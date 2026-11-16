Hiperconsumo: de Luis IV a Elon Musk

Hace apenas 220 años, el 90% de la población mundial estaba en la miseria y era analfabeta. Hoy ambos valores son cercanos al 10%. Nunca el ser humano vivió tan bien como ahora. Sin embargo, “el malestar del bienestar” no cesa de crecer a nivel global. Lo estamos viendo a diario. En Europa se protesta por viviendas inaccesibles o alzas en el costo de vida. Incendian y saquean Paris no solo por eso. También porque el Paris Saint Germain gana la Champions League. En Estados Unidos, una de las causas de la derrota republicana en las recientes elecciones fue el alza en el precio del combustible. Los motivos son diferentes, el patrón de fondo parece ser el mismo.

¿Por qué sucede? Cómo en todo hecho complejo no hay una única respuesta. ¿Acaso la falsa horizontalidad y la vidriera infinita que construyeron las redes sociales están hipertrofiando los deseos de tal modo que los transforman en un boomerang? ¿Es lógico que todos quieran todo y lo quieran ya? ¿Existe alguna solución viable a esas exigencias? ¿Podemos suponer que semejante demanda se verá potenciada por el aura de perfección que trae la IA?

¿Hasta dónde la ansiedad, la angustia y la ira que vienen afectando a la política resultan ajenas a esta construcción simbólica de mundos tan imaginarios como tentadores? ¿O, por el contrario, son una consecuencia directa de ellos?

¿Puede pensarse en serio la vida contemporánea sin comprender la lógica del hiperconsumo?

Deseo, seducción, misterio, novedad, atención, atracción, transacción, imagen, estética, sueños, aspiraciones, emoción, disfrute, clicks, exhibición, pertenencia, likes, imitación, narcisismo, dopamina. ¿Cómo dejarlos fuera del marco de análisis?

Parece imprudente prescindir para la interpretación del presente y los escenarios futuros de una de las fuerzas centrales que está moldeando el mundo actual y que abarca desde los objetos a los algoritmos, desde el entretenimiento hasta las noticias, desde la cultura hasta el poder.

¿Cómo se vinculan los chips de Nvidia con las Kardashian? ¿Qué tiene que ver Luis XIV con Elon Musk? ¿Y Spinoza con Amazon? ¿Existe una conexión entre Leonardo Da Vinci y la superinteligencia maquinal (IAG) que se anuncia para 2030? ¿Qué relación podemos descubrir entre Freud y los shoppings? ¿Influenció Govanni Picco de la Mirándola la exitosa campaña de los demócratas? ¿El fuego de Prometeo en el que hoy se inspira la filosofía de Silicon Valley ilumina o quema? ¿Las dos cosas? La tecnología solo avanza. ¿El ser humano también?

Para ahondar en estos interrogantes cruciales, entre otros, escribí mi nuevo ensayo: Hiperconsumo, deseo y frustración en la vidriera infinita. Aquí algunos breves extractos de su introducción:

Deseo y frustración en la vidriera infinita

Desde tiempos inmemoriales el ser humano desarrolló un vínculo con su entorno físico, procurando modificarlo y moldearlo para su mejor vivir. Intentar comprender su condición, así como su evolución, desconociendo este principio fundamental, que resulta inherente a su ser, es cuanto menos un error antropológico. Del mismo modo, el hombre trae en sus entrañas la condición de consumidor. Para sobrevivir, debió consumir. Mínimamente, alimentos y vestimenta. Pero también símbolos, rituales y celebraciones. Al portar un componente simbólico que se fue sofisticando a medida que evolucionó su condición de sapiens, ese hombre tuvo nuevos apetitos. En su imaginario, en su curiosidad, en su condición gregaria y en sus emociones. Son y fueron combustible para su deseo, motivaciones para su hacer.

En la actualidad el consumo representa cerca del 70% de la economía mundial. Es el gran motor de la modernidad. Sin consumo, no habría empleos suficientes para sostener la convivencia social en un mundo que bordea los 9000 millones de habitantes.

El sospechoso de siempre

Paradójicamente, por motivos difusos, ante cada nuevo problema hoy el consumo es “el sospechoso de siempre”. Se lo acusa con liviandad, fuerte carga ideológica y bastante desconocimiento sobre su real implicancia para las personas. Resulta extraño que, teniendo una incidencia tan gravitante en la vida de los individuos y en la configuración del sistema económico (producción, inversión, comercio, trabajo, investigación, invención, innovación), se martille sobre su lado oscuro, que lo tiene, como casi todas las cosas, pero que no es el único. Ni siquiera el más relevante.

Por otra parte, en su abordaje hay una profunda distinción de grado que genera confusión. Se simplifica de un modo erróneo el análisis englobando en el término “consumo” cosas muy diferentes. En uno de sus últimos ensayos, Gustar y emocionar, el filósofo francés Gilles Lipovetsky, estudioso y analista en la materia, dice: “Desear gustar, atraer la atención sobre uno mismo, ponerse en valor, realzarse: ¿hay algo más invariable en la conducta de los hombres y las mujeres?”.

