James Heckman, premio Nobel de Economía: “Las posibilidades que hay en la Argentina son enormes”

“Las posibilidades que hay en la Argentina son enormes. Veo que los cambios van en el sentido correcto”, afirmó el economista estadounidense James Heckman. El ganador del premio Nobel (2000) dialogó con LA NACION durante el acto de entrega del Doctorado Honoris Causa en Ucema, y advirtió: “El problema para mí, que veo al país desde afuera, es si el proceso es muy rápido o no”.

El economista James J. Heckman recibió su doctorado Honoris Causa en Ucema.

“Hace tiempo que la economía argentina necesitaba estas reformas. Muchas son promisorias y espero que puedan mantenerse. Lo que encuentro como algo interesante es que hay un sentido de abrir mercados”, agregó el economista, de 82 años.

Antes de recibir su reconocimiento como doctor Honoris Causa, en el auditorio de Ucema, en el microcentro porteño, el profesor de la Universidad de Chicago (EE.UU.) tuvo una agenda que incluyó reuniones con diferentes funcionarios nacionales. Primero se encontró con el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la Casa Rosada. Después, mantuvo otra reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza, quien estuvo en las primeras filas del acto en Ucema.

Al analizar la dinámica de la economía local, Heckman planteó una mirada optimista en el largo plazo, aunque reconoció que no conoce detalles de la implementación o de la dinámica política local. “Siempre se cuenta la historia de nuestros tatarabuelos sobre la Argentina y Estados Unidos. En esos años, el PBI per cápita era parecido entre ambos países y las oportunidades eran similares. Y mientras la economía estadounidense se desarrolló mucho más rápido, la argentina se estancó y eso generó mucha controversia”, dijo a LA NACION.

Heckman, graduado en la Universidad de Princeton (EE.UU.), donde obtuvo su doctorado, compartió el Nobel de 2000 con su colega Daniel McFadden. Es reconocido por sus estudios dedicados al impacto de políticas económicas y desarrollo de metodología para poder analizar la eficacia y el impacto de políticas públicas enfocadas en diferentes áreas como la educación, la formación o capacitación de trabajadores y el mercado laboral. En ese sentido, se enfocó en el estudio de la evidencia empírica en el desarrollo de herramientas econométricas para la evaluación del impacto social de diferentes programas.

El presidente Javier Milei, junto a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, se reunió en Casa Rosada con el premio Nobel de Economía, James Heckman, y con la rectora de UCEMA, Carola Pessino. Presidencia

“Si conseguimos buenos datos, la teoría en sí misma mejora”, enfatizó el economista durante su presentación tras recibir la distinción. En el escenario lo acompañaban el exministro de Economía Roque Fernández y Carola Pessino, rectora de Ucema, que fue alumna de Heckman en la Universidad de Chicago.

En su exposición, el economista estadounidense puso énfasis en las políticas públicas enfocadas en la primera infancia. “Si se invierte en las habilidades de los niños, en las poblaciones más vulnerables, el retorno es mayor, y eso hace a la inversión más productiva”, advirtió, e insistió en intervenir “lo más temprano que se pueda”. A su vez, remarcó la relevancia de la influencia familiar y el entorno social de los niños para el desarrollo de sus capacidades. “Es mucho más importante y juega un rol mucho más relevante que la cuestión monetaria”, dijo.

Además de Daza, el encuentro reunió a referentes de la ortodoxia económica local. Estuvieron presentes la excanciller Diana Mondino, el exministro y exlegislador Ricardo López Murphy y el exsecretario de Política Económica Carlos Rodríguez, todos vinculados a Ucema. También participaron el exviceministro Orlando Ferreres, el exasesor de Milei Emilio Ocampo y el también profesor de Ucema, Jorge Ávila, dos economistas defensores de una eventual dolarización de la economía argentina.