Inversiones BNA: una propuesta integral para acompañar cada decisión financiera

En un contexto donde los clientes demandan cada vez más alternativas para administrar su dinero, Banco Nación pone a disposición un ecosistema integral de inversiones que combina solidez, accesibilidad e innovación mediante una experiencia digital.

Con productos pensados para distintos perfiles y objetivos financieros, la entidad acerca productos simples y seguros que permiten invertir de manera fácil desde cualquier lugar y con el respaldo de uno de los bancos más importantes del país.

Invertir no debería ser complejo. Por eso, Banco Nación trabaja para que cada vez más personas puedan acceder a oportunidades de ahorro e inversión acompañándolas en cada etapa de su desarrollo financiero. Con Banco Nación, invertir está al alcance de todos.

Plazo Fijo: la oferta más amplia y flexible del mercado

El plazo fijo continúa siendo uno de los instrumentos de ahorro e inversión más elegidos por los argentinos y representa uno de los pilares de la oferta de inversiones de Banco Nación.

La propuesta del banco se destaca por su amplitud y flexibilidad, permitiendo realizar colocaciones en pesos, dólares o UVA.

A su vez, la entidad ofrece distintas modalidades. Entre ellas se destacan los plazos fijos precancelables, que permiten disponer anticipadamente de los fondos bajo determinadas condiciones, y las alternativas con pago periódico de intereses, que posibilitan percibir rendimientos durante la vigencia de la inversión sin necesidad de esperar al vencimiento final.

La flexibilidad también se refleja en los horizontes de inversión disponibles, con plazos que van desde los 30 días hasta los 365 días, permitiendo a cada cliente construir una estrategia acorde a sus objetivos financieros.

Se trata además de una operatoria ampliamente consolidada en los canales digitales del banco. Actualmente, más del 80% de las constituciones de plazos fijos se realizan de manera digital, mientras que el resto continúa canalizándose a través de la red de sucursales.

La propuesta está disponible tanto para individuos como para empresas, con montos mínimos de inversión, reforzando el compromiso de la entidad con la inclusión financiera y el acceso masivo a herramientas de ahorro.

En materia de rentabilidad, Banco Nación busca mantener una de las propuestas más competitivas del sistema financiero, ofreciendo una de las mejores tasas del mercado.

El liderazgo de la entidad también se refleja en la escala de sus operaciones. Banco Nación es líder del mercado en depósitos y cantidad de colocaciones, registrando durante 2026 un promedio superior a las 800.000 constituciones mensuales.

Fondos Comunes de Inversión: una alternativa para cada perfil de inversor

A través de los Fondos Pellegrini, Banco Nación ofrece una amplia familia de Fondos Comunes de Inversión, diseñada para responder a diversos objetivos patrimoniales y horizontes de inversión.

La oferta está compuesta por una familia de 16 fondos de inversión orientados a instrumentos de renta fija, renta variable, renta mixta, money market y vehículos enfocados en sectores estratégicos para el desarrollo del país, como el agro y las Pymes.

La visión del Banco es brindar alternativas competitivas en cada segmento del mercado, procurando destacarse tanto por la diversidad de su oferta como por el nivel de sus rendimientos.

Esta gama de productos permite acompañar a inversores conservadores que priorizan la preservación del capital, a perfiles moderados que buscan equilibrar riesgo y retorno, y a quienes cuentan con mayor tolerancia al riesgo y aspiran a mejores oportunidades de rendimiento.

La accesibilidad es otro aspecto clave: los clientes pueden comenzar a invertir con montos mínimos, lo que facilita y democratiza el acceso a estos instrumentos.

Compra y venta de dólares: simplicidad y acceso desde cualquier lugar

La operatoria de compra y venta de dólares a través de canales digitales se ha convertido en una de las funcionalidades demandadas por los clientes.

Banco Nación ofrece acceso al mercado de cambios al tipo de cambio oficial de manera completamente digital, permitiendo operar de forma rápida, simple y segura desde cualquier lugar.

Remuneración de saldos en pesos: el dinero disponible también genera rendimiento

Con el objetivo de que los clientes obtengan valor incluso sobre el dinero que mantienen disponible para sus gastos cotidianos, Banco Nación remunera los saldos en cuentas en pesos correspondientes a clientes haberes y jubilados.

La oferta combina una tasa altamente competitiva con topes definidos por la entidad, permitiendo que los recursos permanezcan disponibles mientras generan una renta adicional.

Más de 4 millones de clientes, entre trabajadores que perciben sus salarios en Banco Nación y jubilados que cobran sus prestaciones a través de la entidad, acceden actualmente a este beneficio.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a maximizar el valor de los fondos de los clientes sin resignar liquidez ni disponibilidad inmediata.

Remuneración de saldos en dólares: una propuesta diferencial para ahorros en moneda extranjera

Banco Nación también remunera los saldos mantenidos en cajas de ahorro en dólares, alcanzando a todos los clientes que poseen este producto dentro del banco.

La propuesta busca brindar una alternativa de rendimiento para fondos que tradicionalmente permanecen inmovilizados, permitiendo a los clientes obtener un beneficio adicional sobre sus tenencias en moneda extranjera.

Actualmente, más de 1,3 millones de clientes poseen abierta su caja de ahorro en dólares en Banco Nación, reflejando la enorme confianza depositada en la entidad.

Acceso al mercado de capitales y fortalecimiento del balance

Durante 2026, Banco Nación profundizó su estrategia de brindar a sus clientes alternativas de inversión simples, accesibles y diversificadas, incorporando nuevas opciones vinculadas al mercado de capitales y ampliando las posibilidades de participación del público inversor.

En ese marco, la entidad llevó adelante exitosas colocaciones de Obligaciones Negociables abiertas al público, que permitieron alcanzar los objetivos de financiamiento definidos y, al mismo tiempo, acercar a más clientes una herramienta concreta para canalizar sus decisiones de inversión.

Estas operaciones contribuyeron al fortalecimiento de la estructura patrimonial del banco y ratificaron la confianza del mercado en su solidez financiera, respaldada por uno de los balances más robustos del sistema financiero argentino.

La próxima etapa: más oportunidades para invertir

Banco Nación continúa profundizando su estrategia de crecimiento en el negocio de inversiones, con el objetivo de consolidar uno de los ecosistemas financieros más completos del país.

La incorporación de nuevas alternativas vinculadas al mercado de capitales, el fortalecimiento de la experiencia digital y el desarrollo de soluciones innovadoras permitirán ampliar las posibilidades de inversión para millones de clientes, manteniendo como pilares la simplicidad, la seguridad, la accesibilidad y la competitividad.

De esta manera, la entidad reafirma su compromiso de acompañar las decisiones financieras de personas y empresas, ofreciendo herramientas que integran ahorro, inversión y planificación patrimonial dentro de una propuesta cada vez más completa y cercana.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.