Lipovetsky tiene la particularidad de ser un gran desarmador de clichés. Definido más como un cartógrafo de la sociedad moderna que como su juez, no se detiene en el deber ser teórico e impracticable, sino que conecta el Olimpo de las ideas con la fricción de la praxis. No deja por ello de señalar límites, inconvenientes y búsquedas inconducentes, pero desde su condición de observador, no de faro moral. En el texto responde a su propia pregunta: “El deseo de gustar, los comportamientos de seducción (adornos, cosméticos, regalos, miradas, coqueteos, sonrisas cautivadoras) parecen, en ciertos aspectos, atemporales, desafiar el tiempo, ser los mismos desde que el mundo es mundo y hay hombres y mujeres en él, e incluso desde que existen especies que se reproducen por vía sexual. Algo universal y transhistórico parece estructurar la coreografía de la seducción”.

El Homo sapiens ha desplegado su espíritu y su obra desde que pudo bajar de los árboles y caminar erguido. La fabricación y el consumo fueron, desde los orígenes, sus herramientas dilectas para hacerlo. Del mismo modo, el intercambio y el comercio de objetos resultaron mecanismos tanto de enlace como de conflicto entre diferentes culturas. Ignorar, subestimar o criticar al consumo per se, sin distinciones, mezclando lo que no es compatible ni comparable, deviene en un análisis limitado e injusto. Especialmente, cuando en la era capitalista contemporánea todos somos de alguna manera compradores y vendedores.

Entregamos algo valioso (trabajo, dinero, tiempo, esfuerzo, conocimiento, referenciación, relaciones, acceso, proyecto) a cambio de algo que deseamos. ¿O acaso los más grandes críticos del consumo no viven en una casa, escriben sus textos en alguna computadora y compran los libros que leen en librerías físicas o digitales? ¿Andan desnudos por la vida? ¿No van al supermercado? ¿Nunca visitan un bar o un restaurante? ¿No viajan? ¿Nada material los atrae? ¿No tienen objetos fetiche? ¿Ningún gusto personal que los haga sentir bien? Permítanme no creerles en este aspecto, a veces menor, de sus obras. Algo que no invalida el punto de vista que puedan tener en tantos otros temas, pero que sí deja un pequeño hueco cubierto de contradicciones.

Menospreciar el consumo por considerarlo un aspecto trivial me parece un error de cálculo y de interpretación. No es un hecho menor en la vida contemporánea. Por el contrario, ocupa un rol central. Entiendo más útil bucear en su verdadera esencia. Vaya la primera pista: tiene bastantes más claros de los que se nombra y menos oscuros de lo que se cree.

Luis XIV: inventor del hiperconsumo

El consumo tuvo un reino, y ese reino fue la Francia de Luis XIV. Él definió la creación del buen gusto francés y la centralidad de la estética como una política de Estado. Gobernó durante setenta y dos años, entre 1643 y 1715. Estamos hablando de más de tres siglos atrás en el tiempo. Si hubiera que marcar un punto de inflexión en la historia para dar inicio a la era contemporánea, ese sería uno. Por supuesto, no el único. Pero sí el comienzo de un linaje preciado que derivaría en el reinado actual de la estética y el deseo. Voltaire, uno de sus grandes admiradores, relata en su libro El siglo de Luis XIV:

Cuando Luis XIII llegó al trono, no tenía un solo barco, París no llegaba a las cuatrocientas mil almas y apenas la adornaban cuatro hermosos edificios; las demás ciudades del reino se asemejaban a villas. La nobleza vivía afincada en el campo, en torres rodeadas de fosos y oprimía a los que cultivaban la tierra. Los caminos reales eran poco menos que intransitables, las ciudades carecían de policía, el Estado, de dinero, y el gobierno rara vez tenía crédito en las naciones extranjeras”.

Luis XIV y Elon Musk, referentes del consumo sofisticado y tecnológico, en la descripción del libro de Guillermo Oliveto

Francia era pobre y atrasada. Los franceses no habían participado de ninguno de los grandes inventos de la época. Luis XIV y su famoso ladero, el ministro de finanzas, Jean-Baptiste Colbert, estaban decididos a revertir eso. Comprendieron que el poder podía ejercerse no solo por las armas, sino también por la hegemonía cultural.

