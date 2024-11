Javier Milei anunció que buscará un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos

Javier Milei anunció este miércoles que buscará un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos partir de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de ese país. “El gobierno electo se siente mucho más cómodo trabajando conmigo que con otros gobiernos y eso tiene implicancias comerciales y financieras”, dijo en a Radio Rivadavia.

“Nosotros creemos que, en estas condiciones, podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos de la misma manera que estamos avanzando muy fuertemente con China . Estamos abriendo la economía”, detalló. Ante la pregunta de la periodista de si esta buscando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el mandatario aseguró “Sí, me leyó perfectamente”. También detalló que buscará nuevos acuerdos con China y que viajará al país asiático en 2025.

También sostuvo que no le preocupa que, en caso de que las políticas proteccionistas de Trump lleven a un fortalecimiento del dólar, el peso argentino se deprecie. “En los países a los que les va bien, la moneda se aprecia. No tenemos que tener miedo”, explicó, y agregó: “Estamos trabajando fuertemente para que [la depreciación del peso] no ocurra. Mi argumento era que era la moneda que emitía el político argentino. Yo de político no tengo mucho porque soy un outsider, yo lo que estoy haciendo es sanear el Banco Central”.

Aun así, se diferenció de la entrevistadora sobre las políticas “proteccionistas” de Trump. “La cuestión de Trump con China no ha sido una cuestión de proteccionismo. Esa es una interpretación que hicieron los medios progresistas que han intentado ensuciar recurrentemente a Trump”, argumentó. Ahí habló del “problema de desequilibrio global” donde había un “superávit de cuenta corriente de China, una Europa neutra y un Estados Unidos deficitario” donde, “como China tenía tipo de cambio fijo, la política monetaria americana estaba muy laxa y eso no se percibía en la tasa de inflación”.

“Cuando se empieza a percibir ese problema y sube la tasa de interés, se genera un escenario muy similar a la gran depresión pero con proporciones mucho más grandes dada la profundidad del mercado financiero. Para corregir eso se le pide a China que juegue con las reglas de país grande, es decir, que libere el tipo del cambio. China accede en una primera etapa y aprecia la moneda pero no deja libre el tipo de cambio, y eso es lo que permitió salir de algo que habría sido peor que la gran depresión. China debería haber continuado con la liberación del tipo de cambio y no lo hizo, entonces Trump le le puso aranceles. Eso tuvo que ver con una cuestión totalmente distinta. Por otra parte, nosotros creemos que en estas condiciones podemos avanzar en mayores acuerdos”, analizó Milei.

En la entrevista también remarcó que desde el inicio planteó que su gestión tendría un alineamiento con Estados Unidos e Israel en relación a la política exterior.

El mandatario brindó detalles sobre la conversación que tuvo con Trump luego de su victoria en Estados Unidos, donde fue electo presidente tras vencer a la actual vicepresidenta y candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris.

“Fue una conversación muy agradable. Tenemos una excelente relación. Él había sido muy generoso conmigo cuando fui electo presidente. Tuvimos una conversación muy linda en ese momento, tuvimos un pequeño cruce cuando nos encontramos previo a que yo expusiera en la cumbre conservadora [Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC)] en Washington, y el otro día tuvimos un acuerdo de llamada para las 12.15 que duró once minutos”, aseguró.

Recordó algunos detalles de la charla: “Lo felicité por lo logrado. Le manifesté que hoy era un mundo mejor porque habían sido derrotados los wokes, por lo que era una excelente noticia para Estados Unidos, Europa y Argentina y que yo me sentía más acompañado, porque cuando empecé a sostener esto le dije que estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Él me dijo que no iba a estar más solo, que él me iba a acompañar, que juntos íbamos a hacer a Estados Unidos y Argentina grandes nuevamente y que yo era su presidente favorito. Eso me hizo sentir muy honrado”.

