escuchar

Por la vigencia de una garantía aprobada por ley en 2017, un grupo de jubilados y pensionados cobrarán este mes un suplemento de hasta $32.260. Se trata, concretamente, de quienes tienen una prestación del sistema previsional de la Anses que no supere, en bruto, los $119.720 (sin contar otros bonos). Y es un requisito que ese ingreso haya sido obtenido luego de cumplir con al menos 30 años de aportes efectivos, tal como exige la ley. Es decir, de este plus están excluidos quienes accedieron al régimen por moratoria que son, en la práctica, la inmensa mayoría de quienes perciben el haber mínimo.

El pago de ese adicional responde al cumplimiento de un artículo de la ley 27.426, que establece una garantía por la cual los haberes no pueden ubicarse por debajo del 82% del salario mínimo, vital y móvil, que en el actual mes de noviembre es de $146.000. Por la misma disposición, quienes tienen un haber mensual de hasta $108.240 (cifra que equivale al 82% de $132.000, que fue el sueldo básico vigente entonces) cobraron en octubre un monto extra de hasta $20.780.

El extra se suma a otros bonos previstos, en una situación que agrava las distorsiones, por medidas que tomó el Gobierno, tiene hoy el sistema. Este mes continúa el pago del refuerzo de $37.000 que ya estuvo en septiembre y octubre, y que fue anunciado en el marco del “plan platita” tras la devaluación del tipo de cambio oficial decidida por el Gobierno y la consecuente aceleración de la suba de precios. Es un bono al que solo acceden quienes tienen un ingreso equivalente al haber mínimo (para determinar si corresponde o no, se tiene en cuenta el ingreso por persona y no por beneficio, por lo que quedan al margen quienes tienen dos prestaciones).

El refuerzo fue establecido ante la insuficiencia de la fórmula de movilidad para mantener el poder adquisitivo de los ingresos, dada la altísima inflación. En el período de enero a septiembre, los reajustes por movilidad acumularon un 74,5%, al tiempo que la inflación fue de 103,2%, según el dato del Indec, y la de enero a octubre rondaría el 113%, según estimaciones de economistas. Así, sin cobro de refuerzos, la pérdida de poder adquisitivo es de alrededor de 18% en 10 meses.

Los bonos surgieron por la insuficiencia de la fórmula de movilidad para mantener el poder adquisitivo de los haberes frente a la muy alta inflación Shutterstock - Shutterstock

Con una jubilación de hasta una vez y media la mínima (es decir, de hasta $131.190, en bruto), quienes son afiliados al PAMI reciben, además, una ayuda alimentaria de $15.000. En este caso, se trata de un plus mensual establecido para octubre, noviembre y diciembre, según comunicó la obra social.

En concreto, los adicionales a los haberes, que este mes no reciben un reajuste (la próxima recomposición según la fórmula de movilidad será en diciembre) son los siguientes:

-Refuerzo de hasta $37.000. Es el bono mensual fijado para el trimestre de septiembre a noviembre por el Gobierno, ante la insuficiencia de la fórmula de movilidad para mantener el poder adquisitivo de los ingresos. El monto de $37.000 no tiene descuentos y es el percibido por quienes cobran el haber mínimo, de $87.459,76, o menos (el pago abarca a quienes tienen pensiones no contributivas, que en algunos casos equivalen al 70% o al 80% del ingreso básico). Quienes tienen un haber bruto de hasta $124.459,76, por su parte, reciben el monto necesario para completar esa cifra.

Por ejemplo, con $100.000, el refuerzo es de $24.459,76. Los jubilados que, por los aportes que hicieron, tienen un ingreso que supera los $124.459,76, no reciben nada, pese a la fuerte pérdida de poder adquisitivo que sufren y que, solo hasta septiembre, fue este año de más de 14%.

-Garantía del 82% del salario mínimo. Este mes la cobrarán quienes tienen un haber bruto (sin contar el refuerzo, que no está incorporado) de hasta $119.720 (el 82% del salario mínimo de este mes), solo si accedieron a la prestación sin haber recurrido a una moratoria. En el caso de quienes cobran el haber mínimo, el monto es de $32.260. Para quien tiene un ingreso de, por ejemplo, $110.000, la garantía es de $9720.

-Programa Alimentario del PAMI. Es un importe de $15.000 que recibirán este mes quienes tengan un haber bruto de hasta $131.190 y sean afiliados a la obra social.

Quienes tienen haberes de más de $131.000 no reciben este mes ningún monto compensatorio shutterstock - Shutterstock

Dado que hay diferentes requisitos para acceder a los diferentes bonos, hay casos en los que un jubilado de la mínima tiene este mes un ingreso (antes de descuentos) de $124.459,76; otros casos en los que la cifra será de $139.459,76 (cuando se accede a la ayuda del PAMI y no a la garantía del 82%), de $156.719,76 (cobrando la garantía y no el plus del PAMI), o de $171.719,76 (si se accede a los tres adicionales).

Una de las distorsiones que está provocando, en un escenario de alta inflación, esa política de adicionales, es que con haberes más elevados se cobra, en mano, menos dinero que con el ingreso mínimo.

Por ejemplo, con un ingreso mensual de $140.000 se percibe, tras el descuento para financiar al PAMI, un monto de $134.224: se trata de $32.936 menos que lo que llega al bolsillo de quien tienen el haber mínimo y accede a los tres adicionales de este mes, o $5236 menos que lo percibido por quien tiene el mínimo y suma el refuerzo y la ayuda de la obra social, sin acceder a la garantía del 82%.