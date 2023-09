escuchar

Un día después de informar que el Ministerio de Economía publicará su propia proyección semanal de la inflación, el viceministro de Sergio Massa en la mencionada cartera, Gabriel Rubinstein, explicó los motivos del nuevo esquema y advirtió que el índice que mide el alza de los precios dará “muy” alto en septiembre. Sin embargo, sostuvo que la métrica tiende a mejorar hacia adelante y por ello planteó la necesidad de “mostrar que los índices están en baja”.

Consultado en Radio Mitre respecto del anuncio de ayer, el funcionario señaló que el esquema del Ministerio de Economía “es una manera de seguir más de cerca la evolución de los precios en la economía”. “Es una estimación absolutamente independiente del Indec, como podría haber hecho cualquier consultora. Nosotros queríamos tener nuestro propio seguimiento y en este caso, después de una semana de muchas subas, también me parece bien poder mostrar que los índices están en baja”, apuntó. De esta forma, consideró necesario evitar que la ciudadanía “crea que porque el índice de agosto ha sido muy alto -porque en el medio hubo una devaluación- eso implique un escalón para arriba, como si no hubieran pasado otras cosas”.

En ese contexto, a Rubinstein le preguntaron cómo dará la inflación en septiembre. Entonces, contestó: “Va a ser alta. No podemos descartar que sea de dos dígitos. Puede ser nueve y pico, diez, once, pero creemos que va a ser muy alta, porque justamente las inflaciones muy altas de las últimas semanas de agosto van a implicar un piso de inflación alta para septiembre, que después ya no estaría. Entonces uno esperaría que el brusco salto se dé entre la inflación de octubre y la inflación de septiembre, o sea que la inflación de octubre sea sensiblemente más baja que la de septiembre”.

Con relación a los mecanismos por medio de los cuales se elabora la proyección semanal de Economía, recalcó: “Las estimaciones no tienen la metodología del Indec. Nosotros no hacemos encuestas en los lugares de ventas. Es diferente, son estimaciones que procuran proyectar la inflación de la canasta del Indec, absolutamente aparte y complementarias”.

Seguidamente, desmintió que el momento elegido para difundir el esquema se relacione con la proximidad de las elecciones. “Yo lo saco ahora porque ahora se produjo la devaluación y ahora se produjo una expectativa de que podría... Algunos hablan de hiperinflación, otros hablan de que la inflación va a ser del 10% mensual de aquí en adelante... Y nosotros tenemos elementos para pensar que no es así y nos parece correcto difundirlos ¿Coincide con que hay elecciones? Sí, pero nosotros no podemos publicar o no publicar cuando nos parece importante este punto”, argumentó.

Tras ello a Rubinstein le preguntaron qué cifra aspira a difundir antes de los comicios de octubre, a lo que respondió: “A mí me haría feliz si la inflación fuera del 5% anual, ninguno de los números que estamos viendo me hace feliz. Después empieza la cosa relativa: si la gente espera que la inflación sea el 15% y de pronto es el 10%, bueno, es una mejora. No te digo que me hace feliz”.

Por último, el funcionario fue consultado sobre el plazo en el que Massa podría contener la inflación de ser elegido presidente. A ese respecto, analizó: “Los tiempos están ligados por lo menos a dos elementos básicos: un elemento macroeconómico básico es que tengamos superávit fiscal o al menos no tengamos déficit, porque de esa manera no tiramos más pesos a la calle (...) La segunda condición tiene que ver con el mercado cambiario, porque la brecha cambiaria es muy dañina, una brecha del 100% es muy dañina y afecta la inflación, y entonces tenemos que solucionar ese tema”.