La sofisticación, la elegancia y el glamour serían un gran negocio. Y a partir de allí, un factor de relevancia geopolítica. Lo que hoy se conoce como soft power. El Rey Sol ‒un apodo puntillosamente construido que metaforizaba la centralidad del sistema y su capacidad para dar vida y orden en todo el reino‒ tuvo la ambición de transformar a Francia en una nación rica, poderosa y refinada. Colbert, la visión y el método para concretar sus anhelos. Ambos detectaron en el lujo una potencial fuente de ingresos para Francia

No es casual entonces que los mayores investigadores y estudiosos de la sociología del consumo hayan sido y sean franceses. Entre ellos, Roland Barthes, Jean Baudrillard, Pierre Bourdieu y Lipovetsky. Tampoco que la novela más icónica en la materia, Madame Bovary, haya sido escrita por otro francés, Gustave Flaubert, y que el primer gran almacén, Le Bon Marché, se haya inaugurado en París en 1852, con un formato comercial novedoso que promovía la tentación y la seducción. Sería, naturalmente, otro escritor galo, Émile Zola, quien publicaría la novela que, inspirada en esa nueva maquinaria del deseo, relató las trascendentales mutaciones que generó Le Bon Marché, no solo en el comercio, sino también en el estilo de vida moderno.

El paraíso de las damas, lanzada en 1883, fue el retrato de una época, y la detallada descripción de una profecía cumplida.

En nuestros días, Steve Jobs tuvo un sentido estético que superó con creces el de cualquiera de sus competidores, utilizó las estrategias de seducción propias del consumo para incrementar el appealing de sus productos. Apple es una marca que no tiene clientes, tiene fans. La armonización de estética y prestación, de diseño y función, la transformaron en una lovemark o marca amada. Su éxito modificó los parámetros conceptuales de todos los productos tecnológicos. Hoy resulta bastante inconcebible no pensarlos como un todo superador de las partes. Donde front‒lo que se ve y se siente‒ y back ‒lo que está por detrás y por debajo‒ fluyen armoniosamente.

Si bien Steve Jobs fue un visionario, no fue el primero. El diseñador alemán Dieter Rams se le había anticipado algunas décadas. Entre los años 50 y 70, dejó un legado eterno en su concepción minimalista del diseño aplicado a los productos de consumo. Nombrado director de área de diseño de Braun por los hijos del fundador, en 1961 dio un giro definitivo a los objetos de la marca. Bajo su lema “Menos, pero mejor”, dejarían de ser oscuros, grandes y pesados para transformarse en luminosos, prácticos, fáciles de usar y seductores. Basta ver la calculadora del iPhone para visualizar allí una réplica de la famosa calculadora de bolsillo Braun que se exhibe en el MOMA. También en el formato del iPod puede apreciarse una marcada influencia de la radio portátil Braun T3

Sin embargo, hubo un hecho tanto o más gravitante que la pasión estética de Dieter Rams o Steve Jobs en la hibridación del consumo y la tecnología, dos mundos que hasta entonces venían desarrollándose en planos no necesariamente separados, pero sí distantes. Los secretos que los franceses conocían sobre la lógica de la seducción y el deseo fueron explicados por otro francés, el filósofo y antropólogo René Girard, a los alumnos de Stanford en Palo Alto, California, pleno Silicon Valley.

Fue profesor titular durante catorce años, entre 1981 y 1995. La tesis de Girard continuaría expandiéndose con clases de lectura comandadas por otros profesores y, además, a través de sus libros. Su teoría del “deseo mimético” es “el eslabón perdido” en la imbricación acelerada entre la lógica del consumo y la de la tecnología.

Lo que Rams y Jobs hicieron por el magnetismo de los productos, Girard lo expandió a la órbita de las redes sociales y más allá. Esa conexión tuvo un efecto insospechado que recién ahora comienza a apreciarse en toda su dimensión. A medida que se devela la trama de las redes, se experimenta la lógica algorítmica y se pasa del asombro al uso; con los modelos de inteligencia artificial, se visualiza que los programadores saben mucho más de psicología, sociología y antropología de lo que se suele pensar. No son únicamente ingenieros expertos en las disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) sino que también han sumado a sus manuales los saberes más profundos de las humanidades.

Siendo que “el mundo es un escenario”, como dijo William Shakespeare, cabe preguntarse: ¿de qué se trata la obra que se está ensayando tras bambalinas en la hibridación del consumo y la tecnología? ¿A dónde nos conduce la ruta que, hasta aquí, nos trajo desde la Francia de Luis XIV hasta el Silicon Valley de Elon Musk? Más temprano que tarde esa puesta en escena se desplegará ante nosotros para que podamos apreciarla. ¿Cautivados? ¿Asombrados? ¿Aterrados? A partir de la abrumadora disrupción de la IA ha surgido un nuevo interrogante de mil matices y múltiples rostros.

Es de carácter filosófico, y lo invoca el mayor avance tecnológico de la historia del hombre, fruto de sus más profundos anhelos, hijo de su propia ambición, creación impulsada por su innata vocación de progreso permanente.

Entre la sociedad moda y la sociedad tecnología en las que hoy vivimos, ¿qué significa ser humanos cuando nos movemos por un escenario desbordado de estímulos y seductoras tentaciones mientras que, en simultáneo, tendemos a convivir de igual a igual con los seres de silicio?

¿Podremos seguir siendo los que fuimos aprovechando todas las herramientas que tenemos a disposición? ¿O, por el contrario, caeremos desdibujados en las redes del aparente confort hasta volvernos Homo no sapiens?