó un informe sobre las provincias ganadoras del modelo de Javier Milei -serían la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén- y las que peores resultados tendrán en materia productiva, entre las que aparecen Formosa y La Rioja.

El presidente de Bancor es Raúl Paolasso, quien fue vice y presidente del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Provincia de Buenos Aires. Tiene vínculo hace tiempo, según indicaron las fuentes, con Lacunza. En su gestión, está llevando adelante un programa de modernización institucional basado en tres pilares: agilidad, eficiencia y soberanía tecnológica.

El plan incluye una revisión profunda de las estructuras internas y la adopción de modelos operativos más flexibles, orientados a mejorar la experiencia del cliente. Instrumentó un “Organigrama base cero”, que busca optimizar funciones, simplificar áreas y profesionalizar la gestión.

Desde la gestión de Llaryora indican que las incorporaciones al directorio, “un experto en finanzas y un productivista”, son una señal hacia el establishment económico.

Felippa fue presidente de la Unión Industrial de Córdoba -momento en el cual tuvo un fuerte enfrentamiento con el gobierno de Cristina Kirchner por sus críticas a algunas medidas- y también integró el directorio de Fadea, la Fábrica Militar de Aviones, durante la administración macrista.

Según los estados financieros presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) hace una semana, Bancor registró una ganancia neta de $9176 millones durante el primer trimestre del año.

En igual período del año pasado había presentado un rojo de $14.071 millones (terminó el año en $ 72.152 millones negativos). En el primer trimestre obtuvo ingresos por intereses por $ 377.807 millones y egresos por intereses por $ 235.968 millones. Así, el margen neto por intereses alcanzó los $ 141.839 millones.

El índice de morosidad -un número que preocupa en el sistema financiero general- alcanzó 8,54%, lo que implica casi un punto y medio porcentual más que hace un año.