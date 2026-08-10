Hidrovía: el Gobierno formalizó el Consejo de Control para monitorear la nueva concesión

El Gobierno puso en marcha el Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal (VNT), un organismo que tendrá a su cargo el seguimiento, evaluación y asesoramiento técnico de la nueva concesión de la principal vía de comercio exterior del país, cuya operación quedará bajo la órbita de Vías Navegables Argentina S.A. Se trata del consorcio ganador de la licitación para las obras de mantenimiento, dragado y balizamiento de la Hidrovía, y está conformado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus.

El 7 de julio, se firmó el contrato de concesión y así se dio comienzo a una nueva etapa en la gestión de la VNT, después de un tortuoso camino de marchas y contramarchas que duró varios años. En septiembre, la tarifa bajará de US$4,30 a US$3,80 por tonelada de registro neto (TRN) o tonelada transportable. Tras los estudios ambientales, también comenzarán las obras de profundización.

La medida apunta a acompañar la nueva etapa de gestión privada, a riesgo empresario y sin aval del Estado, de la vía navegable por donde se traslada más del 80% del comercio exterior de la Argentina. Por allí circulan la mayor parte de las exportaciones argentinas de granos, subproductos agroindustriales y otras cargas. Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema permitirá aportar previsibilidad sobre las obras de profundización del canal, incorporar nuevas tecnologías y reducir costos logísticos para los sectores productivos.

De acuerdo con el estatuto aprobado, el Consejo funcionará como un ámbito de participación y consulta integrado por representantes de las provincias vinculadas al sistema fluvial, usuarios de la vía navegable, áreas técnicas y sociales relacionadas con la actividad y la autoridad de control.

El organismo estará conformado por un plenario, que sesionará cada dos meses, y por distintas comisiones especializadas encargadas de elaborar informes y recomendaciones técnicas. Entre ellas figuran las comisiones de Seguimiento del Tráfico y Régimen Económico; Gestión Ambiental; Seguridad para la Navegación y Tecnología; Infraestructura, Obras y Servicios Asociados; Mantenimiento y Mejora del Sistema; y Desarrollo Federal y Logística Regional.

Si bien las conclusiones elaboradas por estas comisiones no tendrán carácter vinculante, servirán como insumo para el análisis y tratamiento en las reuniones plenarias, donde se debatirán los principales aspectos vinculados al funcionamiento y evolución de la Vía Navegable Troncal.

Según se estableció, las actas de las reuniones, las recomendaciones que reciban aprobación y las resoluciones emitidas por la presidencia del Consejo serán de acceso público y se difundirán a través del sitio web oficial del organismo. La excepción estará dada por la información que se encuentre protegida por razones de confidencialidad comercial, contractual o de seguridad nacional.

Según el estatuto, la Presidencia del Consejo será ejercida por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que excepcionalmente podrá convocar asesoramientos de equipos técnicos, entre otras funciones. También podrá ejercer el derecho de veto institucional respecto de las recomendaciones efectuadas en el plenario.

La Anpyn deberá presentar informes bimestrales ante los integrantes del Consejo. Estos reportes incluirán información sobre el estado general de la navegación, las obras ejecutadas en la traza, los programas de mantenimiento e inversión y la evolución del tráfico de embarcaciones y cargas.