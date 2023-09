escuchar

Junto a Luana Volnovich -titular del PAMI- y Damián Selci -candidato a intendente de Hurlingham-, el ministro de Economía y candidato a presidente de UxP, Sergio Massa, encabezó un acto en Hurlingham donde dio detalles sobre un nuevo bono de 45 mil pesos destinado a adultos mayores que reciben una jubilación mínima o media.

“[El bono] es el resultado de un impuesto al trabajo importado que establecimos, que tiene parte de sus recursos que van directo al PAMI”, indicó el aspirante al sillón de Rivadavia, y remarcó: “Es decir, le pusimos un impuesto a las importaciones para defender el trabajo argentino y fortalecer a nuestros jubilados.

En esa línea, destacó que este refuerzo -que se pagará en tres cuotas a partir de octubre- fue posible “gracias al superávit mensual que mostró Luana [Volnovich] en el PAMI”. “Ella también me mostró que hay alrededor 3 millones de jubilados que cobran una jubilación o media y necesitan aumentar sus ingresos”, sumó.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, durante un acto en Hurlingham

“Por eso decidimos universalizar la canasta del PAMI, pagarla junto con el sistema de pago de ANSES en la cuenta de cada uno de ustedes y poner en marcha un bono más. Y le vuelvo a agradecer a Luana porque poner esto en marcha no fue magia. Como dije antes, se llama superávit”, completó.

Para el titular del Palacio de Hacienda, la puesta en marcha de este bono para adultos mayores “hace honor a la idea de que trabajar bien no es escatimar en recursos, si no administrarlos de manera inteligente”. Acto seguido, y en tono electoral, aprovechó el escenario para apuntar tanto contra Patricia Bullrich como contra Javier Milei.

“A diferencia de nosotros, el resto quiere sacarles lo que tienen, como por ejemplo el programa de medicamentos gratuitos Mejor vivir, porque creen que es un gasto innecesario. Dicen que cada uno se tiene que arreglar como puede. Y yo les pido que ustedes defienden ese derecho con su voto”, arengó el ministro de Economía.

E insistió: “Les dicen a cada uno de ustedes que ahorren y se las arreglen como puedan. Están destruyendo el pacto intergeneracional, que es que ustedes que trabajaron toda su vida vivan de los ingresos que se generan como sociedad la fuerza de trabajo. Y también quieren que vuelvan las AFJP y sacar al PAMI. Plantean un sistema de relaciones laborales donde se quite el derecho a la indemnización y a las vacaciones pagas. Todo esto está en juego en la Argentina”.

Sobre el final de su discurso, el aspirante a la presidencia les pidió a los jubilados que estén “tranquilos”. “No vamos a cerrar el PAMI, no van a volver las AFJP, no vamos a recortarles en medicamentos. Vamos a privilegiar la inversión en nuestros abuelos y abuelas. Un país que tiene memoria y gratitud es un país que tiene futuro”, indicó.

En tanto, Luana Volnovich le pidió a Massa que gane esta elección “porque se juegan cosas importantes para los adultos mayores”.

“Dejaron 20 mil millones de pesos de deuda, habían achicado el PAMI, quitado los medicamentos gratis, los hospitales que habían hecho Néstor y Cristina [Kirchner] los habían dejado vacíos. El currículum de Patricia Bullrich para el PAMI ya lo conocemos, es manotearle la plata del a los jubilados”, acusó la funcionaria camporista al referirse a la gestión del organismo durante la presidencia de Mauricio Macri.

Y señaló que Milei, “el león, propone eliminar el Estado, la ley de la selva”. “Están locos de remate, no tienen corazón. Necesitamos que ganes estas elecciones”, completó.

