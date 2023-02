José Ignacio de Mendiguren: “Hay gente importante que apuesta a una devaluación brusca”

escuchar

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, fue consultado sobre la problemática de la inflación y apuntó, sin dar mayores precisiones, que “hay gente importante, de capitales importantes, que apuesta a una devaluación brusca desde agosto del año pasado”.

“Nosotros pensamos que una devaluación brusca hubiera traído un problema enorme a la Argentina porque sin reservas, con la inflación que tiene el país y la licuación del salario real esa combinación es terrible; por eso hacemos todos los trabajos que hay que hacer para desalentar las expectativas”, dijo De Mendiguren en diálogo con AM 750.

El secretario reconoció que “lamentablemente, vemos que las cifras de la inflación que se esperan para este mes están tan por arriba del mes anterior”. El funcionario dijo que el movimiento importante que hay en el país por el turismo veraniego provoca que haya comerciantes que “se abusen de los precios”. “La gente compra igual a pesar de precios que no debería convalidar y eso no nos ayudó. También hubo algunos problemas estacionales”, agregó De Mendiguren.

Al ser consultado sobre los dichos de la referente de PRO Patricia Bullrich, que acusó al ministro de Economía, Sergio Massa, de no tomar las medidas necesarias para frenar la inflación y que, en cambio, se prepara para “dejar una bomba para el próximo gobierno”, De Mendiguren opinó: “Si hay gente que dejó bombas realmente son los que hoy integran la oposición”.

El funcionario dijo que en el año 2001, el Gobierno de entonces dejó un país “con 18 monedas circulando, el club del trueque, el peor default de la historia de la humanidad, una crisis política que generó cinco presidentes en 10 días”. “Por eso me extraña mucho de los radicales hoy porque en ese momento el radicalismo y el peronismo hicieron un acuerdo de salir juntos de la crisis”, agregó De Mendiguren.

“Vamos al 2019, otra vez los mismos protagonistas. Dejaron un país defaulteado en pesos, defaulteado en dólares, porque sí o sí había que renegociar con el Fondo porque era absolutamente impagable lo que habían firmado”, prosiguió el secretario de Industria y Desarrollo Productivo. Justificó que Fernández tuvo que “desarmar esas bombas”.

En la misma sintonía que otros funcionarios, De Mendiguren se refirió al crecimiento económico del país. Dijo que el año pasado, Argentina tuvo un récord histórico de exportaciones como así también de importaciones, lo que “quiere decir que es una economía que funciona”.

“¿Qué problema grave tenemos hoy que nos desvela todos los días?”, se preguntó el secretario. “Al que trabaja no le alcanza la plata por la inflación”, contestó enseguida. De Mendiguren resaltó que, aun en este contexto, “este modelo productivo tiene hoy los índices desde desocupación más bajo de los últimos ocho años y no llega al 7%”. “Lo que buscamos por todos los medios es poder bajar la inflación y, por otro lado, convocar a las paritarias, al Consejo del Salario, para que los trabajadores no sigan perdiendo contra la inflación”, agregó.

LA NACION