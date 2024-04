Jubilaciones de Anses: este mes llega más dinero al bolsillo por una diferencia en un descuento habitual, que luego será corregida

Escuchar

Las jubilaciones y pensiones de la Anses tendrán este mes un descuento por el aporte al PAMI de un porcentaje inferior al que habitualmente se aplica. En consecuencia, los montos a percibir en el bolsillo serán algo más elevados a los que estaban previstos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se cobren los ingresos de mayo, el descuento será de un porcentaje mayor, porque se descontará la diferencia entre el aporte completo que corresponde por los haberes de abril y el que efectivamente se está restando ahora, según informaron a LA NACION desde el organismo de la seguridad social.

Esta situación se da porque el organismo liquidó los importes correspondientes al incremento de 27,4% que surge del DNU 274, pero de esos montos en particular no se restó el aporte que tiene por destino financiar la obra social de los jubilados.

Por ejemplo, un jubilado con un haber bruto de $300.000 en marzo, tiene en abril un haber bruto de $382.200, ya que se aplica el incremento de 27,4% que surge del DNU 274. En este caso, el aporte para financiar al PAMI equivale el 3% calculado sobre el monto equivalente al haber mínimo, más el 6% estimado sobre la cifra que exceda ese valor básico. Esa cuenta da, para este ejemplo, un importe de $17.793,50. Pero, por lo ya explicado, este mes será de $13.966,64, que es la misma cifra que se descontó del haber de marzo. La diferencia, de $3826,86, será descontada el mes próximo, en el cual el haber bruto tendrá un nuevo reajuste, de un porcentaje equivalente al del índice de inflación de marzo. En definitiva, el importe de bolsillo a cobrar este mes será de $368.233,36.

En el caso de la jubilación mínima, que pasa de $134.445,30 a $171.183,31, el aporte es de 3% del total del haber bruto, es decir, de $4033,36 y de $5138,50 en cada período, respectivamente. Por la situación particular que se da este mes, el descuento será de $4033,36 (igual que en marzo) y, por tanto, la diferencia de $1105,14 será descontada en mayo.

La Anses aclaró que este mes no se aplicó una parte del descuento al PAMI; los montos serán restados con los ingresos de mayo Rodrigo Nespolo

Las liquidaciones de los ingresos ya actualizadas, correspondientes a este mes, pueden consultarse desde ayer en Mi Anses, ingresando con la clave personal de la seguridad social a www.anses.gob.ar. En esas consultas es posible observar, entre los conceptos de pago, uno identificado como “Aumento”.

Ese es el importe que resulta de aplicarle al haber de marzo un alza de 27,4%. También aparece el bono de $70.000 para quienes cobran solo un haber mínimo (el monto no varía respecto del de marzo, porque no se dispuso ninguna suba), y el refuerzo de un monto inferior a $70.000 para quienes tienen ingresos previsionales (por una o por más prestaciones) que no superen los $241.283.

Según dijeron a LA NACION fuentes de la Anses, la situación particular que se da este mes responde a que se hizo una liquidación complementaria para liquidar el aumento del 27,4%, ya que el DNU fue emitido cuando ya estaban liquidados los ingresos del mes. “Por características particulares que tiene el proceso complementario, no permite la generación de descuentos”, indicaron desde el organismo, a la vez que aclararon que en la próxima liquidación, la de mayo, se descontará de los haberes lo no restado ahora, tal como ya se consignó.

En función de lo establecido por el mencionado DNU, este mes se les aplica a los haberes un “incremento extraordinario” de 12,5% y al monto resultante se le adiciona el porcentaje equivalente a la inflación de febrero (que fue de 13,2%). Eso totaliza un 27,4% del haber propiamente dicho (no del ingreso total, que en muchos casos incluye el bono). Según la resolución 62 de la Anses, el haber mínimo bruto sube de $134.445,3 a $171.283,31 y el haber bruto máximo pasa de $904.689,45 a $1.152.574,47. La suba es válida para todos los haberes sin importar el monto.

El doble calendario de pagos de este mes

Ayer, miércoles 10, comenzaron a pagarse las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo (en los días previos, a partir del 3, se abonaron las pensiones no contributivas). Los montos percibidos en estos días no incluyen aún los importes surgidos del aumento de haberes ni el bono. Eso ocurre, como ya se explicó, porque tras publicarse el DNU que modifica el sistema de movilidad y los decretos que establecen el refuerzo mensual, la Anses debió complementar las liquidaciones.

Los importes correspondientes a la suba y al bono se cobrarán, en el caso de quienes cobran sus haberes entre ayer y el martes próximo, una semana después de haberse percibido un primer tramo del pago mensual, mientras que para quienes tienen fechas de cobro a partir del miércoles 17 de abril no habrá desdoblamiento: todo el ingreso correspondiente a este mes se percibirá de una vez.

El reajuste del haber para quienes cobran el mínimo será de $36.838 y el refuerzo, de $70.000. Para acceder a esos $106.838, quienes cobren entre ayer y el martes 16 (son quienes perciben la mínima y tienen DNI finalizado en 0, 1, 2, 3 y 4) deberán esperar siete días más. Lo que se percibirá de forma más inmediata, en el primer tramo, será un importe bruto de $134.445,3 (en mano, $131.412), que es el haber de marzo.

Para quienes tienen el haber mínimo y su fecha de cobro es entre el miércoles 17 y el martes 23 (DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9) no habrá desdoblamiento del cobro. A continuación, el calendario completo de pagos de las prestaciones del sistema contributivo.

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI finalizados en 0: ayer, miércoles 10 de abril, se accedió al haber según el monto de marzo; el miércoles 17 se cobrará el importe resultante del aumento de 27,4%, y el bono.

DNI finalizados en 1: hoy, jueves 11 de abril, se accede al haber según el monto de marzo; el jueves 18 se cobrará el importe resultante del aumento, de 27,4%, y el bono.

DNI finalizados en 2: el viernes 12 de abril se accede al haber según el monto de marzo; el viernes 19 se cobrará el importe resultante del aumento, de 27,4%, y el bono.

DNI finalizados en 3: el lunes 15 de abril se accede al haber según el monto de marzo; el lunes 22 se cobrará el importe resultante del aumento, de 27,4%, y el bono.

DNI finalizados en 4: el martes 16 de abril se accede al haber según el monto de marzo; el martes 23 se cobrará el importe resultante del aumento, de 27,4%, y el bono.

Para los siguientes grupos ya no habrá desdoblamiento, sino que el ingreso previsional con la suba incluida y -en caso de corresponder- con el bono, se abonará en una única fecha.

DNI finalizados en 5: el miércoles 17 de abril

DNI finalizados en 6: jueves 18 de abril

DNI finalizados en 7: viernes 19 de abril

DNI finalizados en 8: lunes 22 de abril

DNI finalizados en 9: martes 23 de abril

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo (los pagos serán sin desdoblamiento)

DNI finalizados en 0 y 1: miércoles 24 de abril

DNI finalizados en 2 y 3: jueves 25 de abril

DNI finalizados en 4 y 5: viernes 26 de abril

DNI finalizados en 6 y 7: lunes 29 de abril

DNI finalizados en 8 y 9: martes 30 de abril