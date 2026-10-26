Impacto en el bolsillo de los argentinos del resultado electoral en Brasil

Con el 99,86% de los votos escrutados, Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en el balotaje presidencial de Brasil con el 51,77% de los sufragios, frente al 48,23% de Flávio Bolsonaro. El resultado podría tener consecuencias directas sobre el bolsillo de los argentinos que planean pasar sus vacaciones de verano en el país vecino, ya que los economistas anticipan una depreciación del real que podría abaratar los consumos en destino.

La victoria de Lula se produjo después de que los inversores comenzaran a descontar un triunfo de Bolsonaro, quien había obtenido el 47,03% de los votos en la primera vuelta, frente al 45,16% del actual presidente. Ese resultado había provocado una fuerte reacción positiva en los activos brasileños y una apreciación del real, un movimiento que ahora podría revertirse.

“Impacto negativo en las bolsas y en el real, que va a presionar a perder valor, con lo cual se abaratan las vacaciones de los argentinos allá”, anticipó Gustavo Perego, de Abeceb.

En la misma línea, el economista Fernando Marull estimó que el real podría depreciarse alrededor de un 5%, mientras que Andrés Reschini consideró que la moneda brasileña podría debilitarse, aunque sin una caída abrupta.

Sin embargo, una depreciación del real no necesariamente se trasladará en la misma proporción al costo total de las vacaciones, ya que una parte importante de los gastos se paga en dólares y las tarifas para el verano suelen definirse con anticipación.

Cuánto podrían abaratarse las vacaciones

Según Julián Gurfinkiel, de Turismocity, después de la primera vuelta electoral el dólar pasó de 5,20 a 5,03 reales, como consecuencia de la apreciación de la moneda brasileña ante las expectativas de un triunfo de Bolsonaro.

Sin embargo, el empresario relativizó el impacto de esos movimientos sobre el presupuesto de las vacaciones. Recordó que en mayo de este año el dólar cotizaba a 4,90 reales, por lo que consideró que las variaciones recientes todavía no representan una diferencia significativa.

Para Gurfinkiel, una cotización de 4,50 reales por dólar podría encarecer algunos gastos, pero un movimiento hasta los cuatro reales sí representaría una diferencia más importante. En cambio, si el real pierde valor frente al dólar, el efecto sería el inverso: los consumos en moneda brasileña resultarían más baratos para quienes viajen con dólares.

“Volví ayer de Brasil y el costo de las cosas es igual o menor que en la Argentina”, señaló.

En Despegar explicaron que los pasajes aéreos y los alojamientos, que representan una parte importante del presupuesto de un viaje, se comercializan en dólares, por lo que el impacto inmediato de una depreciación del real sobre esos componentes sería limitado.

En cambio, los gastos cotidianos en destino, como las comidas, las bebidas o el alquiler de sombrillas y reposeras, cuyos precios están expresados en reales, sí podrían abaratarse.

Por ejemplo, si el dólar pasara de 5 a 5,25 reales, un consumo de 500 reales bajaría de US$100 a aproximadamente US$95, siempre que su precio en moneda local se mantuviera sin cambios. De todos modos, en Despegar aclararon que todavía es prematuro anticipar cuánto podría modificarse el presupuesto total de las vacaciones.

Los precios del verano ya vienen en alza

Más allá del resultado electoral, los turistas argentinos que viajen a Brasil durante la próxima temporada podrían encontrarse con precios más altos que los del año pasado.

Según Daniel Puddu, quien estuvo recientemente en Río de Janeiro, los valores en dólares ya se encuentran alrededor de un 10% por encima de los habituales.

Los pasajes aéreos a Río de Janeiro o Florianópolis, que antes podían conseguirse por unos US$400, ahora superan los US$500. En tanto, los hoteles también muestran aumentos respecto de 2025, aunque las tarifas son dinámicas y varían según la demanda y la anticipación de la reserva.

Puddu explicó que los precios de la temporada de verano suelen fijarse con anticipación, por lo que una depreciación del real no necesariamente implicará una rebaja inmediata de las tarifas de alojamiento.

De todos modos, consideró que Brasil seguirá siendo un destino atractivo para los argentinos por la variedad de alternativas disponibles, desde opciones económicas hasta propuestas de mayor categoría.

Así, una eventual depreciación del real podría representar un alivio para quienes planean viajar a Brasil durante el verano, especialmente en los gastos cotidianos, aunque no necesariamente compensaría los aumentos que ya registran los pasajes y los alojamientos.

El impacto final dependerá de la magnitud de la depreciación de la moneda brasileña, la evolución del peso argentino y los precios que apliquen los prestadores turísticos durante la temporada.