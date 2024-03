Escuchar

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) continúa hoy con el pago de las prestaciones sociales que se pagan durante el tercer mes del 2024, según el calendario oficial. En ese sentido, el organismo previsional entrega este viernes 15 de marzo las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo de los beneficiarios que tienen su DNI terminados en 5.

En marzo, las jubilaciones y pensiones reciben el incremento del 27,18%, dado por la actualización trimestral de la Ley de Movilidad. Este aumento es válido para las jubilaciones y pensiones, pero también para las demás asignaciones sociales que distribuye la Anses. En ese sentido, las jubilaciones mínimas quedan en $134.446,30, y ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirá mensualmente, de no mediar cambios en el corto plazo. Mientras que el haber bruto máximo, pasa de $711.346 a $904.690.

Además, la Anses continua con la entrega de una ayuda económica previsional de $70.000 a quienes perciben una jubilación mínima y a quienes superan esa cifra hasta completar la suma de $204.445,30.

Quiénes cobran este viernes 15 de marzo

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos: DNI terminados en 5

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de marzo 2024 de la Anses.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social. Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.

Quiénes cobran la jubilación mínima de $134.446

Los beneficiarios de las siguientes prestaciones cobran el haber mínimo:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensión no Contributiva por Vejez

Pensión no Contributiva por Invalidez

Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os

Pensiones Graciables a cargo de ANSES

Otras Pensiones No Contributivas

De cuánto es el bono previsional de marzo

A través del decreto 177/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el bono de $70.000 que recibirán en marzo los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Se trata de una ayuda económica dirigida a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses o por las exCajas o institutos provinciales y municipales de previsión, cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación.

También recibirán este plus las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y quienes perciban pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

“Para aquellos titulares que por la suma de todas sus prestaciones vigentes perciban un importe superior al monto de $134.445,30, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $204.445,30″, señala el texto oficial.

