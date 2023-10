escuchar

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, se refirió este jueves al documento de Estados Unidos publicado por LA NACION que apunta contra él y otros funcionarios del oficialismo por el supuesto tráfico de dinero mal habido a bancos de dicho país . “No fugué un millón de dólares”, sostuvo en una entrevista radial en la que negó haber realizado transferencias ilícitas.

El funcionario del candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, fue consultado en AM 750 respecto del artículo publicado por Carlos Pagni, donde el periodista hace referencia a una presentación judicial mediante la cual el abogado de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Dennis Hranitzky requirió información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires. En el texto, el letrado afirma que de Mendiguren utilizó “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”.

Frente a dicha publicación, el secretario de Industria expresó: “Es algo rarísimo todo. Nos involucran en que hemos hecho transferencias ilícitas (...) Todo es en potencial; yo lo llamé a Pagni y dijo que es un escrito de una persona, pero que tampoco acusa... Dice que son supuestas transferencias ilícitas.... Entonces yo lo que primero declaro categóricamente es que tengo absolutamente todo mi patrimonio declarado en la Oficina Anticorrupción y en la AFIP. Jamás he tenido ninguna operación supuestamente ilegal”.

Tras ello, de Mendiguren aseguró que el objetivo de la difusión del documento es “afectar al candidato” [en alusión a Massa], y prosiguió: “Lo dan como diciendo que ayer, mientras buscaban en las cuevas, de Mendiguren se llevaba un millón de dólares (...) Si uno mira ese artículo, nada asevera... A mí lo que me cabe es desmentir categóricamente ¿Cómo voy a fugar un millón de dólares? Por supuesto que no los transferí ni los fugué. Acá de lo que se está tratando es de ensuciar en algo ilícito y jamás tengo nada ilícito que pueda hacer operaciones de esta naturaleza”.

A continuación, el secretario de Massa consideró que Hranitzky no es una fuente desinteresada, ya que representa a bonistas que tienen deuda del gobierno de la provincia de Buenos Aires que no entraron al canje del gobernador Axel Kicillof y que desean que el oficialismo pierda las elecciones en dicha jurisdicción para obtener una mejor condición de retorno de su inversión. Luego insistió: “Yo no sé lo que le ha pasado a la otra gente [en referencia a los demás funcionarios involucrados], lo que tengo claro es desmentir categóricamente eso que ha pasado, como si uno estuviera en temas ilegales, de fuga... Nada que ver (...) Hay que dejar en evidencia estas operaciones”.

Todo mi patrimonio, habido durante 50 años de trabajo como empresario industrial y productor agropecuario, está TOTALMENTE DECLARADO ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción.

No somos todos lo mismo en la vida pública del país. — Vasco de Mendiguren (@dmvasco) October 12, 2023

En el documento publicado por este medio, Hranitzky involucra a otros funcionarios oficalistas también vinculados con Massa y Kicillof. Señala que ocho bancos denunciaron que Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia, y Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense, “parecen haber movido cientos de miles de dólares, dentro y fuera de la Argentina, en los últimos dos años”. Otro funcionario de Kicillof puesto bajo la lupa de este escrito es Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, quién “aparentemente transfirió enormes sumas de dinero a una cuenta bancaria suiza”.

Entre otros, el escrito nombra también a la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno de Kicillof. La letrada figura, según Hranitzky, en los Papeles de Pandora, documentos filtrados en octubre de 2021 a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

LA NACION